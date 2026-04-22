Ung thư đại tràng và những biến chứng nguy hiểm: Người Việt cần đặc biệt cảnh giác

Liên tiếp các ca ung thư đại tràng gặp biến chứng nặng

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định Cơ sở 2 (Chi nhánh Sài Gòn) đã tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công 3 trường hợp ung thư đại tràng biến chứng nặng.

Trường hợp đầu tiên là người bệnh nữ L.T.H (74 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tắc ruột do ung thư trực tràng. Khối u phát triển lớn, bít hoàn toàn lòng ruột khiến bệnh nhân chướng bụng, đau nhiều và bí trung đại tiện.

Ê-kíp đã tiến hành cắt đoạn ruột chứa khối u để giải áp, đồng thời đưa đầu trên của ruột ra da nhằm kiểm soát tình trạng cấp cứu.

Hai trường hợp còn lại là bệnh nhân nam 62 tuổi và 80 tuổi, nhập viện vì đau bụng dữ dội lan khắp ổ bụng. Cả hai đều bị thủng khối u (một trường hợp ở đại tràng sigma, một ở trực tràng), gây viêm phúc mạc phân toàn thể. Đây là biến chứng đặc biệt nguy hiểm do phân và vi khuẩn tràn vào ổ bụng, có thể dẫn đến sốc nhiễm khuẩn và suy đa cơ quan.

Các bác sĩ đã phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột chứa khối u thủng, làm hậu môn nhân tạo và hồi sức tích cực sau mổ. Dù tình trạng ban đầu rất nặng, cả 3 bệnh nhân đều vượt qua giai đoạn nguy kịch nhờ được can thiệp kịp thời.

Ung thư đại tràng: Biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến chất lượng sống

Theo các bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp, khi ung thư đại trực tràng đã gây biến chứng, việc điều trị trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Người bệnh không chỉ đối mặt với nguy cơ tử vong cao mà còn có thể phải mang hậu môn nhân tạo tạm thời hoặc vĩnh viễn, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và tâm lý.

Phẫu thuật trong tình huống cấp cứu cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với phẫu thuật chủ động ở giai đoạn sớm, bao gồm nhiễm trùng, suy đa cơ quan và thời gian hồi phục kéo dài.

Tầm soát ung thư sớm – “chìa khóa” giảm tử vong

Ung thư đại trực tràng hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu phát hiện sớm. Phần lớn bệnh phát triển từ polyp đại tràng – tổn thương lành tính có thể được cắt bỏ qua nội soi trước khi tiến triển thành ung thư.

Các bác sĩ khuyến cáo:

- Người từ 45 tuổi trở lên nên tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ.

- Nhóm nguy cơ cao (có tiền sử gia đình, viêm ruột mạn tính…) cần tầm soát sớm hơn.

Chủ động đi khám khi có các dấu hiệu bất thường như: Thay đổi thói quen đi tiêu; đau bụng kéo dài; đi ngoài ra máu; sụt cân không rõ nguyên nhân...

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp tăng hiệu quả điều trị mà còn hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nguy hiểm, bảo toàn chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Ung thư đại tràng không phải là “án tử” nếu được phát hiện kịp thời

Các chuyên gia nhấn mạnh, ung thư đại trực tràng không phải là “án tử” nếu được phát hiện kịp thời. Ngược lại, sự chủ quan, chậm trễ trong thăm khám có thể khiến người bệnh phải đối mặt với những biến chứng nặng nề, thậm chí đe dọa tính mạng.

Tầm soát định kỳ, lắng nghe những thay đổi nhỏ của cơ thể và đi khám sớm chính là cách hiệu quả nhất để bảo vệ sức khỏe trước căn bệnh nguy hiểm này.