Người đàn ông 45 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan và xương từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Đau lưng kéo dài, thiếu máu nặng mới phát hiện ung thư

Khoảng 4 tháng trước khi nhập viện, anh Khánh (45 tuổi) thường xuyên bị đau vùng cột sống thắt lưng, mất ngủ, ăn uống kém, cơ thể mệt mỏi, da xanh xao và sụt cân nhanh. Cho rằng đây chỉ là biểu hiện của căng thẳng trong công việc hoặc bệnh lý cột sống thông thường, anh không đi khám.

Chỉ đến khi cơn đau ngày càng tăng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hằng ngày, anh mới đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM kiểm tra.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Bình, Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy người bệnh bị thiếu máu nặng. Chỉ số hemoglobin chỉ còn khoảng 4-5 g/dL, trong khi mức bình thường ở nam giới trưởng thành dao động từ 13-17 g/dL.

Kết quả chụp CT bụng phát hiện thành đại tràng vùng góc lách dày không đều khoảng 1,9 cm, kéo dài 8 cm, kèm thâm nhiễm mô mỡ xung quanh và xuất hiện hạch lân cận. Tổn thương gây hẹp lòng đại tràng, làm giãn và ứ đọng nhiều phân ở đoạn ruột phía trên.

Đáng chú ý, hình ảnh CT còn ghi nhận nhiều tổn thương dạng nốt tại gan cùng các tổn thương ở cột sống thắt lưng, nghi ngờ di căn.

Nội soi đại tràng cho thấy một khối u lớn tại vị trí đại tràng xuống. Sau sinh thiết và các thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn, đã di căn gan và xương.

Ảnh minh họa.

Đau lưng có thể là dấu hiệu của ung thư đã di căn xương

Theo bác sĩ Thanh Bình, trường hợp này được phát hiện khi bệnh đã ở giai đoạn tiến triển. Khối u phát triển lớn gây hẹp lòng đại tràng và chảy máu âm thầm trong thời gian dài, dẫn đến thiếu máu nặng.

Bên cạnh đó, các tổn thương di căn xương chính là nguyên nhân gây đau lưng kéo dài. Tình trạng thiếu máu mạn tính do khối u chảy máu cũng khiến người bệnh thường xuyên mệt mỏi, xanh xao và suy kiệt.

Do ung thư đã di căn đến nhiều cơ quan xa, người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn. Các bác sĩ quyết định đặt stent kim loại tự bung qua nội soi để tái lập lưu thông đường tiêu hóa, giải quyết nguy cơ tắc ruột và tạo điều kiện cho người bệnh tiếp tục điều trị ung thư bằng các phương pháp toàn thân.

"Nếu không được xử trí kịp thời, khối u tiếp tục phát triển có thể gây tắc ruột hoàn toàn. Khi đó, người bệnh có nguy cơ thủng ruột, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng", bác sĩ Bình cho biết.

Can thiệp nội soi tái thông đại tràng

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp ghi nhận tổn thương loét sùi, nhiễm cứng tại đại tràng xuống, gây hẹp đáng kể lòng ruột khiến máy nội soi không thể đi qua.

Các bác sĩ đã sử dụng dây dẫn chuyên dụng vượt qua đoạn hẹp, sau đó đưa stent kim loại tự bung vào đúng vị trí dưới sự hỗ trợ của hệ thống X-quang C-arm.

Sau khi xác nhận stent bung hoàn toàn và nằm đúng vị trí, lòng ruột được tái thông, giúp khôi phục lưu thông tiêu hóa. Người bệnh nhanh chóng cải thiện các triệu chứng tắc ruột, có thể ăn uống trở lại bằng đường miệng và tiếp tục điều trị theo phác đồ chuyên khoa ung thư.

Ảnh minh họa.

Ung thư đại trực tràng ngày càng trẻ hóa

Theo bác sĩ Thanh Bình, ung thư đại trực tràng là một trong những loại ung thư phổ biến tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Những năm gần đây, bệnh có xu hướng gia tăng ở người trẻ tuổi.

Nếu trước đây phần lớn ca bệnh xuất hiện ở nhóm trên 50 tuổi thì hiện nay số trường hợp dưới 50 tuổi đang tăng lên đáng kể.

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn là tâm lý chủ quan. Nhiều người cho rằng mình còn trẻ, khỏe mạnh nên bỏ qua các dấu hiệu bất thường.

Trong khi đó, các triệu chứng ban đầu của ung thư đại trực tràng thường khá mơ hồ như thay đổi thói quen đại tiện, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài, đau bụng âm ỉ, đi ngoài ra máu, mệt mỏi hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Những biểu hiện này dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Ai nên tầm soát ung thư đại tràng?

Các chuyên gia cho biết ung thư đại trực tràng có tiên lượng rất tốt nếu được phát hiện sớm. Khi tổn thương còn khu trú ở niêm mạc hoặc dưới niêm mạc, chưa xâm lấn sâu và chưa di căn, tỷ lệ sống sau 5 năm có thể vượt 90%.

Đối với các tổn thương tiền ung thư hoặc ung thư giai đoạn rất sớm, bác sĩ có thể loại bỏ hoàn toàn qua nội soi bằng các kỹ thuật cắt niêm mạc (EMR) hoặc bóc tách dưới niêm mạc (ESD), giúp tránh phẫu thuật và bảo tồn tối đa chức năng của đại tràng.

Bác sĩ khuyến cáo những người có cha mẹ hoặc anh chị em ruột từng mắc ung thư đại trực tràng hoặc polyp đại tràng nên nội soi tầm soát sớm hơn khuyến cáo chung từ 5-10 năm. Đồng thời, khi xuất hiện các dấu hiệu kéo dài trên hai tuần như thay đổi thói quen đại tiện, đi ngoài ra máu, phân nhỏ dẹt bất thường, đau bụng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân, cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời.