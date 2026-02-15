7 điều đặc biệt lưu ý cho cặp đôi nếu muốn 'yêu' vào đêm giao thừa

Cơ thể thường trong trạng thái mệt mỏi sau ngày dài

Đêm giao thừa thường gắn liền với việc chuẩn bị bữa tiệc, dọn dẹp nhà cửa, đi lại, thăm hỏi người thân hoặc tham gia các hoạt động lễ hội. Những hoạt động này khiến cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng.

Theo các nghiên cứu về sinh lý học, khi cơ thể mệt mỏi, hệ thần kinh sẽ ưu tiên trạng thái nghỉ ngơi và phục hồi. Nếu cố gắng hoạt động thể chất mạnh trong thời điểm này, cơ thể dễ rơi vào trạng thái quá tải, làm tăng nguy cơ suy nhược, giảm chất lượng giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe ngày hôm sau.

Ảnh minh họa

Rượu bia – yếu tố làm giảm chất lượng đời sống tình dục

Đêm giao thừa thường đi kèm với các buổi tiệc có sử dụng rượu bia. Nhiều người cho rằng rượu giúp tăng cảm xúc, nhưng theo các chuyên gia tình dục học, đây là quan niệm chưa hoàn toàn chính xác.

Rượu có thể làm giảm khả năng kiểm soát cảm xúc và khiến con người cảm thấy hưng phấn nhất thời. Tuy nhiên, về mặt sinh lý, cồn lại làm suy giảm phản xạ thần kinh, giảm khả năng cương cứng ở nam giới và làm giảm độ nhạy cảm ở phụ nữ. Điều này khiến trải nghiệm thân mật có thể không đạt được sự hòa hợp như mong muốn.

Đồng hồ sinh học dễ bị xáo trộn

Đêm giao thừa thường khiến mọi người thức khuya hơn bình thường. Trong khi đó, các nghiên cứu về nội tiết học cho thấy hormone sinh dục chịu ảnh hưởng rất lớn từ nhịp sinh học của cơ thể.

Việc thức khuya làm giảm khả năng sản sinh hormone testosterone và estrogen – những hormone quan trọng quyết định ham muốn và chất lượng đời sống tình dục. Khi cơ thể thiếu ngủ, khả năng tập trung, kiểm soát cảm xúc và cảm nhận khoái cảm cũng bị suy giảm.

Tâm lý dễ bị phân tán và áp lực vô hình

Giao thừa là thời điểm chứa đựng nhiều cảm xúc như mong đợi, lo lắng về năm mới hoặc áp lực phải tạo ra những khoảnh khắc “đáng nhớ”. Các chuyên gia tâm lý cho rằng khi con người đặt quá nhiều kỳ vọng vào một trải nghiệm thân mật, họ có thể vô tình tạo áp lực tâm lý cho chính mình và bạn đời.

Áp lực này khiến cơ thể khó đạt trạng thái thư giãn – yếu tố quan trọng để duy trì sự hòa hợp cảm xúc và thể chất.

Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch ở người có bệnh nền

Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, huyết áp cao hoặc thể trạng yếu, việc thức khuya kết hợp với hoạt động thể chất mạnh có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tim mạch. Các chuyên gia y học cảnh báo rằng thời điểm cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ và có sử dụng rượu bia là lúc nguy cơ xảy ra các sự cố sức khỏe dễ tăng cao.

Giao thừa nên ưu tiên sự kết nối cảm xúc

Các chuyên gia tình dục học nhấn mạnh rằng đời sống thân mật không phụ thuộc vào một thời điểm cụ thể mà nằm ở sự hòa hợp lâu dài. Thay vì vội vàng tạo ra trải nghiệm thể chất trong lúc cơ thể chưa sẵn sàng, các cặp đôi có thể lựa chọn những cách kết nối nhẹ nhàng hơn như trò chuyện, chia sẻ kế hoạch tương lai hoặc dành thời gian ở bên nhau.

Những hình thức gắn kết cảm xúc này giúp cơ thể tăng tiết oxytocin – hormone giúp củng cố sự tin tưởng và thân mật trong mối quan hệ.

Lựa chọn thời điểm phù hợp giúp duy trì chất lượng đời sống vợ chồng

Theo nhiều nghiên cứu về sức khỏe tình dục, chất lượng đời sống thân mật phụ thuộc nhiều vào trạng thái thể chất, tâm lý và sự thoải mái của cả hai. Việc lựa chọn thời điểm cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ, tinh thần thư giãn sẽ giúp trải nghiệm trở nên trọn vẹn và an toàn hơn.

Đêm giao thừa là thời khắc đặc biệt để khởi đầu những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến nghị mỗi cặp đôi nên lắng nghe cơ thể và cảm xúc của nhau, tránh chạy theo những quan niệm mang tính hình thức. Sự thấu hiểu, tôn trọng và chăm sóc sức khỏe mới chính là nền tảng giúp giữ lửa hôn nhân bền vững theo thời gian.