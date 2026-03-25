Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ?

Thứ tư, 11:25 25/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Mỹ Tâm - Mai Tài Phến với phim "Tài" đã thu về hơn 100 tỷ đồng, để có được thành công như vậy, họ và ê-kíp đã phải làm việc vất vả và nguy hiểm ra sao?

Mỹ Tâm: "Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì"

Theo Mỹ Tâm, giữa cô và Mai Tài Phến đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn gì.

Phim điện ảnh "Tài" tiếp tục hé lộ những lát cắt phía sau quá trình sản xuất thông qua tập hậu trường thứ năm vừa được công bố.

Nếu các tập trước tập trung vào bối cảnh miền Tây hay những phân đoạn hành động, đoạn clip lần này đi sâu hơn vào những khó khăn thực tế mà ê kíp phải đối mặt trong suốt hành trình thực hiện bộ phim. Qua đó, khán giả có thêm góc nhìn rõ nét về những nỗ lực thầm lặng phía sau các khung hình giàu cảm xúc trên màn ảnh.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ? - Ảnh 2.

Mai Tài Phến - Mỹ Tâm trong hậu trường phim.

Thông qua tập hậu trường thứ năm vừa được ekip sản xuất đăng tải, khán giả hiểu hơn về quá trình sản xuất phim điện ảnh "Tài". Ở đó, hàng trăm con người đã đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí là cả "đổ máu" theo đúng nghĩa đen.

Những hình ảnh đầu tiên nhanh chóng cho thấy mức độ khắc nghiệt của quá trình quay hình, đặc biệt ở các phân đoạn hành động. Mai Tài Phến là người thể hiện rõ nhất điều này khi trực tiếp tham gia vào nhiều cảnh quay nguy hiểm. Ở phân đoạn đấm vỡ cửa kính ô tô, nam diễn viên đã bị trật ngón tay và xây xước bên ngoài. Đây là một tai nạn không nằm trong dự tính, nhưng lại phản ánh đúng tinh thần thực hiện các cảnh quay theo hướng chân thật của đoàn phim.

Ở cùng bối cảnh con hẻm, một diễn viên quần chúng cũng gặp chấn thương sau khi thực hiện cảnh ngã từ xe máy. Ngay khi nhận ra sự cố, Mai Tài Phến lập tức ra hiệu dừng quay để đảm bảo an toàn. Mỹ Tâm sau đó xuất hiện, trực tiếp an ủi và động viên bằng những cử chỉ giản dị nhưng đầy tinh tế. Khoảnh khắc này phần nào cho thấy sự quan tâm sát sao của nhà sản xuất đối với từng thành viên trong ê kíp.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ? - Ảnh 3.

Mỹ Tâm chăm sóc Sỹ Toàn khi nam diễn viên bị thương.

Những tình huống bất ngờ tiếp tục xuất hiện trong phân đoạn đối đầu giữa Tài và Tiến, do Sỹ Toàn đảm nhận. Khi sử dụng dao thật để tạo hiệu ứng, lực đâm quá mạnh đã khiến màn chiếu bị rách. Trong một lần thử khác với đạo cụ, phần đầu dao lại bị cong ngay sau cú đâm đầu tiên.

Các sự cố này mang đến một góc nhìn vừa căng thẳng vừa có phần nhẹ nhàng về quá trình làm phim. Những trục trặc kỹ thuật, dù nhỏ hay lớn, đều đòi hỏi ê kíp phải liên tục điều chỉnh để đạt được hiệu quả như mong muốn.

Không dừng lại ở những phân cảnh trong đô thị, tập hậu trường còn đưa khán giả trở lại với bối cảnh miền Tây, nơi đoàn phim phải đối mặt với nhiều thử thách về điều kiện tự nhiên. Hình ảnh các thành viên phải bơi qua sông để vận chuyển thiết bị lên ghe, tàu cho thấy sự vất vả trong khâu tổ chức sản xuất. Những khung cảnh tưởng chừng bình dị trên màn ảnh lại là kết quả của quá trình chuẩn bị công phu và nhiều công sức phía sau.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là phân đoạn chiếc ghe của Tài bốc cháy giữa sông. Để thực hiện cảnh quay này, ê kíp đã dựng một chiếc ghe giống hoàn toàn với bản gốc, sau đó trực tiếp châm lửa để ghi hình.

Mỹ Tâm - Mai Tài Phến 'trầy trật' ra sao để tạo nên phim trăm tỷ? - Ảnh 4.

Sỹ Toàn trong phân cảnh với Mai Tài Phến.

Theo chia sẻ từ bộ phận mỹ thuật, chi phí dành cho riêng phân đoạn này lên đến hơn 12 triệu đồng, dù thời lượng xuất hiện chỉ kéo dài vài chục giây. Đây là minh chứng cho quyết tâm của đoàn phim trong việc theo đuổi những hình ảnh chân thật. Chính Mai Tài Phến cũng bày tỏ sự bất ngờ trước hiệu quả đạt được, khi cảnh quay vượt xa kỳ vọng ban đầu về mặt cảm xúc.

Tập hậu trường sau đó chuyển sang bối cảnh nhà kho, nơi nhân vật bà Phúc do Hạnh Thúy thể hiện bị trói vào xe cẩu. Những hình ảnh ghi lại phản ứng chân thật của nữ nghệ sĩ khi bị treo lên cao mang lại cảm giác mạnh mẽ về mặt cảm xúc. Mỹ Tâm cũng từ bàn đạo diễn bước ra để chia sẻ cảm nhận trực tiếp với đồng nghiệp: "Em coi mà em khóc quá trời luôn, không biết bị sao nữa. Tự nhiên thấy thương nhân vật này vô cùng".

Cảm xúc này phản ánh sự kết nối giữa người làm phim và nhân vật, đồng thời lý giải vì sao phân đoạn này được nhiều khán giả đánh giá là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của bộ phim.

Bên cạnh đó, ê kíp cũng tiết lộ việc sử dụng một chiếc container thật trong cảnh quay giam giữ bà Phúc. Chiếc container được nâng lên và rung lắc thật trong quá trình quay, tạo ra hiệu ứng chân thực. Dù vậy, theo chia sẻ từ NSƯT Hạnh Thúy, mọi yếu tố an toàn đều được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ kỹ lưỡng từ đội ngũ cascadeur. Điều này giúp diễn viên có thể nhập vai mà không gặp nguy hiểm đáng kể.

Ở bối cảnh cảng, những khó khăn tiếp tục được tái hiện với loạt chấn thương nhỏ từ các diễn viên. Trần Kim Hải thường xuyên phải chườm đá sau mỗi phân đoạn hành động do áp lực lên cơ thể. Mỹ Tâm liên tục theo dõi và kiểm tra tình trạng của anh để tránh những sự cố đáng tiếc.

Hai sự cố từng được nhắc đến trước đó cũng xuất hiện trở lại, bao gồm tình huống tụt huyết áp của Sỹ Toàn và việc xe đạo cụ bị hỏng trong lúc quay. Những chi tiết này cho thấy quá trình sản xuất phim chứa đựng nhiều biến cố, đặc biệt khi thực hiện các cảnh quay có tính rủi ro cao.

Dù đối diện với nhiều thử thách, tinh thần làm việc của ê kíp vẫn được duy trì ở mức tích cực. Ở phần cuối của tập hậu trường, những chia sẻ từ các thành viên phía sau máy quay mang lại một cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp: "Rất vui", "Một trải nghiệm quý giá", "Không bao giờ nghe tiếng cãi nhau",...

Phân đoạn ngắn trong phim Tài. Hình ảnh do đoàn làm phim cung cấp.

Những lời nhận xét giản dị này phần nào phản ánh môi trường làm việc đoàn kết và chuyên nghiệp của đoàn phim. Chính sự đồng lòng này đã giúp ê kíp vượt qua những khó khăn trong quá trình sản xuất, từ đó tạo nên một tác phẩm hoàn chỉnh.

Tập hậu trường thứ 5 vì thế không chỉ là những thước phim ghi lại quá trình làm việc, mà còn là câu chuyện về sự kiên trì và tinh thần tập thể. Qua từng chi tiết, khán giả có thể cảm nhận rõ hơn giá trị của những gì xuất hiện trên màn ảnh, cũng như hành trình nhiều thử thách để tạo nên thành công của "Tài".

Mỹ Tâm khen Mai Tài Phến vừa quyết đoán, vừa quyết tâm

GĐXH - Mỹ Tâm chia sẻ rằng cô ít gặp được những bạn trẻ có quyết tâm cao độ và quyết đoán đúng lúc như đạo diễn Mai Tài Phến. Lời khen như một sự động viên đến nam đạo diễn sinh năm 1991.

Cùng chuyên mục

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Con gái Thượng tướng bị bắt làm con tin

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Phương Trang vượt mặt Khải Phong ra lệnh bắt cóc Lam Anh (con gái Thượng tướng Hà Đình Quân) và những người phụ nữ khác.

Minh Hằng gây chú ý

Minh Hằng gây chú ý

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Minh Hằng trở lại màn ảnh rộng trong dự án "Mẹ Mìn" gây nhiều tò mò. Cùng với Nhật Kim Anh, Rima Thanh Vy, sự xuất hiện của cô hứa hẹn mang đến nhiều điều bất ngờ cho khán giả.

Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trước sự xem thường và cấm cản của bà Dung, Thương đã lựa chọn chia tay Quân dù biết rằng sẽ rất đau khổ.

Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Không cấm cản được con trai, bà Dung đã lái xe về quê gặp bà ngoại của Thương và buông những lời miệt thị.

Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loại

Tài tử 'La La Land' trở thành nhân chứng sống trong phi vụ bất đắc dĩ mang tính sống còn của nhân loại

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Tình bạn vượt loài của Ryan Gosling đã làm nên kỳ tích cho cả nhân loại thoát khỏi tận thế.

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.

Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?

Thương (Quỳnh Kool) vì cứu em nên chia tay Quân (Huỳnh Anh)?

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Thương rất có thể đã đồng ý với các điều kiện của bà Dung nên bà rút đơn kiện Minh vì phá xe và lấy trộm tiền.

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Tài tử 'La La Land' gây sốt toàn cầu với 'bom tấn' phim khoa học viễn tưởng

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - Với diễn xuất bứt phá của Ryan Gosling, cùng kinh phí được đầu tư quy mô đã tạo nên công thức tạo nên thành công của "Project hail mary: Thoát khỏi tận thế" (2026)

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Sau chia tay Minh Kiên, Lam Anh rơi vào trạng thái buồn bã, áp lực dư luận lẫn tổn thương tình cảm.

Festival Phở 2026 tại Ninh Bình có gì đặc biệt?

Festival Phở 2026 tại Ninh Bình có gì đặc biệt?

Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước

GĐXH - Festival Phở 2026 với chủ đề "Phở Việt - Di sản sống trong lòng thời đại" sẽ diễn ra từ ngày 20/03 đến 22/03/2026 tại Phố đi bộ Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế của Phở - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong dòng chảy di sản ẩm thực thế giới.

Xem nhiều

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Con gái Thượng tướng bị giăng bẫy

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Cả Linh và Yến đều bất ngờ mất tích, trong khi đó Phương Trang đã chỉ đạo đàn em thực hiện kế hoạch giăng bẫy Lam Anh.

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Hoàng cung Huế được tái hiện rực rỡ trong phim điện ảnh 'Hoàng hậu cuối cùng'

Xem - nghe - đọc
Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Màn trả đũa đáng sợ của 'phú bà' Kiều Thơ

Xem - nghe - đọc
Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Con gái Thượng tướng sốc khi chia tay bạn trai

Xem - nghe - đọc
Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắt

Con gái Thượng tướng chia tay bạn trai trong nước mắt

Xem - nghe - đọc

