Tuổi thọ dài hay ngắn được 'tiết lộ' qua việc đi vệ sinh? 3 đặc điểm thường gặp ở người sống thọ

Khi cuộc sống không còn quá áp lực về cơm áo gạo tiền, nhiều người bắt đầu quan tâm hơn đến một vấn đề khác: làm thế nào để sống lâu và sống khỏe. Không ít người cho rằng tuổi thọ chủ yếu do yếu tố di truyền quyết định. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Bên cạnh những yếu tố bẩm sinh không thể thay đổi, các thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng có ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và tuổi thọ.

Trong đó, việc đại tiện và tiểu tiện - hoạt động tưởng như rất bình thường - lại có thể phản ánh khá rõ tình trạng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

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Theo các chuyên gia, những người có tuổi thọ cao thường duy trì được 3 đặc điểm dưới đây.

Người có tuổi thọ cao thường duy trì 3 đặc điểm này qua việc đi vệ sinh

1. Tiểu tiện ổn định, ít bất thường

Một trong những dấu hiệu thường gặp ở người có sức khỏe tốt là chức năng tiết niệu hoạt động tương đối ổn định.

Thông thường, họ ít bị tiểu đêm nhiều lần, lượng nước tiểu mỗi ngày khá đều đặn và không xuất hiện các dấu hiệu bất thường như tiểu ra máu.

Ở người trưởng thành khỏe mạnh, lượng nước tiểu trong ngày thường dao động khoảng 1.000 - 2.000 ml, tùy thuộc vào lượng nước uống vào cơ thể.

Ngược lại, nếu thường xuyên phải thức dậy nhiều lần vào ban đêm để đi tiểu, chất lượng giấc ngủ có thể bị ảnh hưởng. Trong một số trường hợp, tình trạng này còn liên quan đến các bệnh lý như phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới hoặc các rối loạn tiết niệu khác.

Ngoài ra, nước tiểu có màu đỏ hoặc lẫn máu là dấu hiệu cần được thăm khám sớm vì có thể liên quan đến các bệnh lý đường tiết niệu, sỏi thận hoặc những bệnh nghiêm trọng hơn.

Sự thay đổi bất thường về lượng nước tiểu cũng không nên xem nhẹ. Tiểu quá nhiều có thể liên quan đến bệnh đái tháo đường hoặc các rối loạn nội tiết, trong khi tiểu ít bất thường có thể là dấu hiệu suy giảm chức năng thận.

2. Đại tiện dễ dàng, phân có hình dạng bình thường

Theo các chuyên gia tiêu hóa, một hệ tiêu hóa khỏe mạnh thường đi kèm với việc đại tiện thuận lợi.

Những người sống thọ thường không phải rặn quá sức khi đi ngoài, thời gian đại tiện không kéo dài và sau khi đi vệ sinh không có cảm giác còn phân trong trực tràng.

Đặc biệt, phân thường có hình dạng tương đối ổn định, mềm vừa phải và dễ đào thải.

Trong khi đó, táo bón kéo dài hoặc tiêu chảy thường xuyên đều là những dấu hiệu cần lưu ý.

Táo bón mạn tính không chỉ gây khó chịu mà còn có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, làm tăng nguy cơ mắc một số bệnh lý đường tiêu hóa. Ngược lại, tiêu chảy kéo dài, đi ngoài nhiều lần trong ngày hoặc tình trạng thay đổi thói quen đại tiện đột ngột cũng cần được kiểm tra y tế để tìm nguyên nhân.

Các chuyên gia lưu ý rằng việc thường xuyên phải dùng thuốc nhuận tràng mới đi ngoài được không nên xem là bình thường.

3. Duy trì thói quen đi ngoài đều đặn

Một đặc điểm khác thường gặp ở những người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh là duy trì được thói quen đại tiện tương đối ổn định.

Không nhất thiết ai cũng phải đi ngoài đúng một lần mỗi ngày. Trên thực tế, tần suất đại tiện bình thường có thể dao động từ 3 lần mỗi tuần đến 3 lần mỗi ngày.

Tuy nhiên, điều quan trọng là thói quen này ổn định và không có những thay đổi bất thường kéo dài.

Buổi sáng thường được xem là thời điểm thuận lợi cho việc đại tiện. Sau một đêm nghỉ ngơi, sự thay đổi tư thế khi thức dậy cùng với phản xạ của hệ tiêu hóa sau bữa sáng giúp nhu động ruột hoạt động mạnh hơn.

Ngược lại, nếu số lần đi ngoài dưới 3 lần mỗi tuần và kéo dài trong nhiều tuần, đây có thể là dấu hiệu của táo bón mạn tính cần được cải thiện bằng chế độ ăn giàu chất xơ, uống đủ nước và tăng cường vận động.

Không chỉ nhìn vào số lần đi vệ sinh

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng tuổi thọ không thể được đánh giá chỉ dựa trên việc đại tiện hay tiểu tiện. Tuy nhiên, đây là những tín hiệu sức khỏe quan trọng mà cơ thể gửi đến mỗi ngày.

Việc chú ý đến màu sắc nước tiểu, tần suất đi tiểu, đặc điểm phân và thói quen đại tiện có thể giúp phát hiện sớm nhiều vấn đề sức khỏe liên quan đến hệ tiêu hóa, tiết niệu và chuyển hóa.

Duy trì chế độ ăn cân đối, bổ sung đủ chất xơ, uống đủ nước, vận động thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những yếu tố nền tảng giúp bảo vệ sức khỏe và hướng tới tuổi thọ khỏe mạnh.

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Theo ABLW