7 thực phẩm giúp 'chuyện ấy' thăng hoa

Thứ sáu, 07:08 06/11/2026 | Phòng the
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GĐXH - Không chỉ giúp bồi bổ cơ thể, một số thực phẩm quen thuộc còn góp phần cải thiện ham muốn, tăng cường lưu thông máu và nâng cao chất lượng đời sống tình dục.

7 thực phẩm giúp 'chuyện ấy' thăng hoa - Ảnh 1.

7 thực phẩm giúp 'chuyện ấy' thăng hoa - Ảnh 1.Cảnh báo loại thực phẩm gây nguy cơ tích mỡ vùng đùi và thoái hóa khớp

Nghiên cứu cảnh báo thường xuyên tiêu thụ loại thực phẩm này có thể gia tăng nguy cơ tích tụ mỡ vùng đùi và thoái hóa khớp gối.

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