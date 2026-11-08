Tưởng cha gần 80 tuổi đã hết nhu cầu sau khi mẹ qua đời, tôi bàng hoàng khi biết bí mật ông che giấu

Kể từ ngày mẹ qua đời, ông không chỉ thường xuyên nhắc đến chuyện nam nữ mà còn tìm đến gái làng chơi để giải quyết nhu cầu. Điều khiến tôi lo lắng không chỉ là những lời bàn tán của hàng xóm mà còn là sức khỏe của cha.

Cha gần 80 tuổi vẫn có nhu cầu mãnh liệt

Tôi năm nay 48 tuổi, đã lập gia đình và có cuộc sống riêng. Cha tôi năm nay 78 tuổi, sống một mình trong căn nhà cũ sau khi mẹ mất cách đây gần 2 năm.

Trước kia, cha vốn là người khá nghiêm khắc, ít nói và sống nguyên tắc. Suốt những năm tháng mẹ còn sống, tôi chưa từng thấy ông có biểu hiện gì khác thường trong chuyện tình cảm.

Sau đám tang mẹ, tôi nghĩ cha sẽ dành quãng đời còn lại để vui vầy cùng con cháu, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng tuổi già. Thế nhưng, mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn khác.

Khoảng nửa năm trở lại đây, tôi bắt đầu nhận thấy cha có những thay đổi khó hiểu. Ông quan tâm đến chuyện nam nữ nhiều hơn, thường xuyên ăn mặc chải chuốt mỗi khi ra ngoài, thậm chí còn bóng gió với tôi rằng đàn ông dù bao nhiêu tuổi vẫn có nhu cầu sinh lý.

Ban đầu, tôi nghĩ cha chỉ cảm thấy cô đơn sau khi mất vợ. Tôi từng gợi ý ông tìm một người phụ nữ phù hợp để bầu bạn, nếu hai bên có tình cảm thì gia đình sẵn sàng tôn trọng.

Nhưng điều khiến tôi sửng sốt là cha không có ý định tìm một người đồng hành lâu dài. Ông thường xuyên ra ngoài vào những thời điểm bất thường. Qua lời kể của một người quen trong xóm, tôi mới biết cha đã vài lần tìm đến những phụ nữ làm nghề mại dâm để giải quyết nhu cầu.

Tôi không tin vào tai mình. Người đàn ông từng khiến tôi kính trọng vì sự chừng mực, nghiêm túc giờ lại có những hành động như vậy.

Khi tôi hỏi thẳng, cha không những không phủ nhận mà còn tỏ thái độ khó chịu. Ông cho rằng mình vẫn khỏe mạnh, còn nhu cầu thì có quyền tự quyết định cuộc sống riêng. Ông thậm chí trách tôi đã trưởng thành nhưng vẫn muốn kiểm soát chuyện riêng tư của cha.

Tôi vừa giận vừa thương. Mẹ mới mất chưa lâu, cha có thể cảm thấy trống trải, nhưng cách ông lựa chọn để giải quyết nhu cầu khiến tôi thực sự bất an.

Sau một hồi tranh cãi, ông bất ngờ nói rằng bản thân vẫn còn khỏe mạnh, vẫn có nhu cầu tình dục. Ông không muốn sống những năm tháng còn lại trong cảnh cô độc. Ảnh minh họa

Lo cha đánh đổi sức khỏe chỉ vì những phút thỏa mãn nhất thời

Điều khiến vợ chồng tôi lo lắng nhất không phải là cha còn ham muốn ở tuổi 78, mà là những rủi ro sức khỏe có thể xảy ra.

Cha đã lớn tuổi, sức khỏe không còn như trước. Tôi sợ việc thường xuyên tìm đến những mối quan hệ tình dục không an toàn có thể khiến ông mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Chưa kể, nếu có bệnh nền về tim mạch hoặc huyết áp, việc gắng sức quá mức cũng tiềm ẩn nguy cơ.

Tôi nhiều lần khuyên cha đi khám sức khỏe tổng quát, đồng thời trao đổi với bác sĩ về những thay đổi trong nhu cầu sinh lý nhưng ông lập tức gạt đi, cho rằng tôi đang làm quá mọi chuyện.

Có lần, tôi nhẹ nhàng nói rằng nếu cha thực sự có nhu cầu, gia đình có thể tìm cách giúp ông xây dựng một mối quan hệ tình cảm lành mạnh. Thế nhưng, ông chỉ cười nhạt và bảo không muốn ràng buộc với bất kỳ ai.

Vợ tôi cũng khuyên nên để cha có không gian riêng, nhưng không thể vì tôn trọng quyền riêng tư mà bỏ qua những nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của ông.

Tôi đã nghĩ đến việc đưa cha đến gặp bác sĩ nam khoa hoặc chuyên gia lão khoa, nhưng vẫn chưa tìm được cách thuyết phục phù hợp. Tôi sợ nếu nói quá thẳng, ông sẽ cảm thấy bị xúc phạm và càng phản ứng gay gắt.

Con trai không biết làm sao để cha thay đổi

Tôi hiểu rằng tuổi tác không đồng nghĩa với việc con người mất đi nhu cầu tình cảm hay tình dục. Một người đàn ông gần 80 tuổi vẫn có thể có ham muốn, và điều đó không đáng bị chế giễu hay phán xét.

Nhưng tôi cũng không thể đứng nhìn cha liên tục tìm đến những mối quan hệ tiềm ẩn nhiều rủi ro mà không làm gì.

Tôi chỉ mong ông hiểu rằng chúng tôi lo lắng vì sức khỏe và sự an toàn của ông, chứ không phải muốn can thiệp vào quyền riêng tư.

Đến giờ, mỗi lần cha chuẩn bị ra ngoài vào buổi tối, tôi lại thấp thỏm không yên. Tôi không biết nên tiếp tục khuyên nhủ, nhờ người thân tác động hay tìm đến bác sĩ để được tư vấn trước.

Ở tuổi gần 80, cha vẫn muốn tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Nhưng làm thế nào để ông vừa được tôn trọng nhu cầu cá nhân, vừa biết bảo vệ sức khỏe của mình? Đó là câu hỏi khiến tôi trăn trở suốt nhiều tháng qua.

Tăng ham muốn khi về già có bất thường? Theo BS. Nguyễn Bá Hưng chia sẻ trên Báo Sức khoẻ & Đời sống, có một số trường hợp khi tuổi cao thì nhu cầu tình dục lại tăng cao. Thậm chí có người còn chia sẻ là tăng cao hơn cả khi còn trẻ. Nhưng những trường hợp như vậy không phổ biến và có yếu tố mang tính cá nhân. Những nguyên nhân có thể khiến một số người cao tuổi bỗng nhiên lại hăng hái, mạnh mẽ hơn trong "chuyện ấy" như: chế độ dinh dưỡng tốt hơn, khoa học và hợp lý hơn kèm theo chế độ tập luyện thể dục thể thao đều đặn hơn khiến sức khỏe thể chất được nâng cao. Đặc biệt, khi người cao tuổi không còn phải lo lắng về kinh tế, không phải đối diện với áp lực, stress trong công việc như lúc đi làm, cuộc sống tinh thần thoải mái cũng sẽ giúp cuộc yêu thăng hoa hơn. Cũng có trường hợp đến thời điểm bước vào tuổi trung niên hoặc về già mới gặp được bạn tình thực sự hấp dẫn, hòa hợp trong chuyện gối chăn khiến họ hưng phấn hơn và tăng tần suất hoạt động tình dục. Hoặc một số người sử dụng thuốc bổ sung nội tiết tố như testosterone đối với nam giới hoặc estrogen đối với phụ nữ theo chỉ định của bác sĩ thì nhu cầu trong chuyện ấy cũng sẽ tăng cao hơn so với trước. Tuy nhiên, cũng có một số bệnh lý khiến hormone sinh dục tăng cao và khiến người cao tuổi tăng ham muốn một cách bất thường. Các chuyên gia tình dục học cho biết, khi bị cường giáp, đặc biệt là cường giáp nhẹ, 10-20% bệnh nhân sẽ bị tăng ham muốn. Ngoài ra, khi tuyến sinh dục và tuyến yên bị tổn thương cũng có thể sẽ làm tăng tiết hormone giới tính dẫn đến tăng ham muốn đột biến. Một số trường hợp phụ nữ sau khi mãn kinh xuất hiện tình trạng bài tiết estrogen buồng trứng giảm, tuyến yên hoạt động mạnh hơn cũng có thể gây ra tình trạng tăng sinh ham muốn. Cảm xúc tình dục không biến mất khi tuổi tác tăng cao, nhưng sự thân mật có thể trở nên khác biệt đối với cả phụ nữ và nam giới. Để duy trì đời sống tình dục lành mạnh và thú vị, cần giao tiếp với đối tác. Thảo luận rõ ràng về cả ham muốn và ranh giới để vun đắp đời sống tình dục lành mạnh và viên mãn. BS. Nguyễn Bá Hưng cho biết, chuyện yêu không thể gượng ép mà cần có sự phối hợp nhịp nhàng và ăn ý giữa hai người. Tuy nhiên, tình dục ở người cao tuổi cũng nên thực hiện với tần suất và cường độ phù hợp với tình hình sức khỏe. Vừa làm vừa lắng nghe cơ thể, xem cơ thể có thoải mái sau mỗi lần quan hệ vợ chồng hay không? Nếu thấy khỏe khoắn thì có thể duy trì nhưng nếu cảm thấy mệt mỏi thì chúng ta nên điều chỉnh lại sao cho phù hợp với sức khỏe và thể trạng. Có như vậy mới kéo dài được đời sống tình dục khi tuổi đã cao.

7 thực phẩm giúp 'chuyện ấy' thăng hoa GĐXH - Không chỉ giúp bồi bổ cơ thể, một số thực phẩm quen thuộc còn góp phần cải thiện ham muốn, tăng cường lưu thông máu và nâng cao chất lượng đời sống tình dục.

Gia Hưng