Nam giới bị hẹp bao quy đầu có quan hệ được không?
Một trong những băn khoăn thường gặp của nam giới là bị hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không?
1. Hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không và những vấn đề nam giới cần biết
Hẹp bao quy đầu có quan hệ tình dục được không là thắc mắc của nhiều người.
Hẹp bao quy đầu là tình trạng vòng bao quy đầu bị hẹp ở các mức độ khác nhau nên không thể lộn được bao quy đầu ra, bao quy đầu không thể tuột xuống hoàn toàn khỏi quy đầu dương vật ngay cả khi cương cứng.
Mặc dù tình trạng này phổ biến nhất ở trẻ em nhưng nếu không được xử trí can thiệp phù hợp để kéo dài đến tuổi trưởng thành có thể gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của dương vật, dễ gây viêm nhiễm và cản trở khả năng tình dục.
Theo BS. Lê Quang, chuyên Sản phụ khoa, những ảnh hưởng của hẹp bao quy đầu đến khả năng tình dục ở nam giới có thể bao gồm:
Kìm hãm sự phát triển của dương vật: Hẹp bao quy đầu có thể kìm hãm phát triển của dương vật, khiến cho chiều dài dương vật ngắn hơn và quy đầu nhỏ hơn so với bình thường gây mặc cảm, mất tự tin.
Khó cương cứng: Quy đầu bị chít hẹp quá mức làm cho máu ở đầu dương vật không lưu thông gây sưng dương vật, khó cương cứng hoặc đau khi dương vật cương cứng.
Đau khi quan hệ tình dục: Tình trạng dương vật bị sưng, đau khi cương cứng dẫn đến gây đau đớn khi quan hệ tình dục.
Xuất tinh sớm : Khi bị hẹp bao quy đầu, dương vật của nam giới sẽ nhạy cảm hơn bình thường và rất dễ bị dù chỉ có những kích thích nhẹ.
Dễ viêm nhiễm: Các tình trạng viêm nhiễm do hẹp bao quy đầu như viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, viêm đường tiết niệu... cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới.
2. Trẻ bị hẹp bao quy đầu cần được can thiệp sớm để tránh nguy cơ khi trưởng thành
Theo thống kê có đến 90% trẻ trai có hẹp bao quy đầu sinh lý khi mới sinh. Tình trạng hẹp tạm thời này sẽ biến mất khi trẻ lớn lên. Trong khoảng 3 năm đầu, dương vật của trẻ to dần ra, bề mặt da sẽ bong ra giúp bao quy đầu tách dần khỏi quy đầu và dần tự tuột hẳn ra. Tuy nhiên một số trường hợp kéo dài và không được can thiệp đến tuổi dậy thì và trưởng thành.
Việc can thiệp sớm hẹp bao quy đầu không chỉ giải quyết vấn đề tâm lý mà còn giảm nguy cơ rủi ro về sức khỏe sinh sản và tình dục. Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, những người đàn ông được cắt bao quy đầu khi còn nhỏ có nguy cơ mắc ung thư dương vật thấp hơn nhiều so với những người không được cắt bao quy đầu.
Các dấu hiệu nhận biết hẹp bao quy đầu ở trẻ:
- Không thể lộn được bao quy đầu.
- Một số trường hợp trẻ hẹp bao quy đầu ở dạng nhẹ thì có thể lộn được bao quy đầu nhưng khó và gây đau.
- Khó khăn khi đi tiểu: Khi đi tiểu, trẻ thường phải rặn, tia nước tiểu yếu. Vùng da quy dầu căng phồng khi buồn tiểu, nước tiểu chảy ra đọng lại ở bao quy đầu làm cho đầu dương vật to và phồng lên.
- Trẻ cảm thấy sợ, thậm chí khóc thét mỗi lần đi tiểu…
Cha mẹ cần chú ý các dấu hiệu hẹp bao quy đầu và đưa trẻ đi khám tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín để được tư vấn biện pháp can thiệp phù hợp. Tùy thuộc vào mức độ hẹp bao quy đầu và triệu chứng của trẻ, các bác sĩ có thể chỉ định phương pháp điều trị bằng thuốc hoặc can thiệp ngoại khoa.
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
Tình dục có thể đóng một vai trò then chốt trong việc nuôi dưỡng sức khỏe tổng thể. Vậy điều gì sẽ xảy ra khi kiêng quan hệ tình dục trong thời gian dài?
Nhiều người lo ngại đậu phụ và các sản phẩm từ đậu nành như tào phớ, sữa đậu ảnh hưởng tới hormone nam giới.
GĐXH - Nhiều người vẫn quan niệm rằng quan hệ tình dục càng nhiều sẽ càng tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm.
GĐXH - Tình dục là một phần tất yếu trong đời sống hôn nhân, mang lại nhiều lợi ích về thể chất và tinh thần. Tuy nhiên, với những người đang mắc bệnh tim mạch hoặc huyết áp cao, "chuyện ấy" có thể tiềm ẩn những rủi ro nghiêm trọng nếu không biết cách kiểm soát.
Ham muốn tình dục chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như hormone, tâm lý, xã hội và thể chất. Nó không phải là một đường thẳng cố định mà thay đổi và phát triển theo từng giai đoạn của cuộc đời, ở cả nam và nữ. Dưới đây là những thay đổi điển hình của ham muốn tình dục qua các độ tuổi.
GĐXH - Trong đời sống tình dục, nhiều người thường tập trung vào những "điểm nóng" quen thuộc mà quên mất rằng nam giới cũng sở hữu những vùng nhạy cảm khác ít được chú ý. Đặc biệt, lòng bàn tay, bàn chân và sống lưng được xem là "chìa khóa" giúp khơi gợi cảm hứng và mang lại khoái cảm mạnh mẽ.
GĐXH - Trong đời sống chăn gối, không ít người vẫn cho rằng nam giới chỉ nhạy cảm ở những "điểm nóng" quen thuộc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tình dục học, đùi trong của nam giới là một trong những khu vực nhạy cảm hàng đầu, có khả năng kích thích mạnh mẽ cảm xúc và ham muốn nếu được chạm đến đúng cách.
GĐXH - Khi nhắc đến những vùng nhạy cảm, đa phần mọi người thường nghĩ đến phụ nữ. Nhưng trên thực tế, nam giới cũng sở hữu những "điểm nóng" ít ai để ý, đặc biệt là vùng cổ và tai. Đây được coi là một trong những khu vực kích thích khoái cảm mạnh mẽ nhất nếu biết cách khơi gợi.
GĐXH - Trong quan niệm truyền thống, nhiều người thường nghĩ rằng chỉ phụ nữ mới nhạy cảm ở vùng ngực, còn nam giới lại ít hứng thú với khu vực này. Tuy nhiên, các nghiên cứu về tình dục học chỉ ra rằng bụng và ngực – đặc biệt là vùng bụng dưới – cũng là những điểm nóng quan trọng trong khoái cảm nam giới.
