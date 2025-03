Tiểu sử đầy tai tiếng của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên ở Nam Định

Vụ người dân tố đài hóa thân hoàn vũ 'ép' mua quách với giá cao ở Nam Định: Công ty báo cáo gì? GĐXH - Người dân tố đài hóa thân "ép" mua quách với giá cao, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên xác nhận clip đang phát tán trên mạng xã hội xảy ra tại khu vực bày bán hàng nằm tại công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận. Tuy nhiên, đơn vị phủ nhận những vấn đề người dân nêu và giải thích do nhân viên sơ suất.

Liên quan đến sự việc mạng xã hội xôn xao đài hóa thân hoàn vũ 'ép' mua quách với giá cao vào những ngày gần đây, PV Gia đình và Xã hội đã tiến hành thu thập tư liệu về Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên và phát hiện nhiều vấn đề về đơn vị.

Tài liệu PV Gia đình và Xã hội có cho thấy, tại văn bản số 0411/2024/CV-CT ban hành ngày 4/11/2024, về việc đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư "xây dựng công viên nghĩa trang Thanh Bình - giai đoạn I" Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên gửi UBND tỉnh Nam Định được biết đơn vị này tiền thân của Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Cụ thể, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên tiền thân là Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long được Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0600336971, đăng ký lần đầu ngày 28/6/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 24/9/2024.

Sau đăng ký thay đổi, người đại diện pháp luật của chủ thể mới là bà Nguyễn Thị Bích Lợi.

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long tiền thân của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên, chủ dự án "công viên nghĩa trang Thanh Bình" vào năm 2022 đã bị bắt với cáo buộc làm giả giấy tờ.

Tiền thân của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên là Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long đầy lùm xùm.

Cụ thể, ngày 6/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Trần Đình Giao về tội danh được quy định tại Điều 341, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Ngày 8/10/2022, cơ quan điều tra tiến hành tống đạt các quyết định tố tụng và thi hành lệnh bắt, khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trần Đình Giao (SN 1963, trú tại huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long.

Công ty cổ phần Dịch vụ tang lễ Hoàng Long là doanh nghiệp quản lý Công viên nghĩa trang Thanh Bình (xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc), nơi có đài hỏa táng duy nhất trên địa bàn tỉnh Nam Định, đồng thời phục vụ nhu cầu của người dân một số tỉnh lân cận.

Trước đó, giữa năm 2020, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đại Thủy, cựu Trưởng đài hóa thân Công viên nghĩa trang Thanh Bình và 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi "cưỡng đoạt tài sản", liên quan hoạt động "bảo kê", ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng trên địa bàn tỉnh.

Chủ công viên nghĩa trang Thanh Bình trước đó đã bị bắt.

Ngoài ra, năm 2021, Tờ Tiền phong cũng đăng bài viết phản ánh về đài hóa thân ở Nam Định bị 'tố' ép cơ sở tang lễ thuê xe, mua quan tài giá cao. Nội dung nhắc đến việc, ngày 10/5/2021, một đám tang với rất đông thân nhân, gia quyến đi theo tiễn đưa bị chặn lại ở tại cổng Công viên Nghĩa trang Thanh Bình (trực thuộc Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long, trụ sở tại Quốc lộ 21, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) với lý do xe chở quan tài chưa đăng kiểm, chưa ký hợp đồng với công ty.

Việc bảo vệ Công viên nghĩa trang Thanh Bình kiên quyết không cho xe chở thi hài người quá cố vào làm thủ tục hỏa táng với lý do nêu trên đã gây ra bức xúc cho những người có mặt tại hiện trường. Thời điểm đó, sự khiến dư luận cực kỳ bức xúc...

Theo tìm hiểu của PV, dự án “Xây dựng Công viên nghĩa trang Thanh Bình – Giai đoạn I” được xây dựng trên địa bàn xã Mỹ Thuận, TP Nam Định (trước đây là huyện Mỹ Lộc), Nam Định.

Năm 2012, công ty đã lập dự án “Đầu tư xây dựng công viên nghĩa trang Thanh Bình” trên khu đất hiện có của nghĩa trang cầu Họ và mở rộng về phía thành phố Nam Định có tổng diện tích khoảng 14,56ha (trong đó diện tích giai đoạn 1 khoảng 4,56 ha), thuộc thôn Hàn Thông, xã Mỹ Thuận, TP Nam Định (trước đây là xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc). Trước khi triển khai dự án, Công ty đã lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tại quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 10/8/2012. Sau đó, được UBND tỉnh Nam Định cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 578/GCN chứng nhận lần đầu ngày 12/9/2012.

Hình ảnh người dân tố công viên nghĩa trang Thanh Bình "ép" mua quách với giá cao.

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư và được Sở Xây dựng tỉnh Nam Định cấp giấy phép xây dựng, Công ty đã triển khai xây dựng các hạng mục công trình và hoàn thành năm 2013, lắp đặt máy móc, thiết bị và đi vào hoạt động thử nghiệm từ tháng 11/2014,...

Trước đó, ngày 4/3/2025, UBND TP Nam Định vừa ban hành văn bản số 405/UBND-KT gửi Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên và UBND xã Mỹ Thuận về việc xử lý thông tin phản ánh.

Văn bản nêu rõ, hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền clip phản ảnh việc Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên không cho gia đình thân nhân người chết mang quách hoặc hũ tro cốt từ bên ngoài vào trong công ty để đựng tro cốt sau khi thiêu, mà công ty bắt ép gia đình thân nhân phải mua quách hoặc hũ tro cốt của đơn vị bày bán với giá cao. Cùng với đó là chi phí phát sinh thêm 3,5 triệu đồng nếu muốn lấy xương đẹp.

Hợp đồng dịch vụ thiêu ban đầu 4,5 triệu đồng, thế nhưng khi đến nơi vào làm hợp đồng thì bên tư vấn viên chỉ tư vấn mức giá 8 triệu đồng và 10 triệu đồng (tức là bỏ qua gói 4,5 triệu đồng và nói chỉ có 02 mức gói 8 triệu và 10 triệu đồng).

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

