Sau phẫu thuật cắt tử cung có quan hệ tình dục được không?

Cắt tử cung là một trong những thủ thuật sản phụ khoa phổ biến, thường được chỉ định để điều trị u xơ, lạc nội mạc tử cung hoặc các bệnh lý ác tính. Sau khi can thiệp y khoa này, nhiều người lo lắng liệu chất lượng đời sống chăn gối có bị ảnh hưởng hay không.

Thực tế cho thấy, nếu tuân thủ đúng thời gian phục hồi và hướng dẫn y tế, chị em hoàn toàn có thể tiếp tục đời sống tình dục viên mãn.

1. Thời điểm an toàn để quan hệ tình dục sau khi cắt tử cung

Sau cắt tử cung, phụ nữ thường cần kiêng quan hệ tình dục từ 4 đến 6 tuần hoặc theo chỉ định của bác sĩ và mức độ hồi phục của vết mổ. Ảnh minh họa

Sau khi phẫu thuật cắt tử cung, phụ nữ cần kiêng quan hệ tình dục từ 4 đến 6 tuần hoặc chỉ định của bác sĩ và mức độ hồi phục của vết mổ.

Việc kiêng cữ đúng thời gian sau phẫu thuật đóng vai trò cốt lõi giúp các mô niêm mạc âm đạo lành lặn, tránh nguy cơ nhiễm trùng hoặc rách vết khâu.

Theo ThS.BS Lê Quang Dương – Giám đốc Trung tâm Phát triển Sức khỏe Bền vững (VietHealth), khuyến cáo từ các tổ chức sản phụ khoa, tuyệt đối không đưa bất kỳ vật thể nào vào âm đạo từ 4 - 6 tuần đầu sau khi cắt bỏ tử cung. Khoảng thời gian này bao gồm việc kiêng giao hợp, không dùng ngón tay, đồ chơi tình dục hay băng vệ sinh dạng tampon.

Tuy nhiên, mốc 6 tuần chỉ là thời gian trung bình. Tùy thuộc vào cơ địa và tốc độ lành vết thương của từng người, bác sĩ sẽ kiểm tra trực tiếp và đưa ra quyết định chính xác về thời điểm an toàn để bắt đầu sinh hoạt trở lại.

2. Sự thay đổi trong đời sống tình dục sau khi cắt bỏ tử cung

Nhiều phụ nữ lo ngại phẫu thuật sẽ làm mất đi cảm giác nhưng trên thực tế, cấu trúc giải phẫu sinh dục nữ vẫn giữ được những thành phần quan trọng nhất cho việc đạt cực khoái.

ThS.BS Lê Quang Dương giải thích, do phẫu thuật chỉ can thiệp loại bỏ tử cung và cổ tử cung, trong khi âm vật và phần lớn cấu trúc âm đạo vẫn giữ nguyên vẹn, nên cảm giác hưng phấn về mặt thể xác thường không bị mất đi. Thậm chí đối với những người trước đây thường xuyên bị đau đớn hoặc chảy máu nhiều do bệnh lý tử cung, việc loại bỏ nguồn căn bệnh tật còn giúp đời sống tính dục trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Mặc dù chiều dài âm đạo có thể thu ngắn lại một chút tùy theo phương pháp phẫu thuật, điều này thường không ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm chăn gối của cả hai vợ chồng.

3. Ảnh hưởng của việc cắt tử cung đến ham muốn và nội tiết tố

Mức độ ảnh hưởng đến ham muốn tình dục sau phẫu thuật phụ thuộc lớn vào việc buồng trứng có được bảo tồn hay bị loại bỏ cùng lúc.

Trường hợp chỉ cắt tử cung và giữ lại buồng trứng, nồng độ nội tiết tố nữ estrogen vẫn được duy trì ổn định, ham muốn thường phục hồi tốt sau khi thể trạng khỏe mạnh. Ngược lại, nếu phẫu thuật cắt bỏ cả hai buồng trứng, cơ thể sẽ lập tức rơi vào trạng thái mãn kinh do phẫu thuật.

Sự sụt giảm đột ngột của estrogen có thể dẫn đến hiện tượng khô âm đạo, niêm mạc mỏng rát, bốc hỏa và giảm ham muốn. Trong trường hợp này, việc sử dụng các chất bôi trơn, kem dưỡng ẩm âm đạo hoặc liệu pháp bổ sung nội tiết theo chỉ định của bác sĩ sẽ giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng.

4. Những biến chứng có thể xảy ra

Mặc dù đây là một thủ thuật ngoại khoa an toàn, một số biến chứng sau phẫu thuật vẫn có thể tác động tiêu cực đến chuyện chăn gối nếu không được chăm sóc đúng cách.

Đau khi giao hợp là tình trạng có thể xảy ra do âm đạo bị thu ngắn hoặc sự sụt giảm độ ẩm niêm mạc. Một số trường hợp khác có thể gặp phải tình trạng suy yếu cơ sàn chậu hoặc tổn thương dây thần kinh nhỏ trong quá trình phẫu thuật, làm giảm bớt mức độ nhạy cảm khi kích thích.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý như cảm giác tự ti về nữ tính hay lo âu sau phẫu thuật cũng góp phần làm giảm chất lượng sinh hoạt tình dục. Để khắc phục, việc tập luyện các bài tập cơ sàn chậu Kegel kết hợp trao đổi cởi mở với bạn tình sẽ giúp quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ hơn.

5. Lời khuyên giúp cuộc yêu an toàn sau khi cắt tử cung

ThS.BS Lê Quang Dương khuyên, để bắt đầu lại đời sống chăn gối một cách nhẹ nhàng và tránh các sự cố không mong muốn, chị em nên áp dụng một số lưu ý thực tế.

Trước hết, không nên vội vàng sinh hoạt lại khi cơ thể chưa sẵn sàng hoặc vẫn còn cảm giác đau rát, ra dịch bất thường.

Việc trò chuyện chân thành với chồng giúp giảm bớt áp lực tâm lý và nhận được sự chia sẻ trong từng nhịp sinh hoạt.

Khi bắt đầu lại, hãy ưu tiên sử dụng chất bôi trơn dạng nước để giảm ma sát, đồng thời thử nghiệm các tư thế thoải mái, ít gây áp lực lên vùng chậu. Nếu tình trạng đau rát hoặc chảy máu kéo dài dai dẳng, chị em cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được bác sĩ thăm khám và tư vấn giải pháp khắc phục kịp thời.