Tuyển sinh đại học 2027: Hàng loạt ngành học quen thuộc sắp được thay đổi tên gọi
GĐXH - Từ năm 2027, hàng loạt tên ngành học của nhiều trường đại học sẽ được sắp xếp và gom chung lại theo Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT.
Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư số 74/2026/TT-BGDĐT quy định danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027 nhằm mục đích chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo quốc gia, hỗ trợ các cơ sở giáo dục đại học thực hiện tự chủ trong việc thiết kế các chương trình đào tạo chuyên sâu.
Đáng chú ý, tại Phụ lục II ban hành kèm theo văn bản, Bộ GD&ĐT đã tiến hành quy chuẩn chi tiết danh sách hàng loạt ngành học trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Cụ thể:
Mã số
Tên (Lĩnh vực/Nhóm ngành/Ngành) trong TT 09 và Quyết định 1596
Mã ngành theo Thông tư mới
Tên ngành trong Thông tư mới
Ghi chú
Trình độ
14
KHOA HỌC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN
1401
Khoa học giáo dục
1401
Khoa học giáo dục
7140102
Khoa học giáo dục
140101
Giáo dục học
789
9140102
Lý luận và lịch sử giáo dục
140101
Giáo dục học
789
9140119
Lý luận, Phương pháp và Công nghệ dạy học
140101
Giáo dục học
789
7140103
Quản trị công nghệ giáo dục
140103
Công nghệ giáo dục
Bổ sung ngành mới; hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
789
8140116
Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy
140103
Công nghệ giáo dục
Bổ sung ngành mới; hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
789
9140116
Thiết kế phương tiện giáo dục, giảng dạy
140103
Công nghệ giáo dục
Bổ sung ngành mới; hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
789
8140111
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn
140110
Lý luận và phương pháp dạy học
89
9140111
Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn
140110
Lý luận và phương pháp dạy học
89
7140114
Quản trị trường học
140114
Quản lý giáo dục
789
1402
Đào tạo giáo viên
1402
Đào tạo giáo viên
7140223
Sư phạm Tiếng Bana
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140224
Sư phạm Tiếng Êđê
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140225
Sư phạm Tiếng Jrai
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140226
Sư phạm Tiếng Khmer
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140227
Sư phạm Tiếng H'mong
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140228
Sư phạm Tiếng Chăm
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140229
Sư phạm Tiếng M'nông
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140230
Sư phạm Tiếng Xêđăng
140223
Sư phạm tiếng dân tộc thiểu số Việt Nam
Bổ sung ngành mới.
7
7140231
Sư phạm Tiếng Anh
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140232
Sư phạm Tiếng Nga
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140233
Sư phạm Tiếng Pháp
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140234
Sư phạm Tiếng Trung Quốc
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140235
Sư phạm Tiếng Đức
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140236
Sư phạm Tiếng Nhật
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140237
Sư phạm Tiếng Hàn Quốc
140238
Sư phạm tiếng nước ngoài
Bổ sung ngành mới.
7
7140250
Giáo dục kinh tế và pháp luật
140248
Giáo dục pháp luật
7
21
NGHỆ THUẬT
2101
Mỹ thuật
2101
Mỹ thuật
8210101
Lý luận và lịch sử mỹ thuật
210101
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
789
9210101
Lý luận và lịch sử mỹ thuật
210101
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
789
7219003
Nghệ thuật thị giác
210103
Hội họa
7
7210107
Gốm
210108
Thủ công mỹ nghệ
Bổ sung ngành mới
7
2102
Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn (sân khấu, múa, biểu diễn)
2102
Âm nhạc và Nghệ thuật trình diễn (sân khấu, múa, biểu diễn)
8210202
Nghệ thuật âm nhạc
210201
Âm nhạc học
789
7210203
Sáng tác âm nhạc
210201
Âm nhạc học
789
7210215
Quản lý âm nhạc
210206
Quản lý nghệ thuật
Thuộc danh mục 1596
789
7210208
Piano
210207
Biểu diễn nhạc cụ phương tây
7
7210209
Nhạc Jazz
210207
Biểu diễn nhạc cụ phương tây
7
8210221
Lý luận và lịch sử sân khấu
210221
Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu
789
9210221
Lý luận và lịch sử sân khấu
210221
Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu
789
8210222
Nghệ thuật sân khấu
210221
Lý luận, lịch sử và phê bình sân khấu
789
7210227
Đạo diễn sân khấu
210222
Nghệ thuật sân khấu
7
7210225
Biên kịch sân khấu
210225
Biên kịch
7
7210233
Biên kịch điện ảnh, truyền hình
210225
Biên kịch
7
7210226
Diễn viên sân khấu kịch hát
210226
Diễn viên
7
7210234
Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình
210226
Diễn viên
7
7210244
Huấn luyện múa
210243
Biên đạo múa
7
2103
Nghệ thuật nghe nhìn (Phát thanh, điện ảnh, truyền hình, sản xuất đa phương tiện)
2103
Nghệ thuật nghe nhìn (Phát thanh, điện ảnh, truyền hình, sản xuất đa phương tiện)
8210231
Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình (chuyển từ 2102)
210331
Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình
Sửa mã ngành
789
9210231
Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình (chuyển từ 2102)
210331
Lý luận, lịch sử và phê bình điện ảnh, truyền hình
Sửa mã ngành
789
7210235
Đạo diễn điện ảnh, truyền hình (chuyển từ 2102)
210332
Nghệ thuật điện ảnh, truyền hình (đưa từ 2103)
Sửa mã ngành
78
22
NHÂN VĂN
2201
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
2201
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam
8220101
Giảng dạy Tiếng Việt như một ngoại ngữ
220101
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam
78
7220105
Ngôn ngữ Jrai
220109
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
89
7220106
Ngôn ngữ Khmer
220109
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
89
7220107
Ngôn ngữ H'mong
220109
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
89
7220108
Ngôn ngữ Chăm
220109
Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam
89
7220112
Ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam (đề xuất mới)
220112
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
7
8220125
Văn học dân gian
220121
Văn học Việt Nam (220121)
789
9220125
Văn học dân gian
220121
Văn học Việt Nam (220121)
789
7220110
Sáng tác văn học
220130
Văn học (229030)
Sửa mã ngành Văn học
789
8220120
Lý luận văn học
220130
Văn học (229030)
Sửa mã ngành Văn học
789
9220120
Lý luận văn học
220130
Văn học (229030)
789
8229031
Văn học so sánh
220130
Văn học (chuyển từ 2290)
Sửa mã ngành
789
8229041
Văn hóa dân gian
220140
Văn hóa học (chuyển từ 2290)
Sửa mã ngành
789
9229041
Văn hóa dân gian
220140
Văn hóa học (chuyển từ 2290)
Sửa mã ngành
789
8229043
Văn hóa so sánh
220140
Văn hóa học (chuyển từ 2290)
Sửa mã ngành
789
2202
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
2202
Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài
8220242
Văn học nước ngoài
220242
Văn học nước ngoài
89
9220242
Văn học nước ngoài
220242
Văn học nước ngoài
89
7220206
Ngôn ngữ Tây Ban Nha
220243
Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác
Bổ sung ngành mới.
7220207
Ngôn ngữ Bồ Đào Nha
220243
Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác
Bổ sung ngành mới.
7220208
Ngôn ngữ Italia
220243
Ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác
Bổ sung ngành mới.
7229020
Ngôn ngữ học
220244
Ngôn ngữ học
Sửa mã ngành (chuyển từ 2290)
789
8229020
Ngôn ngữ học
220244
Ngôn ngữ học
Sửa mã ngành (chuyển từ 2290)
789
9229020
Ngôn ngữ học
220244
Ngôn ngữ học
Sửa mã ngành (chuyển từ 2290)
789
8220241
Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
220244
Ngôn ngữ học
789
9220241
Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu
220244
Ngôn ngữ học
789
2290
Khác
2290
Khác
9229002
Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Duy vật lịch sử
229001
Triết học
789
9229004
Logic học
229001
Triết học
789
9229006
Đạo đức học
229001
Triết học
789
9229007
Mỹ học
229001
Triết học
789
8229012
Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc
229011
Lịch sử Thế giới
789
9229012
Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc
229011
Lịch sử Thế giới
789
31
KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ HÀNH VI
3101
Kinh tế học
3101
Kinh tế học
7310101
Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số
310101
Kinh tế học
789
9310109
Kinh tế và quản lý tài nguyên biển
310101
Kinh tế học
789
7850102
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
310101
Kinh tế học
789
7580301
Kinh tế xây dựng
310101
Kinh tế học
789
8580301
Kinh tế xây dựng
310101
Kinh tế học
789
3104
Tâm lý học
3104
Tâm lý học
8310404
Khoa học hành vi (đề xuất mới);
310401
Tâm lý học
789
8310404
Tâm lý học thể thao (đề xuất mới)
310401
Tâm lý học
789
7310402
Tâm lý học lâm sàng và trẻ em vị thành niên (đề xuất mới)
310402
Tâm lý học lâm sàng
Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
8
7310403
Tham vấn học đường (đề xuất mới)
310403
Tâm lý học giáo dục
78
8310403
Tham vấn học đường (đề xuất mới)
310403
Tâm lý học giáo dục
78
3106
Khu vực học
3106
Khu vực học
7310631
Châu Á - Thái Bình Dương học Thuộc danh mục 1596
310607
Thái Bình Dương học
7
32
BÁO CHÍ VÀ THÔNG TIN
3201
Báo chí và truyền thông
3201
Báo chí và truyền thông
7310207
Truyền thông chính sách
320105
Truyền thông đại chúng
789
3202
Thông tin - Thư viện
3202
Thông tin - Thư viện
7320205
Quản lý thông tin
320202
Thông tin học
789
8320202
Khoa học thông tin thư viện
320203
Khoa học thư viện
789
9320202
Khoa học thông tin thư viện
320203
Khoa học thư viện
7320201
Thông tin - Thư viện
320203
Khoa học thư viện
789
34
KINH DOANH VÀ QUẢN LÝ
3401
Kinh doanh
3401
Kinh doanh
7349001
Quản trị thương hiệu
340101
Quản trị kinh doanh
789
7900101
Quản trị doanh nghiệp và công nghệ
340101
Quản trị kinh doanh
789
8900101
Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp
340101
Quản trị kinh doanh
789
7340114
Digital marketing (đề xuất mới)
340115
Marketing
Thuộc danh mục 1596
78
7900102
Marketing và truyền thông (đề xuất mới)
340115
Marketing
Thuộc danh mục 1596
78
7340123
Kinh doanh thời trang và dệt may
340121
Kinh doanh thương mại
789
7320402
Kinh doanh xuất bản phẩm
340121
Kinh doanh thương mại
789
7620114
Kinh doanh nông nghiệp
340121
Kinh doanh thương mại
789
7620119
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn
340121
Kinh doanh thương mại
789
3402
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
3402
Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm
7340206
Kinh tế tài chính
340201
Tài chính - Ngân hàng
789
3404
Quản trị - Quản lý
3404
Quản trị - Quản lý
8340409
Lãnh đạo, quản lý và chính sách
340401
Khoa học quản lý
Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
789
7340408
Quan hệ lao động
340404
Quản trị nhân lực
789
42
KHOA HỌC SỰ SỐNG
4201
Sinh học
4201
Sinh học
8420103
Động vật học
420101
Sinh học
789
9420103
Động vật học
420101
Sinh học
789
9420104
Sinh lý học người và động vật
420101
Sinh học
789
9420105
Ký sinh trùng học
420101
Sinh học
789
9420106
Côn trùng học
420101
Sinh học
789
8420108
Thủy sinh vật học
420101
Sinh học
789
9420108
Thủy sinh vật học
420101
Sinh học
789
8420111
Thực vật học
420101
Sinh học
789
9420111
Thực vật học
420101
Sinh học
789
9420112
Sinh lý học thực vật
420101
Sinh học
789
8420114
Sinh học thực nghiệm
420101
Sinh học
789
4202
Sinh học ứng dụng
4202
Sinh học ứng dụng
9420202
Công nghệ sinh học nông nghiệp
420201
Công nghệ sinh học
789
7420205
Công nghệ sinh học y dược
420201
Công nghệ sinh học
789
44
KHOA HỌC TỰ NHIÊN
4401
Khoa học vật chất
4401
Khoa học vật chất
8440103
Vật lý lý thuyết và vật lý toán
440102
Vật lý học
789
9440103
Vật lý lý thuyết và vật lý toán
440102
Vật lý học
789
8440105
Vật lý vô tuyến và điện tử
440102
Vật lý học
789
9440105
Vật lý vô tuyến và điện tử
440102
Vật lý học
789
8440107
Cơ học vật rắn
440109
Cơ học
789
9440107
Cơ học vật rắn
440109
Cơ học
789
8440108
Cơ học chất lỏng và chất khí
440109
Cơ học
789
9440108
Cơ học chất lỏng và chất khí
440109
Cơ học
789
8440120
Hóa môi trường
440112
Hóa học
789
9440120
Hóa môi trường
440112
Hóa học
789
9440117
Hóa học các hợp chất thiên nhiên
440114
Hóa hữu cơ
89
9440125
Vật liệu cao phân tử và tổ hợp
440114
Hóa hữu cơ
89
8440119
Hóa lý thuyết và hóa lý
440119
Hóa lý
89
9440119
Hóa lý thuyết và hóa lý
440119
Hóa lý
89
9440123
Vật liệu điện tử
440122
Khoa học vật liệu
789
9440127
Vật liệu quang học, quang điện tử và quang tử
440122
Khoa học vật liệu
789
9440129
Kim loại học
440122
Khoa học vật liệu
789
4402
Khoa học trái đất
4402
Khoa học trái đất
8440205
Khoáng vật học và địa hóa học
440201
Địa chất học
789
9440205
Khoáng vật học và địa hóa học
440201
Địa chất học
789
7440212
Bản đồ học
440214
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
789
8440212
Bản đồ học
440214
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
789
9440212
Bản đồ học
440214
Bản đồ, viễn thám và hệ thông tin địa lý
789
8440218
Địa mạo và cổ địa lý
440217
Địa lý tự nhiên
789
9440218
Địa mạo và cổ địa lý
440217
Địa lý tự nhiên
789
8440220
Địa lý tài nguyên và môi trường
440217
Địa lý tự nhiên
789
9440220
Địa lý tài nguyên và môi trường
440217
Địa lý tự nhiên
789
7440298
Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững
440221
Biến đổi khí hậu
Thuộc danh mục 1596
789
4403
Khoa học môi trường
4403
Khoa học môi trường
7440303
Môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu Môi trường đất và nước
440301
Khoa học môi trường
789
9440303
Môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu Môi trường đất và nước
440301
Khoa học môi trường
789
9440305
Độc học môi trường
440301
Khoa học môi trường
789
9440306
Bảo tồn thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững
440306
Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học
Đổi tên
Thuộc danh mục 1596
9
46
TOÁN VÀ THỐNG KÊ
4601
Toán học
4601
Toán học
8460102
Toán giải tích
460101
Toán học
89
9460102
Toán giải tích
460101
Toán học
89
8460103
Phương trình vi phân và tích phân
460101
Toán học
89
9460103
Phương trình vi phân và tích phân
460101
Toán học
89
8460104
Đại số và lý thuyết số
460101
Toán học
89
9460104
Đại số và lý thuyết số
460101
Toán học
89
8460105
Hình học và tôpô
460101
Toán học
89
9460105
Hình học và tôpô
460101
Toán học
89
8460106
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
460101
Toán học
789
9460106
Lý thuyết xác suất và thống kê toán học
460101
Toán học
789
8460113
Phương pháp toán sơ cấp
460101
Toán học
8
7460115
Toán cơ
460112
Toán ứng dụng
789
8460110
Cơ sở toán học cho tin học
460117
Toán tin
89
9460110
Cơ sở toán học cho tin học
460117
Toán tin
89
48
MÁY TÍNH VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
4801
Máy tính
9480105
Khoa học và kỹ thuật máy tính
480101
Khoa học máy tính
789
7480113
Khoa học máy tính và thông tin
480101
Khoa học máy tính
789
7480204
Khoa học và kỹ thuật máy tính
480101
Khoa học máy tính
789
7480110
Kỹ thuật phần mềm ô tô
480103
Kỹ thuật phần mềm
789
8480205
Quản lý Hệ thống thông tin
480104
Hệ thống thông tin
789
7480118
Hệ thống nhúng và IOT
520207
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
789
7480112
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo
480107
Trí tuệ nhân tạo
Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
789
4802
Công nghệ thông tin
4802
Công nghệ thông tin
8480204
Quản lý công nghệ thông tin
480201
Công nghệ thông tin
789
7480202
An toàn thông tin
480208
An ninh mạng (7480208)
789
51
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT
5101
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
5101
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng
7510102
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
510103
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
7
5102
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5102
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7510202
Công nghệ chế tạo máy
510201
Công nghệ kỹ thuật cơ khí
7
52
KỸ THUẬT
5201
Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
5201
Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật
7520124
Kỹ thuật chế tạo
520103
Kỹ thuật cơ khí
789
7520119
Kỹ thuật cơ điện tử thông minh và Robot
520114
Kỹ thuật cơ điện tử
Bổ sung ngành mới. Có hiệu lực áp dụng từ ngày 22/7/2022
789
5202
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
5202
Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông
7520215
Kỹ thuật điện, điện tử (Thuộc danh mục 1596)
520201
Kỹ thuật điện
789
8520208
Kỹ thuật viễn thông
520207
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
789
9520208
Kỹ thuật viễn thông
520207
Kỹ thuật điện tử - viễn thông
789
5203
Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
5203
Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
8520305
Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu
520301
Kỹ thuật hóa học
789
9520305
Kỹ thuật hóa dầu và lọc dầu
520301
Kỹ thuật hóa học
789
7520310
Kỹ thuật vật liệu kim loại
520309
Kỹ thuật vật liệu
789
7520312
Kỹ thuật dệt
520312
Kỹ thuật dệt, may
Đổi tên
7
5204
Vật lý kỹ thuật
5204
Vật lý kỹ thuật
7510407
Công nghệ kỹ thuật hạt nhân
520402
Kỹ thuật hạt nhân
789
5206
Kỹ thuật mỏ
5206
Kỹ thuật mỏ
7520602
Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
520601
Kỹ thuật mỏ
789
8520602
Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
520601
Kỹ thuật mỏ
789
9520602
Kỹ thuật thăm dò và khảo sát
520601
Kỹ thuật mỏ
789
7520605
Kỹ thuật khí thiên nhiên
520604
Kỹ thuật dầu khí
789
54
SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN
5401
Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
5401
Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống
7540102
Kỹ thuật thực phẩm
540101
Công nghệ thực phẩm
7540108
Công nghệ và kinh doanh thực phẩm
540101
Công nghệ thực phẩm
789
7540118
Công nghệ thực phẩm và sức khỏe (đề xuất mới)
540101
Công nghệ thực phẩm
789
5402
Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
5402
Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
7540202
Công nghệ sợi, dệt
540203
Công nghệ vật liệu dệt, may
789
5490
Khác
5490
Khác
8549001
Kỹ thuật chế biến lâm sản
549001
Công nghệ chế biến lâm sản
789
9549001
Kỹ thuật chế biến lâm sản
549001
Công nghệ chế biến lâm sản
789
58
KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG
5801
Kiến trúc và quy hoạch
5801
Kiến trúc và quy hoạch
7580104
Kiến trúc đô thị
580101
Kiến trúc
789
7580111
Bảo tồn di sản kiến trúc - đô thị (hiện không có sinh viên)
580101
Kiến trúc
789
8580104
Phát triển đô thị bền vững
580105
Quy hoạch vùng và đô thị
789
7580110
Thiết kế đô thị
580105
Quy hoạch vùng và đô thị
789
7580109
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
580106
Quản lý đô thị và công trình
789
8580109
Quản lý phát triển đô thị và bất động sản
580106
Quản lý đô thị và công trình
789
8580408
Thiết kế nội thất (TT09 bị sai mã)
580108
Thiết kế nội thất
78
5802
Kỹ thuật Xây dựng
5802
Kỹ thuật Xây dựng
7510106
Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
8580206
Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
9580206
Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
7580206
Kỹ thuật xây dựng và trí tuệ nhân tạo
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
7580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
8580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
9580213
Kỹ thuật cấp thoát nước
580201
Kỹ thuật xây dựng
789
7580203
Kỹ thuật xây dựng công trình biển
580202
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
789
8580203
Kỹ thuật xây dựng công trình biển
580202
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
789
9580203
Kỹ thuật xây dựng công trình biển
580202
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy
789
7580204
Xây dựng công trình ngầm thành phố và hệ thống tàu điện ngầm
580204
Kỹ thuật xây dựng công trình ngầm
789
7580211
Địa kỹ thuật xây dựng
580211
Địa kỹ thuật
789
8580211
Địa kỹ thuật xây dựng
580211
Địa kỹ thuật
789
9580211
Địa kỹ thuật xây dựng
580211
Địa kỹ thuật
789
62
NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
6201
Nông nghiệp
6201
Nông nghiệp
8620118
Hệ thống nông nghiệp
620101
Nông nghiệp
78
7620106
Chăn nuôi thú y
620105
Chăn nuôi
789
9620107
Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi
620105
Chăn nuôi
789
9620108
Di truyền và chọn giống vật nuôi
620105
Chăn nuôi
789
8620111
Di truyền và chọn giống cây trồng
620110
Khoa học cây trồng
789
9620111
Di truyền và chọn giống cây trồng
620110
Khoa học cây trồng
89
7620113
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
620110
Khoa học cây trồng
789
6202
Lâm nghiệp
6202
Lâm nghiệp
9620207
Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp
620201
Lâm học
789
7620202
Lâm nghiệp đô thị
620210
Lâm nghiệp
Thuộc danh mục 1596
7
9620208
Điều tra và quy hoạch rừng
620211
Quản lý tài nguyên rừng
789
6203
Thủy sản
6203
Thủy sản
620302
Bệnh học thủy sản
620301
Nuôi trồng thủy sản
789
64
THÚ Y
6401
Thú y
6401
Thú y
9640102
Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi
640101
Thú y
789
9640104
Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y
640101
Thú y
789
9640106
Sinh sản và bệnh sinh sản gia súc
640101
Thú y
789
9640108
Dịch tễ học thú y
640101
Thú y
789
72
SỨC KHỎE
7201
Y học
7201
Y học
8720109
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
720109
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
Sửa tên
789
9720109
Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
720109
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới
Sửa tên
789
8720101
Khoa học Y sinh
720101
Y khoa
7
9720101
Khoa học Y sinh
720101
Y khoa
7
8720113
Dịch tễ học thực địa
720117
Dịch tễ học
89
8729001
Chuyển từ nhóm Khác, Y học gia đình
720159
Y học gia đình
Sửa mã ngành (chuyển từ 7290)
8
7202
Dược học
7202
Dược học
8720205
Dược lý và dược lâm sàng
720201
Dược học
789
9720205
Dược lý và dược lâm sàng
720201
Dược học
789
8720206
Dược liệu - Dược học cổ truyền
720201
Dược học
789
9720206
Dược liệu - Dược học cổ truyền
720201
Dược học
789
8720210
Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
720201
Dược học
789
9720210
Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
720201
Dược học
789
8720212
Tổ chức quản lý dược
720201
Dược học
789
9720212
Tổ chức quản lý dược
720201
Dược học
8720202
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
720202
Công nghệ dược phẩm
789
9720202
Công nghệ dược phẩm và bào chế thuốc
720202
Công nghệ dược phẩm
789
8720208
Hóa sinh dược
720203
Hóa dược
789
9720208
Hóa sinh dược
720203
Hóa dược
789
7204
Dinh dưỡng
7204
Dinh dưỡng
7720402
Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm
720401
Dinh dưỡng
789
7819009
Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực
720401
Dinh dưỡng
789
7205
Răng - Hàm - Mặt
7205
Răng - Hàm - Mặt
8720503
Phẫu thuật hàm mặt
720501
Răng - Hàm - Mặt
789
8720504
Chỉnh hình răng mặt
720501
Răng - Hàm - Mặt
789
7206
Kỹ thuật Y học
7206
Kỹ thuật Y học
7720604
Vật lý trị liệu
720603
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
7
7720605
Hoạt động trị liệu
720603
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
7
7720606
Ngôn ngữ trị liệu
720603
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
7
7720608
Dụng cụ chỉnh hình chân tay giả
720603
Kỹ thuật Phục hồi chức năng
7
7208
Quản lý Y tế
7208
Quản lý Y tế
7720802
Quản lý bệnh viện
720801
Quản lý y tế
789
8720802
Quản lý bệnh viện
720801
Quản lý y tế
789
9720802
Quản lý bệnh viện
720801
Quản lý y tế
789
7720801
Tổ chức và Quản lý y tế
720801
Quản lý y tế
89
76
DỊCH VỤ XÃ HỘI
7601
Công tác xã hội
7601
Công tác xã hội
7760103
Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
760101
Công tác xã hội
789
7760102
Công tác thanh thiếu niên
760101
Công tác xã hội
789
81
DU LỊCH, KHÁCH SẠN, THỂ THAO VÀ DỊCH VÀ CÁ NHÂN
8101
Du lịch
8101
Du lịch
7810106
Du lịch văn hóa
810101
Du lịch
789
8810106
Du lịch văn hóa
810101
Du lịch
789
7810102
Du lịch điện tử
810101
Du lịch
789
7810104
Quản trị du lịch và khách sạn
810101
Du lịch
789
7810105
Du lịch địa chất
810101
Du lịch
789
7850104
Du lịch sinh thái
810101
Du lịch
789
8102
Khách sạn, nhà hàng
8102
Khách sạn, nhà hàng
7810103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
810201
Quản trị khách sạn (7810201, 8810201)
Thuộc danh mục 1596
78
8810103
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
810201
Quản trị khách sạn (7810201, 8810201)
Thuộc danh mục 1596
78
7810104
Quản trị du lịch và khách sạn
810201
Quản trị khách sạn (7810201, 8810201)
Thuộc danh mục 1596
78
8810104
Quản trị du lịch và khách sạn
810201
Quản trị khách sạn (7810201, 8810201)
Thuộc danh mục 1596
78
8810104
Quản trị khách sạn nhà hàng và dịch vụ ăn uống, thuộc danh mục 1596.
810202
Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
78
85
MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
8501
Quản lý tài nguyên và môi trường
8501
Quản lý tài nguyên và môi trường
8850104
Quản lý biển đảo và đới bờ
850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
789
7850106
Quản lý tài nguyên thiên nhiên
850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
789
7850196
Quản lý tài nguyên khoáng sản
850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
789
7850198
Quản lý tài nguyên nước
850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
789
7850199
Quản lý biển
850101
Quản lý tài nguyên và môi trường
789
8502
Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
8502
Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
8900103
Bảo hộ lao động
850201
Bảo hộ lao động
Sửa mã ngành. (8900103)
78
909001
Ngành khác
Theo Thông tư, việc đổi tên ngành đào tạo của Bộ GD&ĐT nhằm mục đích bảo đảm tên gọi thể hiện chính xác đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp của ngành và phù hợp với các đặc điểm chung của lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo.
Thứ nhất, một ngành được xem xét đổi tên khi tên mới có căn cứ khoa học, thực tiễn và phù hợp hơn với đặc điểm chuyên môn, nghề nghiệp.
Tên gọi hoặc vị trí hiện tại của ngành không còn phù hợp khi đối sánh với thực tiễn phát triển ngành đào tạo, yêu cầu sử dụng nguồn nhân lực hoặc các bảng phân loại ngành đào tạo quốc tế thông dụng;
Việc đổi tên, chuyển vị trí phù hợp với xu thế phát triển của ngành đào tạo, được ít nhất 75% số cơ sở đào tạo đang đào tạo ngành này ở Việt Nam đề xuất.
Thứ hai, một ngành được đổi tên thì giữ nguyên mã ngành đào tạo. Ngành được chuyển vị trí trong Danh mục ngành được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực đào tạo, nhóm ngành đào tạo mới; mã ngành cũ không bị xóa khỏi Danh mục ngành nhưng hết hiệu lực áp dụng kể từ thời điểm mã ngành mới có hiệu lực.
Thứ ba, một ngành trong danh mục ngành được xem xét loại bỏ khi đáp ứng các điều kiện:
- Không còn nhu cầu đào tạo;
- Không còn cơ sở đào tạo tuyển sinh và tổ chức đào tạo ngành đó;
- Được ít nhất 75% số cơ sở đào tạo đã đào tạo ngành đó đề xuất loại bỏ.
Thứ tư, một ngành đào tạo bị loại bỏ khỏi danh mục ngành không bị xóa mã ngành và tên ngành đã sử dụng; mã ngành và tên ngành được giữ lại đê quản lý dữ liệu lịch sử, đồng thời ghi rõ tình trạng hết hiệu lực áp dụng tại cột Ghi chú.
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