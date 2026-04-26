Nam sinh lớp 8 nghi bị kẻ lạ xịt hơi cay trước cổng trường
Công an đang điều tra vụ việc nam sinh lớp 8 nghi bị hai người lạ dùng bình xịt hơi cay tấn công ngay trước cổng trường.
Chiều 25/4, Công an xã Ea Phê (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang xác minh, điều tra theo đơn trình báo của ông Vũ Xuân Út (SN 1979, trú thôn Phước Thọ 3, xã Ea Phê) về việc con trai ông bị hai người lạ tấn công bằng bình xịt hơi cay trước cổng trường.
" Sau khi xác minh điều tra cụ thể, Công an xã sẽ thông tin đến người nhà được biết. Tùy tính chất, mức độ vi phạm, các cá nhân liên quan có thể bị xử phạt hành chính theo quy định ”, đại diện Công an xã Ea Phê thông tin.
Theo trình báo, chiều 23/4, con trai ông Út là V.N.T. (SN 2012, học sinh lớp 8 Trường Huỳnh Thúc Kháng) tan học, khi đi đến khu vực trước cổng trường thì bị hai người lạ đeo khẩu trang tiếp cận. Một người sau đó dùng bình xịt nghi là hơi cay xịt trực tiếp vào mặt nam sinh, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Toàn bộ diễn biến sự việc được camera ghi lại và sau đó đăng tải lên mạng xã hội Facebook, thu hút sự chú ý của dư luận.
Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn trong trường học. Nam sinh T. được cho là có hành vi trêu ghẹo một bạn nữ cùng lớp, sau đó nữ sinh này kể lại với gia đình. Người cậu của nữ sinh đã nhắn tin nhờ hai thanh niên ở xã Krông Pắk đến “nói chuyện” với nam sinh.
Nhưng thay vì gặp gỡ, trao đổi để giải quyết mâu thuẫn thì hai thanh niên này đã mang theo bình xịt nghi là hơi cay, tìm đến cổng trường tấn công T.
Cơ quan công an xác định người trực tiếp sử dụng bình xịt là Trần Minh Trung (SN 2004, trú tại thôn 1A, xã Krông Pắk). Người còn lại đang tiếp tục được làm rõ.
Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ, đồng thời trưng cầu giám định loại bình xịt để làm căn cứ xử lý.
4 con giáp thông minh bẩm sinh: Thành công chỉ là chuyện sớm muộnĐời sống
GĐXH - Trong 12 con giáp, có những tuổi được đánh giá là có trí thông minh thiên bẩm, thể hiện qua sự nhanh nhạy, khả năng phân tích và tư duy vượt trội.