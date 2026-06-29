Phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn III khi đã mắc xơ gan vì thói quen nhiều người Việt duy trì
GĐXH - Khi xuất hiện tình trạng đại tiện ra máu và đi khám, người đàn ông được phát hiện mắc ung thư đại tràng giai đoạn III, việc điều trị trở nên phức tạp do bệnh ung thư xảy ra trên nền gan đã bị tổn thương nặng.
Đại tiện ra máu, phát hiện ung thư đại tràng giai đoạn III
Trước khi phát hiện ung thư đại tràng, ông Đại (77 tuổi) có tiền sử uống nhiều bia rượu và mắc xơ gan nhưng không kiêng khem theo khuyến cáo của bác sĩ. Gần đây, ông xuất hiện tình trạng đại tiện phân lẫn máu nên đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy thăm khám.
Kết quả nội soi phát hiện khối u sùi ở đại tràng lên. Chụp CT cho thấy khối u có kích thước hơn 6 cm. Sinh thiết giải phẫu bệnh xác định người bệnh mắc ung thư biểu mô tuyến đại tràng.
TTƯT.PGS.TS.BS Triệu Triều Dương, Giám đốc Khối Ngoại, cho biết bệnh ung thư của ông Đại đã ở giai đoạn III. Người bệnh đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp và xơ gan mức độ Child-Pugh A (6 điểm).
Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định hóa trị tân bổ trợ 6 chu kỳ bằng phác đồ hạn chế độc tính trên gan nhằm thu nhỏ khối u trước khi xem xét phẫu thuật.
Khối u thu nhỏ nhưng xơ gan tiến triển nặng hơn
Tám tuần sau khi hoàn tất hóa trị, kết quả chụp CT cho thấy khối u và các hạch liên quan đã thu nhỏ đáng kể, bệnh giảm giai đoạn và đủ điều kiện để phẫu thuật triệt căn.
Tuy nhiên, theo PGS Dương, tác dụng phụ của hóa trị khiến tình trạng xơ gan tiến triển từ Child-Pugh A lên Child-Pugh B. Điều này làm tăng nguy cơ suy gan cấp và các biến chứng nguy hiểm trong và sau phẫu thuật.
Người bệnh được chuyển đến Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy để tối ưu chức năng gan trước mổ. Các bác sĩ tiến hành truyền albumin, sử dụng thuốc hỗ trợ gan, hạ men gan và tăng cường dinh dưỡng qua đường tĩnh mạch nhằm giảm nguy cơ phù nề, xì rò miệng nối sau phẫu thuật.
Khoa Dinh dưỡng xây dựng chế độ ăn riêng, bổ sung vitamin K để hỗ trợ gan sản xuất các yếu tố đông máu, góp phần giảm nguy cơ chảy máu và huyết khối trong quá trình phẫu thuật.
Song song đó, người bệnh được hướng dẫn tập thở sâu, vận động sớm và phục hồi chức năng theo chương trình ERAS nhằm giảm biến chứng hậu phẫu và đẩy nhanh quá trình hồi phục.
Phẫu thuật thành công sau 10 ngày tối ưu hóa thể trạng
Sau 10 ngày chuẩn bị tích cực, các chỉ số chức năng gan và tình trạng toàn thân của ông Đại đạt mức ổn định để tiến hành phẫu thuật.
Các bác sĩ lựa chọn phương pháp mổ mở nhằm kiểm soát tốt ổ bụng, chủ động xử lý các nguy cơ liên quan đến xơ gan và rút ngắn thời gian phẫu thuật. Trong quá trình mổ, êkíp cắt bỏ toàn bộ đoạn đại tràng chứa khối u cùng mạc treo và hệ thống hạch xung quanh theo nguyên tắc điều trị ung thư.
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Sau mổ, người bệnh hồi tỉnh tốt, ít đau và sớm vận động trở lại. Chỉ 12 giờ sau phẫu thuật, ông đã có thể trở mình, tập vận động chân tay và hít thở sâu trên giường.
Những ngày tiếp theo, người bệnh ăn uống được, nhu động ruột phục hồi tốt, các chỉ số chức năng gan ổn định. Sau 10 ngày điều trị hậu phẫu, ông được xuất viện.
Đáng chú ý, kết quả giải phẫu bệnh sau mổ cho thấy diện cắt đại tràng và các hạch nạo vét không còn tế bào ung thư, giúp người bệnh không cần tiếp tục hóa trị bổ trợ.
Xơ gan và ung thư: "Bộ đôi" nguy hiểm liên quan đến rượu bia
Theo PGS Dương, gan là cơ quan đảm nhiệm hơn 500 chức năng quan trọng của cơ thể, từ chuyển hóa, giải độc đến miễn dịch. Xơ gan là tình trạng các tế bào gan khỏe mạnh bị thay thế dần bằng mô xơ và sẹo, khiến chức năng gan suy giảm nghiêm trọng.
Tiêu thụ nhiều rượu bia là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây xơ gan. Bên cạnh đó, rượu bia cũng làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng.
Việc mắc đồng thời xơ gan và ung thư khiến quá trình điều trị phức tạp hơn rất nhiều. Không ít trường hợp phát hiện ung thư khi gan đã xơ nặng, mất bù, không còn khả năng chịu đựng phẫu thuật nên bỏ lỡ cơ hội điều trị triệt căn.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng rượu bia, không hút thuốc lá, duy trì chế độ ăn lành mạnh và khám sức khỏe định kỳ. Người mắc xơ gan cần tuân thủ điều trị, tái khám đúng hẹn để kiểm soát bệnh và phát hiện sớm các biến chứng nguy hiểm, trong đó có ung thư.
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