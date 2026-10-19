Tuyển sinh đại học 2027: Hàng loạt ngành học quen thuộc sắp được thay đổi tên gọi

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Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027 nhằm mục đích chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo quốc gia, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ trong việc thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu.

Từ 2027, hàng loạt ngành học được sắp xếp, thay đổi tên gọi. Ảnh minh họa: TL

Đáng chú ý, tại Phụ lục II ban hành kèm theo văn bản, Bộ GD&ĐT đã tiến hành quy chuẩn chi tiết danh sách hàng loạt ngành học trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể:

Mã số Tên (Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành) trong TT 09 và Quyết định 1596 Mã ngành theo Thông tư mới Tên ngành trong Thông tư mới Ghi chú Trình độ 14 KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN 1401 Khoa học giáo dục 1401 Khoa học giáo dục 7140102 Khoa học giáo dục 140101 Giáo dục học 789 9140102 Lý luận và lịch sử giáo dục 140101 Giáo dục học 789 9140119 Lý luận, Phương pháp và Công nghệ dạy học 140101 Giáo dục học 789 7140103 Quản trị công nghệ giáo dục 140103 Công nghệ giáo dục Bổ sung ngành mới; hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 789 8140116 Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy 140103 Công nghệ giáo dục Bổ sung ngành mới; hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 789 9140116 Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy 140103 Công nghệ giáo dục Bổ sung ngành mới; hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 789 8140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 140110 Lý luận và phương pháp dạy học 89 9140111 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn 140110 Lý luận và phương pháp dạy học 89 7140114 Quản trị trường học 140114 Quản lý giáo dục 789 1402 Đào tạo giáo viên 1402 Đào tạo giáo viên 7140223 Sư phạm Tiếng Bana 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140224 Sư phạm Tiếng Êđê 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140225 Sư phạm Tiếng Jrai 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140226 Sư phạm Tiếng Khmer 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140227 Sư phạm Tiếng H'mong 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140228 Sư phạm Tiếng Chăm 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140229 Sư phạm Tiếng M'nông 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140230 Sư phạm Tiếng Xêđăng 140223 Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam Bổ sung ngành mới. 7 7140231 Sư phạm Tiếng Anh 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140232 Sư phạm Tiếng Nga 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140233 Sư phạm Tiếng Pháp 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140234 Sư phạm Tiếng Trung Quốc 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140235 Sư phạm Tiếng Đức 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140236 Sư phạm Tiếng Nhật 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140237 Sư phạm Tiếng Hàn Quốc 140238 Sư phạm tiếng nước ngoài Bổ sung ngành mới. 7 7140250 Giáo dục kinh tế và pháp luật 140248 Giáo dục pháp luật 7 21 NGHỆ THUẬT 2101 Mỹ thuật 2101 Mỹ thuật 8210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật 210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 789 9210101 Lý luận và lịch sử mỹ thuật 210101 Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật 789 7219003 Nghệ thuật thị giác 210103 Hội họa 7 7210107 Gốm 210108 Thủ công mỹ nghệ Bổ sung ngành mới 7 2102 Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn (sân khấu, múa, biểu diễn) 2102 Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn (sân khấu, múa, biểu diễn) 8210202 Nghệ thuật âm nhạc 210201 Âm nhạc học 789 7210203 Sáng tác âm nhạc 210201 Âm nhạc học 789 7210215 Quản lý âm nhạc 210206 Quản lý nghệ thuật Thuộc danh mục 1596 789 7210208 Piano 210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7 7210209 Nhạc Jazz 210207 Biểu diễn nhạc cụ phương tây 7 8210221 Lý luận và lịch sử sân khấu 210221 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 789 9210221 Lý luận và lịch sử sân khấu 210221 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 789 8210222 Nghệ thuật sân khấu 210221 Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu 789 7210227 Đạo diễn sân khấu 210222 Nghệ thuật sân khấu 7 7210225 Biên kịch sân khấu 210225 Biên kịch 7 7210233 Biên kịch điện ảnh, truyền hình 210225 Biên kịch 7 7210226 Diễn viên sân khấu kịch hát 210226 Diễn viên 7 7210234 Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình 210226 Diễn viên 7 7210244 Huấn luyện múa 210243 Biên đạo múa 7 2103 Nghệ thuật nghe nhìn (Phát thanh, điện ảnh, truyền hình, sản xuất đa phương tiện) 2103 Nghệ thuật nghe nhìn (Phát thanh, điện ảnh, truyền hình, sản xuất đa phương tiện) 8210231 Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình (chuyển từ 2102) 210331 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình Sửa mã ngành 789 9210231 Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình (chuyển từ 2102) 210331 Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình Sửa mã ngành 789 7210235 Đạo diễn điện ảnh, truyền hình (chuyển từ 2102) 210332 Nghệ thuật điện ảnh, truyền hình (đưa từ 2103) Sửa mã ngành 78 22 NHÂN VĂN 2201 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam 2201 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam 8220101 Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ 220101 Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam 78 7220105 Ngôn ngữ Jrai 220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 89 7220106 Ngôn ngữ Khmer 220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 89 7220107 Ngôn ngữ H'mong 220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 89 7220108 Ngôn ngữ Chăm 220109 Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam 89 7220112 Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (đề xuất mới) 220112 Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam 7 8220125 Văn học dân gian 220121 Văn học Việt Nam (220121) 789 9220125 Văn học dân gian 220121 Văn học Việt Nam (220121) 789 7220110 Sáng tác văn học 220130 Văn học (229030) Sửa mã ngành Văn học 789 8220120 Lý luận văn học 220130 Văn học (229030) Sửa mã ngành Văn học 789 9220120 Lý luận văn học 220130 Văn học (229030) 789 8229031 Văn học so sánh 220130 Văn học (chuyển từ 2290) Sửa mã ngành 789 8229041 Văn hóa dân gian 220140 Văn hóa học (chuyển từ 2290) Sửa mã ngành 789 9229041 Văn hóa dân gian 220140 Văn hóa học (chuyển từ 2290) Sửa mã ngành 789 8229043 Văn hóa so sánh 220140 Văn hóa học (chuyển từ 2290) Sửa mã ngành 789 2202 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài 2202 Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài 8220242 Văn học nước ngoài 220242 Văn học nước ngoài 89 9220242 Văn học nước ngoài 220242 Văn học nước ngoài 89 7220206 Ngôn ngữ Tây Ban Nha 220243 Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác Bổ sung ngành mới. 7220207 Ngôn ngữ Bồ Đào Nha 220243 Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác Bổ sung ngành mới. 7220208 Ngôn ngữ Italia 220243 Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác Bổ sung ngành mới. 7229020 Ngôn ngữ học 220244 Ngôn ngữ học Sửa mã ngành (chuyển từ 2290) 789 8229020 Ngôn ngữ học 220244 Ngôn ngữ học Sửa mã ngành (chuyển từ 2290) 789 9229020 Ngôn ngữ học 220244 Ngôn ngữ học Sửa mã ngành (chuyển từ 2290) 789 8220241 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 220244 Ngôn ngữ học 789 9220241 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu 220244 Ngôn ngữ học 789 2290 Khác 2290 Khác 9229002 Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử 229001 Triết học 789 9229004 Logic học 229001 Triết học 789 9229006 Đạo đức học 229001 Triết học 789 9229007 Mỹ học 229001 Triết học 789 8229012 Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc 229011 Lịch sử Thế giới 789 9229012 Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc 229011 Lịch sử Thế giới 789 31 KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI 3101 Kinh tế học 3101 Kinh tế học 7310101 Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số 310101 Kinh tế học 789 9310109 Kinh tế và quản lý tài nguyên biển 310101 Kinh tế học 789 7850102 Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 310101 Kinh tế học 789 7580301 Kinh tế xây dựng 310101 Kinh tế học 789 8580301 Kinh tế xây dựng 310101 Kinh tế học 789 3104 Tâm lý học 3104 Tâm lý học 8310404 Khoa học hành vi (đề xuất mới); 310401 Tâm lý học 789 8310404 Tâm lý học thể thao (đề xuất mới) 310401 Tâm lý học 789 7310402 Tâm lý học lâm sàng và trẻ em vị thành niên (đề xuất mới) 310402 Tâm lý học lâm sàng Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 8 7310403 Tham vấn học đường (đề xuất mới) 310403 Tâm lý học giáo dục 78 8310403 Tham vấn học đường (đề xuất mới) 310403 Tâm lý học giáo dục 78 3106 Khu vực học 3106 Khu vực học 7310631 Châu Á - Thái Bình Dương học Thuộc danh mục 1596 310607 Thái Bình Dương học 7 32 BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN 3201 Báo chí và truyền thông 3201 Báo chí và truyền thông 7310207 Truyền thông chính sách 320105 Truyền thông đại chúng 789 3202 Thông tin - Thư viện 3202 Thông tin - Thư viện 7320205 Quản lý thông tin 320202 Thông tin học 789 8320202 Khoa học thông tin thư viện 320203 Khoa học thư viện 789 9320202 Khoa học thông tin thư viện 320203 Khoa học thư viện 7320201 Thông tin - Thư viện 320203 Khoa học thư viện 789 34 KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ 3401 Kinh doanh 3401 Kinh doanh 7349001 Quản trị thương hiệu 340101 Quản trị kinh doanh 789 7900101 Quản trị doanh nghiệp và công nghệ 340101 Quản trị kinh doanh 789 8900101 Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp 340101 Quản trị kinh doanh 789 7340114 Digital marketing (đề xuất mới) 340115 Marketing Thuộc danh mục 1596 78 7900102 Marketing và truyền thông (đề xuất mới) 340115 Marketing Thuộc danh mục 1596 78 7340123 Kinh doanh thời trang và dệt may 340121 Kinh doanh thương mại 789 7320402 Kinh doanh xuất bản phẩm 340121 Kinh doanh thương mại 789 7620114 Kinh doanh nông nghiệp 340121 Kinh doanh thương mại 789 7620119 Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn 340121 Kinh doanh thương mại 789 3402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 3402 Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm 7340206 Kinh tế tài chính 340201 Tài chính - Ngân hàng 789 3404 Quản trị - Quản lý 3404 Quản trị - Quản lý 8340409 Lãnh đạo, quản lý và chính sách 340401 Khoa học quản lý Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 789 7340408 Quan hệ lao động 340404 Quản trị nhân lực 789 42 KHOA HỌC SỰ SỐNG 4201 Sinh học 4201 Sinh học 8420103 Động vật học 420101 Sinh học 789 9420103 Động vật học 420101 Sinh học 789 9420104 Sinh lý học người và động vật 420101 Sinh học 789 9420105 Ký sinh trùng học 420101 Sinh học 789 9420106 Côn trùng học 420101 Sinh học 789 8420108 Thủy sinh vật học 420101 Sinh học 789 9420108 Thủy sinh vật học 420101 Sinh học 789 8420111 Thực vật học 420101 Sinh học 789 9420111 Thực vật học 420101 Sinh học 789 9420112 Sinh lý học thực vật 420101 Sinh học 789 8420114 Sinh học thực nghiệm 420101 Sinh học 789 4202 Sinh học ứng dụng 4202 Sinh học ứng dụng 9420202 Công nghệ sinh học nông nghiệp 420201 Công nghệ sinh học 789 7420205 Công nghệ sinh học y dược 420201 Công nghệ sinh học 789 44 KHOA HỌC TỰ NHIÊN 4401 Khoa học vật chất 4401 Khoa học vật chất 8440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 440102 Vật lý học 789 9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán 440102 Vật lý học 789 8440105 Vật lý vô tuyến và điện tử 440102 Vật lý học 789 9440105 Vật lý vô tuyến và điện tử 440102 Vật lý học 789 8440107 Cơ học vật rắn 440109 Cơ học 789 9440107 Cơ học vật rắn 440109 Cơ học 789 8440108 Cơ học chất lỏng và chất khí 440109 Cơ học 789 9440108 Cơ học chất lỏng và chất khí 440109 Cơ học 789 8440120 Hóa môi trường 440112 Hóa học 789 9440120 Hóa môi trường 440112 Hóa học 789 9440117 Hóa học các hợp chất thiên nhiên 440114 Hóa hữu cơ 89 9440125 Vật liệu cao phân tử và tổ hợp 440114 Hóa hữu cơ 89 8440119 Hóa lý thuyết và hóa lý 440119 Hóa lý 89 9440119 Hóa lý thuyết và hóa lý 440119 Hóa lý 89 9440123 Vật liệu điện tử 440122 Khoa học vật liệu 789 9440127 Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử 440122 Khoa học vật liệu 789 9440129 Kim loại học 440122 Khoa học vật liệu 789 4402 Khoa học trái đất 4402 Khoa học trái đất 8440205 Khoáng vật học và địa hóa học 440201 Địa chất học 789 9440205 Khoáng vật học và địa hóa học 440201 Địa chất học 789 7440212 Bản đồ học 440214 Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý 789 8440212 Bản đồ học 440214 Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý 789 9440212 Bản đồ học 440214 Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý 789 8440218 Địa mạo và cổ địa lý 440217 Địa lý tự nhiên 789 9440218 Địa mạo và cổ địa lý 440217 Địa lý tự nhiên 789 8440220 Địa lý tài nguyên và môi trường 440217 Địa lý tự nhiên 789 9440220 Địa lý tài nguyên và môi trường 440217 Địa lý tự nhiên 789 7440298 Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững 440221 Biến đổi khí hậu Thuộc danh mục 1596 789 4403 Khoa học môi trường 4403 Khoa học môi trường 7440303 Môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu Môi trường đất và nước 440301 Khoa học môi trường 789 9440303 Môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu Môi trường đất và nước 440301 Khoa học môi trường 789 9440305 Độc học môi trường 440301 Khoa học môi trường 789 9440306 Bảo tồn thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững 440306 Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học Đổi tên Thuộc danh mục 1596 9 46 TOÁN VÀ THỐNG KÊ 4601 Toán học 4601 Toán học 8460102 Toán giải tích 460101 Toán học 89 9460102 Toán giải tích 460101 Toán học 89 8460103 Phương trình vi phân và tích phân 460101 Toán học 89 9460103 Phương trình vi phân và tích phân 460101 Toán học 89 8460104 Đại số và lý thuyết số 460101 Toán học 89 9460104 Đại số và lý thuyết số 460101 Toán học 89 8460105 Hình học và tôpô 460101 Toán học 89 9460105 Hình học và tôpô 460101 Toán học 89 8460106 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 460101 Toán học 789 9460106 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học 460101 Toán học 789 8460113 Phương pháp toán sơ cấp 460101 Toán học 8 7460115 Toán cơ 460112 Toán ứng dụng 789 8460110 Cơ sở toán học cho tin học 460117 Toán tin 89 9460110 Cơ sở toán học cho tin học 460117 Toán tin 89 48 MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 4801 Máy tính 9480105 Khoa học và kỹ thuật máy tính 480101 Khoa học máy tính 789 7480113 Khoa học máy tính và thông tin 480101 Khoa học máy tính 789 7480204 Khoa học và kỹ thuật máy tính 480101 Khoa học máy tính 789 7480110 Kỹ thuật phần mềm ô tô 480103 Kỹ thuật phần mềm 789 8480205 Quản lý Hệ thống thông tin 480104 Hệ thống thông tin 789 7480118 Hệ thống nhúng và IOT 520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 789 7480112 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo 480107 Trí tuệ nhân tạo Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 789 4802 Công nghệ thông tin 4802 Công nghệ thông tin 8480204 Quản lý công nghệ thông tin 480201 Công nghệ thông tin 789 7480202 An toàn thông tin 480208 An ninh mạng (7480208) 789 51 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT 5101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng 5101 Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng 7510102 Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 510103 Công nghệ kỹ thuật xây dựng 7 5102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 5102 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7510202 Công nghệ chế tạo máy 510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí 7 52 KỸ THUẬT 5201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 5201 Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 7520124 Kỹ thuật chế tạo 520103 Kỹ thuật cơ khí 789 7520119 Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot 520114 Kỹ thuật cơ điện tử Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022 789 5202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 5202 Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 7520215 Kỹ thuật điện, điện tử (Thuộc danh mục 1596) 520201 Kỹ thuật điện 789 8520208 Kỹ thuật viễn thông 520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 789 9520208 Kỹ thuật viễn thông 520207 Kỹ thuật điện tử - viễn thông 789 5203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 5203 Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường 8520305 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu 520301 Kỹ thuật hóa học 789 9520305 Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu 520301 Kỹ thuật hóa học 789 7520310 Kỹ thuật vật liệu kim loại 520309 Kỹ thuật vật liệu 789 7520312 Kỹ thuật dệt 520312 Kỹ thuật dệt, may Đổi tên 7 5204 Vật lý kỹ thuật 5204 Vật lý kỹ thuật 7510407 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân 520402 Kỹ thuật hạt nhân 789 5206 Kỹ thuật mỏ 5206 Kỹ thuật mỏ 7520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát 520601 Kỹ thuật mỏ 789 8520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát 520601 Kỹ thuật mỏ 789 9520602 Kỹ thuật thăm dò và khảo sát 520601 Kỹ thuật mỏ 789 7520605 Kỹ thuật khí thiên nhiên 520604 Kỹ thuật dầu khí 789 54 SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN 5401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống 5401 Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống 7540102 Kỹ thuật thực phẩm 540101 Công nghệ thực phẩm 7540108 Công nghệ và kinh doanh thực phẩm 540101 Công nghệ thực phẩm 789 7540118 Công nghệ thực phẩm và sức khỏe (đề xuất mới) 540101 Công nghệ thực phẩm 789 5402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da 5402 Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da 7540202 Công nghệ sợi, dệt 540203 Công nghệ vật liệu dệt, may 789 5490 Khác 5490 Khác 8549001 Kỹ thuật chế biến lâm sản 549001 Công nghệ chế biến lâm sản 789 9549001 Kỹ thuật chế biến lâm sản 549001 Công nghệ chế biến lâm sản 789 58 KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG 5801 Kiến trúc và quy hoạch 5801 Kiến trúc và quy hoạch 7580104 Kiến trúc đô thị 580101 Kiến trúc 789 7580111 Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị (hiện không có sinh viên) 580101 Kiến trúc 789 8580104 Phát triển đô thị bền vững 580105 Quy hoạch vùng và đô thị 789 7580110 Thiết kế đô thị 580105 Quy hoạch vùng và đô thị 789 7580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 580106 Quản lý đô thị và công trình 789 8580109 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản 580106 Quản lý đô thị và công trình 789 8580408 Thiết kế nội thất (TT09 bị sai mã) 580108 Thiết kế nội thất 78 5802 Kỹ thuật Xây dựng 5802 Kỹ thuật Xây dựng 7510106 Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 8580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 9580206 Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 7580206 Kỹ thuật xây dựng và trí tuệ nhân tạo 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 7580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 8580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 9580213 Kỹ thuật cấp thoát nước 580201 Kỹ thuật xây dựng 789 7580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển 580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 789 8580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển 580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 789 9580203 Kỹ thuật xây dựng công trình biển 580202 Kỹ thuật xây dựng công trình thủy 789 7580204 Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm 580204 Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm 789 7580211 Địa kỹ thuật xây dựng 580211 Địa kỹ thuật 789 8580211 Địa kỹ thuật xây dựng 580211 Địa kỹ thuật 789 9580211 Địa kỹ thuật xây dựng 580211 Địa kỹ thuật 789 62 NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 6201 Nông nghiệp 6201 Nông nghiệp 8620118 Hệ thống nông nghiệp 620101 Nông nghiệp 78 7620106 Chăn nuôi thú y 620105 Chăn nuôi 789 9620107 Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi 620105 Chăn nuôi 789 9620108 Di truyền và chọn giống vật nuôi 620105 Chăn nuôi 789 8620111 Di truyền và chọn giống cây trồng 620110 Khoa học cây trồng 789 9620111 Di truyền và chọn giống cây trồng 620110 Khoa học cây trồng 89 7620113 Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 620110 Khoa học cây trồng 789 6202 Lâm nghiệp 6202 Lâm nghiệp 9620207 Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp 620201 Lâm học 789 7620202 Lâm nghiệp đô thị 620210 Lâm nghiệp Thuộc danh mục 1596 7 9620208 Điều tra và quy hoạch rừng 620211 Quản lý tài nguyên rừng 789 6203 Thủy sản 6203 Thủy sản 620302 Bệnh học thủy sản 620301 Nuôi trồng thủy sản 789 64 THÚ Y 6401 Thú y 6401 Thú y 9640102 Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi 640101 Thú y 789 9640104 Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y 640101 Thú y 789 9640106 Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc 640101 Thú y 789 9640108 Dịch tễ học thú y 640101 Thú y 789 72 SỨC KHỎE 7201 Y học 7201 Y học 8720109 Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 720109 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Sửa tên 789 9720109 Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới 720109 Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới Sửa tên 789 8720101 Khoa học Y sinh 720101 Y khoa 7 9720101 Khoa học Y sinh 720101 Y khoa 7 8720113 Dịch tễ học thực địa 720117 Dịch tễ học 89 8729001 Chuyển từ nhóm Khác, Y học gia đình 720159 Y học gia đình Sửa mã ngành (chuyển từ 7290) 8 7202 Dược học 7202 Dược học 8720205 Dược lý và dược lâm sàng 720201 Dược học 789 9720205 Dược lý và dược lâm sàng 720201 Dược học 789 8720206 Dược liệu - Dược học cổ truyền 720201 Dược học 789 9720206 Dược liệu - Dược học cổ truyền 720201 Dược học 789 8720210 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất 720201 Dược học 789 9720210 Kiểm nghiệm thuốc và độc chất 720201 Dược học 789 8720212 Tổ chức quản lý dược 720201 Dược học 789 9720212 Tổ chức quản lý dược 720201 Dược học 8720202 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 720202 Công nghệ dược phẩm 789 9720202 Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc 720202 Công nghệ dược phẩm 789 8720208 Hóa sinh dược 720203 Hóa dược 789 9720208 Hóa sinh dược 720203 Hóa dược 789 7204 Dinh dưỡng 7204 Dinh dưỡng 7720402 Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm 720401 Dinh dưỡng 789 7819009 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực 720401 Dinh dưỡng 789 7205 Răng - Hàm - Mặt 7205 Răng - Hàm - Mặt 8720503 Phẫu thuật hàm mặt 720501 Răng - Hàm - Mặt 789 8720504 Chỉnh hình răng mặt 720501 Răng - Hàm - Mặt 789 7206 Kỹ thuật Y học 7206 Kỹ thuật Y học 7720604 Vật lý trị liệu 720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7 7720605 Hoạt động trị liệu 720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7 7720606 Ngôn ngữ trị liệu 720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7 7720608 Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả 720603 Kỹ thuật Phục hồi chức năng 7 7208 Quản lý Y tế 7208 Quản lý Y tế 7720802 Quản lý bệnh viện 720801 Quản lý y tế 789 8720802 Quản lý bệnh viện 720801 Quản lý y tế 789 9720802 Quản lý bệnh viện 720801 Quản lý y tế 789 7720801 Tổ chức và Quản lý y tế 720801 Quản lý y tế 89 76 DỊCH VỤ XÃ HỘI 7601 Công tác xã hội 7601 Công tác xã hội 7760103 Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật 760101 Công tác xã hội 789 7760102 Công tác thanh thiếu niên 760101 Công tác xã hội 789 81 DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DỊCH VÀ CÁ NHÂN 8101 Du lịch 8101 Du lịch 7810106 Du lịch văn hóa 810101 Du lịch 789 8810106 Du lịch văn hóa 810101 Du lịch 789 7810102 Du lịch điện tử 810101 Du lịch 789 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn 810101 Du lịch 789 7810105 Du lịch địa chất 810101 Du lịch 789 7850104 Du lịch sinh thái 810101 Du lịch 789 8102 Khách sạn, nhà hàng 8102 Khách sạn, nhà hàng 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 810201 Quản trị khách sạn (7810201, 8810201) Thuộc danh mục 1596 78 8810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 810201 Quản trị khách sạn (7810201, 8810201) Thuộc danh mục 1596 78 7810104 Quản trị du lịch và khách sạn 810201 Quản trị khách sạn (7810201, 8810201) Thuộc danh mục 1596 78 8810104 Quản trị du lịch và khách sạn 810201 Quản trị khách sạn (7810201, 8810201) Thuộc danh mục 1596 78 8810104 Quản trị khách sạn nhà hàng và dịch vụ ăn uống, thuộc danh mục 1596. 810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống 78 85 MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 8501 Quản lý tài nguyên và môi trường 8501 Quản lý tài nguyên và môi trường 8850104 Quản lý biển đảo và đới bờ 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 789 7850106 Quản lý tài nguyên thiên nhiên 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 789 7850196 Quản lý tài nguyên khoáng sản 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 789 7850198 Quản lý tài nguyên nước 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 789 7850199 Quản lý biển 850101 Quản lý tài nguyên và môi trường 789 8502 Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 8502 Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp 8900103 Bảo hộ lao động 850201 Bảo hộ lao động Sửa mã ngành. (8900103) 78 909001 Ngành khác

Theo Thông tư, việc đổi tên ngành đào tạo của Bộ GD&ĐT nhằm mục đích bảo đảm tên gọi thể hiện chính xác đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành và phù hợp với các đặc điểm chung của lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo.

Thứ nhất, một ngành được xem xét đổi tên khi tên mới có căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp.

Tên gọi hoặc vị trí hiện tại của ngành không còn phù hợp khi đối sánh với thực tiễn phát triển ngành đào tạo, yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế thông dụng;

Việc đổi tên, chuyển vị trí phù hợp với xu thế phát triển của ngành đào tạo, được ít nhất 75% số cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành này ở Việt Nam đề xuất.

Thứ hai, một ngành được đổi tên thì giữ nguyên mã ngành đào tạo. Ngành được chuyển vị trí trong Danh mục ngành được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo mới; mã ngành cũ không bị xóa khỏi Danh mục ngành nhưng hết hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm mã ngành mới có hiệu lực.

Thứ ba, một ngành trong danh mục ngành được xem xét loại bỏ khi đáp ứng các điều kiện:

- Không còn nhu cầu đào tạo;

- Không còn cơ sở đào tạo tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành đó;

- Được ít nhất 75% số cơ sở đào tạo đã đào tạo ngành đó đề xuất loại bỏ.

Thứ tư, một ngành đào tạo bị loại bỏ khỏi danh mục ngành không bị xóa mã ngành và tên ngành đã sử dụng; mã ngành và tên ngành được giữ lại đê quản lý dữ liệu lịch sử, đồng thời ghi rõ tình trạng hết hiệu lực áp dụng tại cột Ghi chú.