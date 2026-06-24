Nắng nóng gay gắt: Cách phòng tránh và sơ cứu khi gặp người bị sốc nhiệt

19 giờ trước

GĐXH - Cầm điện thoại trên tay rồi lại cuống cuồng tìm kiếm, mở tủ lạnh nhưng quên mất định lấy gì, đọc một đoạn văn nhiều lần vẫn không nhớ nổi nội dung... Nếu bạn cũng thường xuyên rơi vào tình trạng này, các chuyên gia cho biết có 5 cách đơn giản giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe não bộ mà không tốn bất kỳ chi phí nào.