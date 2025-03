Lãnh đạo TP Nam Định kiểm tra Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên

Lực lượng chức năng tỉnh Nam Định xuất hiện tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên GĐXH - Chiều ngày 5/3, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định xuất hiện tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên - nơi bị người dân tố "ép" mua quách với giá cao.

TP Nam Định yêu cầu niêm yết công khai nội quy

Sáng ngày 6/3, thông tin từ UBND TP Nam Định cho biết, sau khi nhận được thông tin về việc Công ty cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên - chủ sở hữu Công viên nghĩa trang Thanh Bình, xã Mỹ Thuận bị tố "ép" người dân mua quách giá cao gây xôn xao dư luận, UBND TP Nam Định đã họp với các ngành chức năng để xác minh thông tin.

Trước đó, UBND TP Nam Định cũng ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên báo cáo giải trình các nội dung liên quan đến thông tin trên mạng xã hội với quan điểm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định nếu có.

Bên cạnh đó, ngày 5/3, UBND TP Nam Định đã họp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và Công an xã Mỹ Thuận, để nghe báo cáo của các đơn vị về sự việc nêu trên.

Ngay sau cuộc họp, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định cùng các phòng chuyên môn và lãnh đạo UBND xã Mỹ Thuận đã kiểm tra trực tiếp tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên.

Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định Lê Quang Huy kiểm tra trực tiếp tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên - (ảnh DĐ).

Sau kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định yêu cầu Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên phải niêm yết công khai nội quy, quy chế hoạt động của công ty này tại nơi thuận tiện nhất để nhân dân được biết.

Niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của lãnh đạo công ty, của cơ quan chức năng để khi cần người dân có thể phản ánh và niêm yết công khai bảng giá các loại hình dịch vụ theo quy định.

Từng liên quan đến Đường "Nhuệ"

Theo tìm hiểu của PV, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên ở Nam Định có tiểu sử đầy tai tiếng và vướng vào đường dây "bảo kê" của Đường "Nhuệ".

Cụ thể, Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên tiền thân là Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0600336971, đăng ký lần đầu ngày 28/6/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 24/9/2024.

Sau đăng ký thay đổi, người đại diện pháp luật của chủ thể mới là bà Nguyễn Thị Bích Lợi.

Tiểu sử Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên đầy tai tiếng.

Theo tìm hiểu của PV Gia đình và Xã hội, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long tiền thân của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên, chủ dự án "công viên nghĩa trang Thanh Bình" vào năm 2022 đã bị bắt với cáo buộc làm giả giấy tờ.

Cụ thể, ngày 6/10/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Giao về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngày 9/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố bổ sung với bị can Trần Đình Giao về tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, xảy ra tháng 10/2019 tại xứ đồng Gốc Gáo - Cùi Hái, xứ đồng Nghĩa Trang thuộc thôn Hướng Nghĩa, xã Minh Thuận (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

Ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Thị Hoa; Trần Thị Hoan; Đỗ Minh Tiến về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công ty tang lễ Hoàng Long thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Long, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Năm 2020, Công ty tang lễ Hoàng Long xảy ra 2 vụ án Cưỡng đoạt tài sản, bảo kê hoạt động hỏa táng đã bị Công an tỉnh Nam Định, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.

Trong đó, có một vụ án trong đường dây Đường "Nhuệ" (tức Nguyễn Xuân Đường, ở tỉnh Thái Bình) thực hiện.

Cụ thể, Đường "Nhuệ" cùng 6 đồng phạm buộc các cơ sở dịch vụ tang lễ ở Thái Bình phải nộp 500.000 đồng/ca hỏa táng người chết tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình. Ai chống đối sẽ bị đe dọa, chặn xe, đánh người. Từ năm 2017 đến 2020, nhóm tội phạm này đã thu gần 2,5 tỷ đồng tiền bảo kê hỏa táng của 25 cơ sở dịch vụ.

Lực lượng chức năng làm việc tại Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên.

Sau đó, Đường "Nhuệ" bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên 15 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản, 6 đồng phạm còn lại (có Nguyễn Thị Dương, vợ Đường "Nhuệ") bị tuyên phạt tổng cộng 66 năm tù về cùng tội danh.

Vụ thứ 2 là cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở làm dịch vụ tang lễ thông qua hoạt động bảo kê dịch vụ hỏa táng, do Trần Đại Thủy (trú tỉnh Nam Định) và 3 đồng phạm thực hiện.

Về phía Trần Đình Giao vào tháng 4/2023, TAND tỉnh Nam Định đã đưa vụ án ra xét xử về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Cùng bị xét xử trong vụ án này còn có 3 bị cáo khác là Trần Thị Hoan (nhân viên bộ phận thu ngân), Phạm Thị Hoa và Đỗ Minh Tiến (nhân viên bộ phận kế toán của Công ty tang lễ Hoàng Long). Cả 3 bị cáo này bị xét xử về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên tòa, HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Nam Định quyết định, tuyên bị cáo Trần Đình Giao 5 năm tù,...

Thời điểm đó, Công an tỉnh Nam Định xác định, đây là vụ án có tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận liên quan đến các dịch vụ tang lễ trên địa bàn tỉnh Nam Định trong thời gian qua.

Hiện nay, sự việc người dân tố Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên "ép" mua tiểu với giá cao hiện vẫn đang được người dân Nam Định và dư luận ngoài tỉnh có người nhà sử dụng dịch vụ ở đây bức xúc.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Chiều ngày 5/3/2025, ghi nhận của PV, tại trụ sở Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên thuộc xã Mỹ Thuận, TP Nam Định, tỉnh Nam Định khoảng hơn 10 chiến sĩ công an và lực lượng quản lý thị trường đã có mặt tại đây để kiểm tra, làm việc. Theo ghi nhận của PV, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực văn phòng, khu vực bày bán quách của công ty. Lực lượng chức năng ở đây ít nhất khoảng 2 tiếng đồng hồ. Nguồn tin PV cho biết, sự xuất hiện của lực lượng công an có sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Nam Định sau khi nhận được phản ánh vụ việc gây xôn xao dư luận.

Xem thêm video đang được quan tâm: