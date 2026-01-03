Nghỉ hưu 6 năm, tôi vẫn đi làm: Không phải ham việc mà vì tiền chưa đủ sống
GĐXH - Ở tuổi 61, sau khi đã nghỉ hưu, đáng lẽ tôi đã có thể an nhàn bên con cháu, nhưng thực tế lại khác xa mong muốn.
Đến tuổi nghỉ hưu nhưng chưa thể dừng lại
Tôi năm nay 61 tuổi. Sáu năm trước, tôi chính thức nghỉ hưu ở công ty cũ, khép lại quãng đời làm việc tưởng như đã trọn vẹn.
Thế nhưng, ngay sau đó, tôi lại tiếp tục tìm một công việc khác phù hợp với sức khỏe để làm thêm. Không phải vì tôi không biết mệt, mà bởi tôi không đủ khả năng tài chính để "nghỉ" đúng nghĩa.
Quan sát cuộc sống của bản thân và nhiều người trạc tuổi, tôi nhận ra rằng tôi không phải trường hợp cá biệt.
Rất nhiều người nghỉ hưu sau tuổi 55 vẫn tiếp tục lao động, chỉ là chuyển sang những công việc khác nhẹ hơn.
Chúng tôi đều có chung một nỗi niềm: tuổi đã già, nhưng gánh lo chưa bao giờ vơi.
Lương hưu không đủ trang trải cuộc sống
Phần lớn người nghỉ hưu đều có lương hưu, nhưng thực tế, khoản tiền đó chỉ đủ duy trì những chi tiêu tối thiểu.
Giá cả sinh hoạt ngày càng tăng, tiền điện, nước, thực phẩm, thuốc men… không hề giảm theo tuổi tác của chúng tôi.
Vì lương hưu quá thấp so với nhu cầu chi tiêu, nhiều người buộc phải tiếp tục đi làm. Nam giới thường chọn những công việc như bảo vệ, trông xe, làm kho bãi. Phụ nữ thì làm bảo mẫu, giúp việc, dọn dẹp theo giờ.
Lao động ở độ tuổi này không hề dễ dàng, nhưng nếu không làm, chúng tôi không biết lấy gì để sống.
Ai cũng mơ ước một tuổi già thảnh thơi, nhưng mơ ước ấy chỉ thành hiện thực khi điều kiện kinh tế cho phép.
Đi làm để không trở thành gánh nặng cho con
Một lý do quan trọng khác khiến chúng tôi vẫn miệt mài đi làm là vì con cái.
Thu nhập của con cháu không phải lúc nào cũng ổn định, áp lực nhà cửa, nuôi con, chi tiêu ngày một lớn. Nếu người già lại phải phụ thuộc thêm vào con cái, gánh nặng ấy càng nặng nề hơn.
Chúng tôi chọn cách tự lo cho mình, ít nhất là không phải xin tiền con. Có thêm thu nhập, chúng tôi còn có thể hỗ trợ con cái khi cần thiết.
Với nhiều người già, được tự chủ tài chính cũng là một cách giữ gìn lòng tự trọng và sự bình yên trong gia đình.
Tuổi già không dám tiêu xài, chỉ mong có tiền phòng thân
Cả đời đi làm nhưng không phải ai cũng tích lũy được nhiều tiền. Lương hưu thấp khiến chúng tôi càng phải tằn tiện hơn.
Tôi hiếm khi dám mua sắm cho bản thân, không dám chi tiêu phung phí, bởi tôi luôn nghĩ đến những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.
Tuổi càng cao, bệnh tật càng nhiều. Chỉ cần một biến cố sức khỏe, chi phí y tế có thể cuốn trôi toàn bộ số tiền ít ỏi đang có.
Vì vậy, tôi và nhiều người già khác vẫn đi làm khi còn sức, chỉ để tích góp thêm chút tiền phòng thân, để khi gặp chuyện không phải hoảng loạn hay phụ thuộc vào người khác.
Vẫn phải lo cho cha mẹ đã ngoài 80 tuổi
Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng ở tuổi 50, 60, nhiều người vẫn còn cha mẹ già trên 80 tuổi.
Cha mẹ tuổi cao, sức yếu, chi phí sinh hoạt và chăm sóc y tế không hề nhỏ. Trong khi đó, lương hưu của con cái lại quá ít, tiền tiết kiệm cũng không nhiều.
Muốn lo cho cha mẹ được chu đáo hơn, nhiều người như tôi buộc phải tiếp tục đi làm.
Chúng tôi cố gắng duy trì thu nhập để vừa lo cho bản thân, vừa có thể hỗ trợ cha mẹ khi cần. Đó là trách nhiệm, nhưng cũng là tình cảm mà không ai nỡ buông bỏ.
Muốn nghỉ hưu, nhưng điều kiện không cho phép
Nói cho cùng, không ai trong chúng tôi không muốn nghỉ hưu, sống chậm lại, an hưởng tuổi già. Nhưng cuộc sống không chỉ có mong muốn, mà còn có thực tế khắc nghiệt.
Khi tài chính chưa đủ vững, khi còn quá nhiều nỗi lo phía trước, việc tiếp tục đi làm trở thành lựa chọn duy nhất.
Tuổi già của chúng tôi không phải lúc nào cũng là những ngày nhàn nhã. Đó là những năm tháng vừa làm việc, vừa tính toán, vừa lo xa. Không phải vì chúng tôi tham công tiếc việc, mà bởi số tiền mình có không cho phép được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn.
Bài viết đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) gây chú ý khi chia sẻ quan điểm về của bà Lưu.
Theo Toutiao
