Mỹ Tâm khen Mai Tài Phến vừa quyết đoán, vừa quyết tâm

Bà trùm 'máu lạnh' trong phim của Mỹ Tâm từng là mỹ nhân tài sắc màn ảnh Việt, chỉ cần nghe tên ai cũng biết GĐXH - Hồng Ánh mới đây vào vai bà trùm "máu lạnh" Kim trong phim "Tài" của Mỹ Tâm. Ngay khi phim công chiếu, vai diễn của chị đã chinh phục được số đông khán giả.

Phim điện ảnh "Tài" tiếp tục mang đến những góc nhìn mới về hành trình thực hiện dự án khi công bố tập hậu trường thứ ba mang tên "Mai Tài Phến phiên bản 3 trong 1". Cùng thời điểm, ê-kíp cũng giới thiệu một best cut mới, hé lộ thêm câu chuyện xoay quanh nhân vật Tài và mối quan hệ với mẹ của anh trong phim.

Tập hậu trường lần này tập trung vào nhân vật trung tâm của bộ phim là Mai Tài Phến. Trong dự án điện ảnh đầu tay ở vai trò đạo diễn, nam nghệ sĩ đảm nhận cùng lúc ba nhiệm vụ gồm biên kịch, đạo diễn và nam diễn viên chính. Cách tiếp cận này giúp câu chuyện của bộ phim được xây dựng với sự thống nhất về tinh thần và cảm xúc xuyên suốt.

Mai Tài Phến gặp rất nhiều áp lực khi quay phim "Tài".

Theo nhận định của nhiều thành viên trong đoàn, việc một người cùng lúc đảm nhận ba vai trò quan trọng tạo ra áp lực lớn. Tuy vậy, chính điều đó cũng góp phần giúp bộ phim giữ được mạch kể liền mạch, từ quá trình xây dựng nhân vật cho đến cách truyền tải thông điệp trong từng phân đoạn.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng trường hợp của Mai Tài Phến khá đặc biệt trong môi trường sản xuất phim: "Mai Tài Phến là một trường hợp tương đối đặc biệt. Một người làm cả 3 vai trò sẽ phải chịu áp lực rất lớn".

Nhận xét này phản ánh phần nào khối lượng công việc mà đạo diễn trẻ phải gánh vác trong quá trình thực hiện dự án. Khi cùng lúc đảm nhận vai trò sáng tạo nội dung, chỉ đạo diễn xuất và trực tiếp tham gia vào câu chuyện với tư cách diễn viên chính, Mai Tài Phến phải liên tục chuyển đổi góc nhìn giữa nhiều vị trí khác nhau.

Mai Tài Phến trong một phân cảnh hành động trên phim trường.

Nhà sản xuất Mỹ Tâm cũng chia sẻ thêm về quá trình làm việc với đạo diễn của bộ phim: "Không phải là chưa từng gặp, nhưng tôi cũng ít gặp được những bạn trẻ có quyết tâm cao độ và quyết đoán đúng lúc như đạo diễn Mai Tài Phến".

Trong tập hậu trường, khán giả có thể quan sát rõ cách Mai Tài Phến vận hành công việc trên trường quay. Những đoạn montage ghi lại hình ảnh anh trao đổi với các bộ phận khác nhau của đoàn phim, từ tổ đạo diễn, tổ máy cho đến đội cascadeur.

Mai Tài Phến mô tả về động lực ban đầu khi bắt tay thực hiện bộ phim: "Ngay từ đầu, tôi muốn kể một câu chuyện thông qua phim địện ảnh "Tài". Tôi muốn mình vừa là người tưởng tượng, vừa là người kể chuyện. Tôi nhảy vào như một đứa trẻ. Nhưng triển khai một dự án điện ảnh không phải là điều đơn giản. Có rất nhiều thứ phải làm, từ kịch bản, diễn viên, vốn, nhà sản xuất. Làm sao cho tất cả anh chị em đều phải có niềm tin và sự tự tin vào dự án này. Đã làm được thì lúc đó chỉ cố gắng mà làm thôi, không nghĩ được gì nhiều hơn".

Từ góc nhìn của ê kíp, cách làm việc của Mai Tài Phến thể hiện rõ sự tập trung và tinh thần quyết liệt trong quá trình sản xuất. Anh theo sát từng khâu thực hiện để tối ưu thời gian quay, đồng thời trao đổi trực tiếp với các diễn viên nhằm đảm bảo sự thống nhất trong diễn xuất.

Khi làm việc với những nghệ sĩ kỳ cựu như Công Ninh hay Kiều Trinh, cách giao tiếp khéo léo của đạo diễn trẻ cũng được nhiều người ghi nhận. Nhiều thành viên trong đoàn cho rằng sự tôn trọng và tinh thần cầu thị đã giúp anh nhận được sự hỗ trợ tích cực từ các đàn anh đàn chị trong nghề.

"Anh Phến có chính kiến của một đạo diễn, nhưng vẫn đủ khéo léo để không làm hư tâm lý của diễn viên", diễn viên Vinh Râu chia sẻ về quá trình làm việc cùng đạo diễn. Cách tiếp cận này giúp tạo ra môi trường làm việc thoải mái cho dàn diễn viên. Nhiều người cho biết họ cảm thấy dễ dàng trao đổi ý tưởng với đạo diễn trong quá trình quay. Diễn viên Quang Trung cũng có chung nhận định: "Anh Phến rất là hiền. Anh dễ thương lắm, nên với tôi những ngày quay thoải mái vô cùng".

Mai Tài Phến chỉ đạo Mỹ Tâm trong một cảnh diễn.

Tuy vậy, phía sau bầu không khí thân thiện trên trường quay là những áp lực lớn mà đạo diễn trẻ phải đối mặt. Tập hậu trường cũng cho thấy nhiều khoảnh khắc khó khăn trong quá trình thực hiện bộ phim.

Ê kíp mô tả những thời điểm đó bằng cụm từ "mọi thứ chẳng bình yên đến thế". Hình ảnh Mai Tài Phến suy tư, bối rối khi gặp sự cố kỹ thuật hay vấn đề phát sinh trong quá trình quay đã mang đến cái nhìn chân thực về áp lực của một đạo diễn lần đầu cầm trịch dự án điện ảnh.

Những tình huống ngoài dự kiến xuất hiện nhiều lần trong quá trình quay. Một trong những sự cố đáng nhớ xảy ra khi đoàn phim thực hiện các phân đoạn đua thuyền trên sông. Hình ảnh chiếc vỏ lãi dần chìm xuống nước khiến nhiều thành viên trong đoàn hoảng hốt. Trong khoảnh khắc đó, đạo diễn phải giữ bình tĩnh để tiếp tục điều phối công việc.

Mai Tài Phến nói thêm về cách anh cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình: "Tôi phải cố kiểm soát, giữ cảm xúc. Không chỉ vì diễn viên, mà còn là vì anh em ekip. Khi cảm xúc của tôi không tốt, mọi người cũng sẽ cảm thấy không tốt".

Ở góc nhìn của nhà sản xuất, những thử thách này lại giúp thể hiện rõ cá tính làm việc của đạo diễn trẻ. Nhà sản xuất Mỹ Tâm nhận xét: "Đạo diễn là một người trẻ, mới. Bạn là người khá cứng đầu nhưng rất quyết đoán và biết lúc đó cần phải thay đổi điều gì. Bạn cũng nhanh chóng tìm cách xử lý vấn đề, xử lý một cách quyết liệt. Đó là một thứ rất hay của Mai Tài Phến".

Mai Tài Phến nói về áp lực khi lần đầu làm phim hành động. Clip: Đỗ Quyên

Sau khi bộ phim hoàn thành, đạo diễn cho rằng thành quả này là kết quả của nỗ lực tập thể. Với anh, hành trình làm phim trở thành trải nghiệm đáng nhớ bởi sự hỗ trợ của toàn bộ ê kíp. Mai Tài Phến tâm sự: "Đây là bộ phim của tất cả mọi người. Tôi thấy mình không lúc nào phải làm một mình cả. Xem lại bộ phim, tôi nhớ lại phân cảnh đó có anh này hỗ trợ, chỗ kia có em khác giúp đỡ. Tôi thấy những niềm vui hay nỗi buồn đều được chia sẻ đều ra hết. Tôi nghĩ mình là một người may mắn".