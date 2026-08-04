Người phụ nữ 53 tuổi mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 thừa nhận sai lầm này khi bị táo bón

Bà Kim, 53 tuổi, đại tiện khó kéo dài, phải dùng thuốc xổ mỗi ngày mới đi ngoài được. Khi đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám, người bệnh được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn muộn đã di căn đa ổ ở gan.

Kết quả nội soi đại tràng ghi nhận khối u sùi tại đại tràng sigma, bề mặt dễ chảy máu, gây hẹp lòng ruột nghiêm trọng khiến ống soi không thể đi qua. Sinh thiết xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng sigma biệt hóa vừa. Chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh đã di căn hạch mạc treo và gan đa ổ, được xếp giai đoạn IV.

Bác sĩ Tùng đang đặt stent cho bà Kim. Ảnh: BVCC

Ung thư đại tràng khiến lòng ruột hẹp gần như hoàn toàn

TS.BS Phạm Hữu Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa của bệnh viện cho biết đây là trường hợp ung thư đại tràng giai đoạn muộn. Các tế bào ung thư đã vượt ra ngoài thành đại tràng, di căn đến hạch mạc treo và gan, hình thành nhiều ổ tổn thương thứ phát. Với tình trạng di căn đa ổ, người bệnh không còn chỉ định phẫu thuật triệt căn.

Theo bác sĩ Tùng, khối u phát triển trong lòng đại tràng khiến lòng ruột ngày càng thu hẹp, cản trở sự lưu thông của phân. Để đẩy chất thải đi qua vị trí hẹp, đại tràng phải co bóp mạnh hơn, gây đau quặn bụng, đầy hơi và táo bón kéo dài. Khi lòng ruột bị bít hẹp nhiều, phân bị ứ đọng lâu ngày có thể dẫn đến bán tắc hoặc tắc ruột hoàn toàn.

Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có nguy cơ đối mặt với hội chứng tắc ruột với các biểu hiện đau bụng quặn từng cơn dữ dội, bụng chướng căng, nôn ói, bí trung đại tiện hoàn toàn. Lúc này, người bệnh không thể ăn uống, dễ rơi vào tình trạng suy kiệt, rối loạn nước điện giải và nhiễm độc do các chất cặn bã tồn đọng lâu ngày trong đường tiêu hóa.

Đặt stent nội soi khơi thông đường tiêu hóa cho người bệnh ung thư đại tràng

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định đặt stent kim loại qua nội soi nhằm giải áp đại tràng, khơi thông đường tiêu hóa, giúp người bệnh ăn uống trở lại và chuẩn bị cho quá trình điều trị ung thư.

Trong quá trình can thiệp, ê-kíp ghi nhận khối u gây hẹp hoàn toàn khiến ống soi không thể vượt qua. Bác sĩ sử dụng dây dẫn đi qua vị trí hẹp, bơm thuốc cản quang xác định đoạn hẹp dài khoảng 6 cm, sau đó đặt stent kim loại tự giãn kích thước 22 mm, dài 120 mm dưới hướng dẫn của hệ thống C-arm. Stent được cố định thêm bằng clip nhằm hạn chế nguy cơ di lệch.

Ngay sau thủ thuật, tình trạng đau bụng của bà Kim cải thiện rõ rệt, chức năng tiêu hóa được khôi phục, có thể ăn uống trở lại bằng đường miệng.

Theo bác sĩ Tùng, trước đây, những trường hợp ung thư đại tràng giai đoạn muộn gây tắc ruột thường phải mở hồi tràng hoặc đại tràng ra da để dẫn lưu phân. Phương pháp này khiến người bệnh phải mang hậu môn nhân tạo, việc chăm sóc phức tạp, nguy cơ nhiễm trùng cao và ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Việc đặt stent đại tràng qua nội soi là giải pháp ít xâm lấn, giúp khôi phục lưu thông đường tiêu hóa, duy trì khả năng ăn uống tự nhiên, cải thiện thể trạng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hóa trị hoặc các phương pháp điều trị ung thư khác.

Ảnh minh họa.

Táo bón kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư đại tràng

Theo bác sĩ Tùng, ung thư đại trực tràng là một trong những bệnh lý ác tính phổ biến, có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Bệnh thường diễn tiến âm thầm trong thời gian dài, các triệu chứng giai đoạn đầu dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nhiều người chỉ đi khám khi xuất hiện các dấu hiệu rõ rệt như táo bón kéo dài, thay đổi thói quen đại tiện, đau bụng, đi ngoài ra máu, sụt cân, thiếu máu hoặc mệt mỏi kéo dài. Khi đó, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển, làm giảm hiệu quả điều trị.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên chủ quan với tình trạng táo bón kéo dài hoặc những thay đổi bất thường trong thói quen đại tiện. Người trên 45 tuổi hoặc có tiền sử gia đình mắc ung thư đại trực tràng nên tầm soát định kỳ bằng nội soi đại tràng theo hướng dẫn của bác sĩ.

Bên cạnh đó, cần duy trì chế độ ăn giàu chất xơ, tăng cường rau xanh và trái cây, uống đủ nước, hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia và duy trì vận động thường xuyên.

Khi xuất hiện các triệu chứng như đau bụng kéo dài, táo bón hoặc tiêu chảy dai dẳng, đi ngoài ra máu, sụt cân không rõ nguyên nhân, người bệnh cần đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị kịp thời, tránh bỏ lỡ "giai đoạn vàng" trong điều trị ung thư đại trực tràng.