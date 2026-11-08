Chồng 40 tuổi đã không còn ham muốn, tôi đề nghị một việc liền bị anh nổi giận

Tôi năm nay 37 tuổi, chồng tôi là Triết, vừa tròn 40. Chúng tôi kết hôn hơn 10 năm, có với nhau 2 đứa con đủ nếp đủ tẻ. Cuộc sống gia đình nhìn chung ổn định, kinh tế không quá dư dả nhưng cũng chẳng đến mức phải lo từng bữa ăn. Trước đây, chuyện chăn gối của hai vợ chồng không quá cuồng nhiệt nhưng vẫn duy trì đều đặn 1 - 2 lần mỗi tuần. Tôi chưa bao giờ nghĩ đây là vấn đề đáng lo ngại cho đến khi Triết đột nhiên giảm ham muốn.

Chồng 40 tuổi bỗng hết ham muốn, vợ nghi ngoại tình

Khoảng hai năm trở lại đây, Triết gần như không còn chủ động gần gũi vợ. Mỗi lần tôi có ý định thân mật, anh đều tìm cách né tránh. Khi thì lấy lý do mệt mỏi, lúc lại bảo phải dậy sớm đi làm, có hôm còn quay lưng đi ngủ dù tôi đã cố gắng chủ động.

Ban đầu, tôi nghĩ có thể chồng quá bận rộn nên không còn nhiều sức lực, nhưng tình trạng kéo dài hết tháng này sang tháng khác khiến tôi không khỏi chạnh lòng.

Tôi bắt đầu nghi ngờ Triết có người phụ nữ khác bên ngoài. Một người đàn ông mới 40 tuổi, sức khỏe nhìn bề ngoài vẫn bình thường, tại sao lại có thể mất hứng thú với chuyện vợ chồng lâu đến vậy?

Tôi từng để ý điện thoại, lịch trình đi làm và những cuộc hẹn của anh. Thậm chí, có lúc tôi còn âm thầm kiểm tra xem chồng có biểu hiện bất thường nào không.

Thế nhưng, càng theo dõi, tôi càng không tìm thấy dấu hiệu ngoại tình. Triết vẫn đi làm rồi về nhà, quan tâm con cái, đưa tiền sinh hoạt cho vợ. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi: Anh ngày càng xa cách trong chuyện chăn gối.

Khoảng hai năm trở lại đây, Triết gần như không còn chủ động gần gũi vợ. Mỗi lần tôi có ý định thân mật, anh đều tìm cách né tránh. Ảnh minh họa

Đi khám nam khoa, bất ngờ trước nguyên nhân khiến chồng suy giảm ham muốn

Một năm trước, sau nhiều lần thuyết phục, Triết đồng ý cùng tôi đến bệnh viện khám nam khoa, kết quả khiến cả hai bất ngờ.

Bác sĩ cho biết anh có tình trạng suy giảm nội tiết tố, đồng thời chịu ảnh hưởng của căng thẳng tâm lý kéo dài. Những yếu tố này có thể khiến nhu cầu tình dục giảm sút, đi kèm tình trạng xuất tinh sớm.

Bác sĩ kê đơn thuốc và hướng dẫn anh điều chỉnh sinh hoạt, nghỉ ngơi hợp lý. Tôi hy vọng sau một thời gian điều trị, đời sống vợ chồng sẽ dần trở lại như trước. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ.

Suốt 6 tháng dùng thuốc, Triết không cải thiện được bao nhiêu. Anh vẫn thường xuyên mệt mỏi, mất ngủ, dễ cáu gắt và gần như không có nhu cầu gần gũi vợ.

Tôi nhận ra vấn đề không chỉ nằm ở sức khỏe thể chất. Công việc của Triết đang chịu nhiều áp lực, công ty liên tục thay đổi nhân sự, chỉ tiêu kinh doanh tăng cao, trách nhiệm của anh cũng ngày càng lớn.

Có những đêm, tôi tỉnh giấc lúc 2 - 3 giờ sáng vẫn thấy chồng nằm nhìn trân trân lên trần nhà. Hỏi chuyện, anh chỉ đáp rằng đang nghĩ về công việc.

Tôi thương chồng nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác tủi thân. Ở tuổi 37, tôi vẫn có nhu cầu tình cảm và mong muốn được chồng quan tâm, gần gũi. Nhiều lúc nằm cạnh nhau mà cảm giác như hai người xa lạ, tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu.

Tôi muốn chồng điều trị tâm lý, anh lập tức nổi giận

Sau nhiều lần tìm hiểu, tôi nghĩ Triết nên kết hợp điều trị nam khoa với thăm khám chuyên gia tâm lý để giải quyết những căng thẳng kéo dài.

Tôi lựa lời đề nghị rằng hai vợ chồng có thể cùng đi, vừa để anh được tư vấn, vừa giúp chúng tôi tìm cách cải thiện đời sống hôn nhân, không ngờ Triết lập tức gạt đi.

Anh khó chịu nói: "Anh không bị tâm thần mà phải đi điều trị tâm lý. Chuyện này là do công việc mệt mỏi thôi, em đừng làm quá lên".

Tôi giải thích rằng gặp chuyên gia tâm lý không có nghĩa là mắc bệnh tâm thần. Đó cũng là cách để mỗi người hiểu rõ những áp lực của bản thân và học cách kiểm soát căng thẳng, nhưng Triết không muốn nghe.

Anh cho rằng tôi đang khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng, thậm chí còn làm anh thêm áp lực. Từ hôm đó, tôi không dám nhắc lại chuyện này vì sợ vợ chồng lại cãi nhau.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là tần suất gần gũi giảm đi, mà là cảm giác bất lực khi nhìn chồng ngày càng mệt mỏi nhưng không biết làm cách nào để giúp anh.

Tôi không muốn ép buộc Triết phải đáp ứng nhu cầu của mình. Tôi chỉ mong anh hiểu rằng chuyện chăn gối cũng là một phần quan trọng của hôn nhân, và tình trạng hiện tại không nên bị bỏ mặc.

Đã gần hai năm trôi qua, chúng tôi vẫn sống cùng nhà, cùng chăm sóc con cái nhưng sự thân mật giữa hai người ngày càng ít ỏi.

Tôi thực sự không biết phải làm thế nào để chồng hiểu rằng tìm đến chuyên gia tâm lý không phải điều đáng xấu hổ. Liệu tôi nên tiếp tục kiên nhẫn chờ anh tự thay đổi, hay cần có một cuộc trò chuyện thẳng thắn hơn trước khi khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày càng lớn?

Nam giới suy giảm ham muốn tình dục do đâu? Theo ThS.BSCKII Nguyễn Trần Thành chia sẻ trên Sức khoẻ & Đời sống, Nhiều nam giới không biết rằng giảm ham muốn tình dục có thể là hậu quả của nhiều bệnh lý khác nhau gây ra. Với cuộc sống nhiều áp lực, lối sống không khoa học và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa gia tăng đang khiến số nam giới bị suy giảm ham muốn tăng lên. Một số tình trạng thường gặp ở nam giới là rối loạn xuất tinh, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm… và đặc biệt hiện nay giảm ham muốn tình dục còn gặp ở nhiều nam giới trẻ tuổi. Bước qua tuổi 30, nồng độ testosterone trong cơ thể nam giới sẽ bắt đầu suy giảm. Cứ qua 1 năm nồng độ testosterone sẽ giảm từ 1-5%. Độ tuổi 35 là độ tuổi trung niên của nam giới, và khi testosteron suy giảm đến một mức độ nào đó gây suy giảm ham muốn. Bởi hormone này chính là yếu tố quyết định sự cương cứng của dương vật cũng như ham muốn của nam giới. Tuy nhiên ở lứa tuổi này nam giới thường phải đối diện với các vấn đề trong cuộc sống, áp lực công việc và dễ xảy ra tình trạng stress khiến ức chế thần kinh, giảm khả năng sản xuất testosteron. Cùng với đó, độ tuổi trung niên cũng là thời điểm nam giới dễ mắc các bệnh lý như tim mạch, mỡ máu, tăng huyết áp, gout… Những bệnh lý này cũng là yếu tố khiến tình trạng rối loạn cương dương nặng hơn và gây suy giảm ham muốn. Ngoài ra, nhiều nam giới khi gặp suy giảm ham muốn lại thường tìm đến việc giải tỏa tâm trạng bằng cách loại chất kích thích như thuốc lá, rượu bia… Vô hình chung điều này tạo ra vòng xoắn bệnh lý cho chính mình. Nếu như ở phụ nữ có tình trạng mãn kinh khi tới tuổi trung niên thì nam giới cũng xuất hiện tình trạng mãn dục nam. Hội chứng sinh hóa này gây ra suy giảm hormone testosterone một cách nghiêm trọng dẫn đến một loại các rối loạn sinh hóa gây ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe sinh sản, sức khỏe tâm sinh lý của nam giới.

Thùy Dung