Nắng nóng gay gắt: Cách phòng tránh và sơ cứu khi gặp người bị sốc nhiệt
GĐXH - Nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt kéo theo nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi và người lao động ngoài trời. Vì vậy, việc nhận biết sớm dấu hiệu, chủ động phòng ngừa và sơ cứu đúng cách có thể giúp hạn chế biến chứng nguy hiểm, thậm chí cứu sống người bệnh.
Cô gái 27 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ đột quỵ: Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu dễ nhầm với rối loạn tiền đìnhSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Cô gái 27 tuổi ở Quảng Ninh được xác định bị tắc động mạch thân nền - một trong những thể đột quỵ não nguy hiểm nhất với tỷ lệ tử vong có thể lên tới hơn 90%.
Mới phát hiện suy tim cần làm gì để phòng bệnh nặng lên?Sống khỏe - 1 giờ trước
Nhiều người khi mới phát hiện suy tim thường lo lắng vì cho rằng đây là bệnh nguy hiểm, khó kiểm soát. Tuy nhiên, nếu được phát hiện sớm và chăm sóc đúng cách, người bệnh vẫn có thể làm chậm tiến triển bệnh và duy trì cuộc sống ổn định trong nhiều năm.
Trẻ dậy thì có nên dùng lăn khử mùi người lớn?Sống khỏe - 3 giờ trước
Nhiều phụ huynh lo lắng khi con mới 8–10 tuổi đã xuất hiện mùi cơ thể và tự hỏi liệu trẻ bị hôi nách sớm có đáng lo ngại hay không.
Tuổi thọ dài hay ngắn được 'tiết lộ' qua việc đi vệ sinh? 3 đặc điểm thường gặp ở người sống thọSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Nhiều người quan tâm đến tuổi thọ thường chú ý đến chế độ ăn uống hay tập luyện mà quên mất một "tấm gương sức khỏe" rất quan trọng: việc đi vệ sinh hằng ngày. Theo các chuyên gia, những người sống thọ thường có một số đặc điểm khá giống nhau trong thói quen đại tiện và tiểu tiện.
Nam thanh niên 18 tuổi đột quỵ nhồi máu não, bác sĩ chỉ ra yếu tố nguy cơ nhiều người trẻ mắc phảiSống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Mới 18 tuổi, nam thanh niên ở TP.HCM đã phải nhập viện trong tình trạng liệt nửa người và mất khả năng nói vì đột quỵ nhồi máu não. Trường hợp này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đột quỵ ngày càng trẻ hóa.
Người bệnh ung thư trực tràng di căn phổi được xạ trị một lần duy nhất: Bước tiến trong điều trị cá thể hóaSống khỏe - 17 giờ trước
GĐXH - Người bệnh ung thư trực tràng di căn phổi được xạ trị một lần duy nhất, về nhà trong ngày.
Hay quên, mất tập trung? 5 cách đơn giản giúp não bộ khỏe hơn, trí nhớ tốt lên từng ngàySống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Cầm điện thoại trên tay rồi lại cuống cuồng tìm kiếm, mở tủ lạnh nhưng quên mất định lấy gì, đọc một đoạn văn nhiều lần vẫn không nhớ nổi nội dung... Nếu bạn cũng thường xuyên rơi vào tình trạng này, các chuyên gia cho biết có 5 cách đơn giản giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe não bộ mà không tốn bất kỳ chi phí nào.
5 loại thực phẩm ngon miệng nhưng âm thầm rút ngắn tuổi thọ, người Việt cần cảnh giácSống khỏe - 20 giờ trước
GĐXH - Nhiều thực phẩm mang lại cảm giác ngon miệng và tiện lợi, nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, ảnh hưởng chất lượng sống, rút ngắn tuổi thọ của bạn.
Tưởng chỉ là 'lãng tai', không ngờ là tín hiệu sớm của bệnh mất trí nhớSống khỏe - 22 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng suy giảm thính lực chỉ là hệ quả bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cho thấy một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) và suy giảm nhận thức trong tương lai.
Từ cơn cảm sốt nhẹ, bé trai 11 tuổi viêm cơ tim nguy kịch: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều phụ huynh mắc phảiMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Chỉ khởi phát với các triệu chứng sốt nhẹ và nôn ói, bé trai 11 tuổi ở An Giang nhanh chóng rơi vào tình trạng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nguy kịch và suy đa cơ quan.
Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngàySống khỏe
GĐXH - Không phải thực phẩm đắt tiền hay chế độ ăn khắt khe, chính những món ăn quen thuộc lại đang quyết định bạn sống khỏe hay nhanh lão hóa. Dưới đây là 10 thực phẩm được giới khoa học đánh giá cao trong việc hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.