Năm nhất đại học, tôi rung động trước người đàn ông hơn 22 tuổi

Tôi đang là sinh viên năm nhất đại học. Mọi người nói tôi ưa nhìn nên có lẽ vì thế từ khi học cấp 3, tôi khá nhiều sự quan tâm, theo đuổi từ các bạn nam cùng trường. Nhưng thực sự tôi chưa thấy mình thực sự rung động với ai.

Những cuộc trò chuyện xoay quanh game, mạng xã hội, những câu nói đùa đôi khi vô tư đến mức hời hợt khiến tôi cảm giác họ vẫn còn quá trẻ con. Tôi luôn có cảm giác nếu yêu ai thì phải lớn hơn mình về mọi mặt và phải chín chắn, lắng nghe và hiểu tôi.

Cách đây khoảng ba tháng, tôi quen anh trong một lần đi ăn cùng người quen. Anh hơn tôi 22 tuổi. Ấn tượng ban đầu của tôi về anh không phải vẻ ngoài hay sự giàu có, mà là cách anh nói chuyện điềm đạm, từ tốn.

Anh không hỏi những câu xã giao nhàm chán, cũng không tỏ ra vội vàng mà mọi câu chuyện đều xoay quanh cuộc sống, công việc, những trải nghiệm về cuộc sống... Nói chuyện với anh, tôi có cảm giác mình được lắng nghe và tôn trọng.

Sau đó, anh chủ động liên lạc với tôi. Chúng tôi nhắn tin, nói chuyện khá thường xuyên. Anh chiều tôi nhưng không theo kiểu nuông chiều vô điều kiện. Anh quan tâm vừa đủ, hỏi han nhưng không kiểm soát, luôn giữ cho tôi cảm giác thoải mái.

Tôi biết anh có chuỗi cửa hàng kinh doanh riêng, điều kiện kinh tế khá tốt, nhưng điều đó không phải là lý do khiến tôi chú ý mà là sự trưởng thành ở anh, thứ mà tôi chưa từng tìm thấy ở những người theo đuổi mình trước đó.

Anh nhiều lần rủ tôi đi ăn, đi cà phê, xem phim… Mỗi lần đi cùng, tôi đều thấy dễ chịu. Anh không ép buộc, không vồ vập. Có những lúc, tôi nhận ra anh có ý định ngỏ lời rõ ràng hơn, nhưng tôi lảng tránh. Tôi nói mình còn đang đi học, chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Anh từ tốn bảo tôi cứ suy nghĩ kỹ, anh không vội.

Thế nhưng, càng nói chuyện, tôi càng thấy lòng mình rối bời. Tôi thích cảm giác được ở bên anh, thích những câu chuyện chín chắn, thích sự quan tâm nhẹ nhàng. Tôi cảm thấy nếu gần gũi anh nhiều hơn, có lẽ anh sẽ là người tôi chọn để yêu.

Nhưng thực sự tôi hơi ngại khoảng cách tuổi tác. Anh hơn tôi 22 tuổi, gần bằng tuổi mẹ tôi. Tôi sợ khi đưa anh về giới thiệu, bố mẹ tôi có chấp nhận không? Liệu họ có cho rằng tôi quá non nớt, bị cuốn theo một người đàn ông lớn tuổi, thành đạt?