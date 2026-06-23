Người bệnh ung thư trực tràng di căn phổi được xạ trị một lần duy nhất: Bước tiến trong điều trị cá thể hóa
GĐXH - Người bệnh ung thư trực tràng di căn phổi được xạ trị một lần duy nhất, về nhà trong ngày.
Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn phổi bằng kỹ thuật xạ trị định vị thân (SBRT) tại Trung tâm Ung bướu.
Rút ngắn hành trình điều trị cho người bệnh ung thư trực tràng
Người bệnh được chẩn đoán ung thư trực tràng có tổn thương di căn phổi đơn độc sau quá trình điều trị trước đó.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp thuộc nhóm bệnh "thiểu di căn" (oligometastatic disease), tức số lượng tổn thương di căn còn hạn chế. Với nhóm người bệnh này, ngoài các phương pháp điều trị toàn thân, các biện pháp điều trị tại chỗ như phẫu thuật hoặc xạ trị có thể được cân nhắc nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.
Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định xạ trị định vị thân (SBRT) với liều 30 Gy trong một phân liều duy nhất.
Đối với nhiều người mắc ung thư, quá trình điều trị không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là gánh nặng về thời gian, chi phí và việc đi lại. Những người bệnh ở xa trung tâm điều trị thường phải di chuyển nhiều lần, lưu trú dài ngày và đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt.
Trong trường hợp này, toàn bộ quá trình điều trị chỉ diễn ra trong một ngày. Sau khi hoàn thành buổi xạ trị, người bệnh có thể trở về nhà mà không cần nằm viện kéo dài hay tiếp tục đi lại nhiều lần như các phác đồ xạ trị thông thường.
Điều trị ung thư trực tràng di căn: Xạ trị chính xác cao, bảo vệ tối đa mô lành
Khác với xạ trị thông thường, kỹ thuật SBRT sử dụng hệ thống định vị và dẫn đường hình ảnh hiện đại để tập trung liều bức xạ rất cao vào chính xác vị trí khối u, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.
Để thực hiện thành công một phân liều duy nhất với liều bức xạ cao, toàn bộ quy trình điều trị phải được chuẩn bị chặt chẽ từ khâu cố định tư thế người bệnh, chụp CT mô phỏng, lập kế hoạch điều trị, kiểm tra chất lượng kế hoạch cho đến xác minh vị trí tổn thương bằng hệ thống hình ảnh trước khi xạ trị.
Tại Trung tâm Ung bướu, người bệnh được điều trị trên hệ thống máy gia tốc Versa HD kết hợp nhiều công nghệ hiện đại như VMAT, IGRT và CBCT, giúp nâng cao độ chính xác trong từng phân liều điều trị.
Cơ hội cho người bệnh ung thư giai đoạn thiểu di căn
Hiệu quả của SBRT trong điều trị các trường hợp thiểu di căn đã được ghi nhận qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Một trong những nghiên cứu nổi bật là SABR-COMET cho thấy việc điều trị triệt căn các tổn thương di căn bằng SBRT có thể giúp kéo dài đáng kể thời gian sống thêm cho người bệnh.
Đối với các tổn thương di căn phổi, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ kiểm soát tại chỗ rất cao sau điều trị. Các phân tích trên nhóm người bệnh ung thư đại trực tràng di căn phổi cho thấy khả năng kiểm soát tổn thương vẫn được duy trì ở mức khả quan trong nhiều năm sau xạ trị.
Những kết quả này đã góp phần thay đổi quan điểm điều trị đối với nhóm người bệnh thiểu di căn. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là kiểm soát triệu chứng và kéo dài thời gian sống bằng các phương pháp toàn thân, thì hiện nay việc điều trị triệt căn các tổn thương di căn bằng phẫu thuật hoặc SBRT đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược điều trị đa mô thức.
Làm gì để phòng ngừa ung thư trực tràng?
Theo các chuyên gia, ung thư đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm.
Phần lớn bệnh xuất phát từ polyp đại tràng – tổn thương lành tính có thể cắt bỏ qua nội soi trước khi tiến triển thành ung thư. Vì vậy, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt.
Người từ 45 tuổi nên bắt đầu nội soi đại trực tràng định kỳ. Những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc bệnh, viêm ruột mạn tính hoặc hội chứng di truyền cần tầm soát sớm hơn.
Việc chủ động kiểm tra sức khỏe không chỉ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
Hay quên, mất tập trung? 5 cách đơn giản giúp não bộ khỏe hơn, trí nhớ tốt lên từng ngàySống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Cầm điện thoại trên tay rồi lại cuống cuồng tìm kiếm, mở tủ lạnh nhưng quên mất định lấy gì, đọc một đoạn văn nhiều lần vẫn không nhớ nổi nội dung... Nếu bạn cũng thường xuyên rơi vào tình trạng này, các chuyên gia cho biết có 5 cách đơn giản giúp cải thiện trí nhớ và tăng cường sức khỏe não bộ mà không tốn bất kỳ chi phí nào.
5 loại thực phẩm ngon miệng nhưng âm thầm rút ngắn tuổi thọ, người Việt cần cảnh giácSống khỏe - 3 giờ trước
GĐXH - Nhiều thực phẩm mang lại cảm giác ngon miệng và tiện lợi, nhưng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, ảnh hưởng chất lượng sống, rút ngắn tuổi thọ của bạn.
Tưởng chỉ là 'lãng tai', không ngờ là tín hiệu sớm của bệnh mất trí nhớSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Nhiều người cho rằng suy giảm thính lực chỉ là hệ quả bình thường của tuổi tác. Tuy nhiên, các nghiên cứu mới cho thấy một dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này có thể liên quan đến nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (mất trí nhớ) và suy giảm nhận thức trong tương lai.
Từ cơn cảm sốt nhẹ, bé trai 11 tuổi viêm cơ tim nguy kịch: Bác sĩ cảnh báo sai lầm nhiều phụ huynh mắc phảiMẹ và bé - 8 giờ trước
GĐXH - Chỉ khởi phát với các triệu chứng sốt nhẹ và nôn ói, bé trai 11 tuổi ở An Giang nhanh chóng rơi vào tình trạng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim nguy kịch và suy đa cơ quan.
Không phải thuốc bổ: 10 thực phẩm quen thuộc có thể âm thầm kéo dài tuổi thọ mỗi ngàySống khỏe - 11 giờ trước
GĐXH - Không phải thực phẩm đắt tiền hay chế độ ăn khắt khe, chính những món ăn quen thuộc lại đang quyết định bạn sống khỏe hay nhanh lão hóa. Dưới đây là 10 thực phẩm được giới khoa học đánh giá cao trong việc hỗ trợ kéo dài tuổi thọ.
Tưởng khỏe mạnh vì ít ốm đau, người đàn ông bất ngờ xuất huyết não nguy kịch: Thừa nhận có 2 thói quen độc hạiSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo nguyên nhân gây xuất huyết não là hậu quả của việc lạm dụng rượu bia, hút thuốc lào kéo dài và không kiểm tra sức khỏe định kỳ.
Loại củ quen thuộc được ví như 'thực phẩm trường thọ', tốt cho tim mạch nhưng không phải ai cũng nên ănSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Khoai sọ nếu sử dụng đúng cách, loại củ này có thể hỗ trợ tim mạch, tiêu hóa, chống lão hóa và góp phần kéo dài tuổi thọ.
Người đàn ông đi cấp cứu với thanh xà beng đâm xuyên đùiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình lao động, bệnh nhân bị thanh xà beng dài khoảng 1,5 mét đâm xuyên vùng đùi dẫn đến sốc chấn thương nguy kịch.
Người đàn ông 49 tuổi nhồi máu cơ tim cấp vì dấu hiệu nhiều người Việt đang chủ quanSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Không thừa cân, chỉ số BMI vẫn trong giới hạn bình thường, tuy nhiên anh Hoàng có vòng eo lớn khiến mỡ nội tạng tích tụ âm thầm nhiều năm, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.
Đau bụng tưởng viêm ruột thừa, thanh niên 28 tuổi phát hiện bệnh chỉ gặp ở khoảng 2% dân sốY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Một cơn đau bụng âm ỉ kéo dài gần một ngày tưởng chừng chỉ là viêm ruột thừa đã đưa nam thanh niên 28 tuổi đến bệnh viện và phát hiện một dị tật bẩm sinh hiếm gặp tồn tại âm thầm suốt nhiều năm mà không hề hay biết.
Ăn gì để ngủ ngon? 8 thực phẩm có sẵn trong bếp giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ hơnBệnh thường gặp
GĐXH - Mất ngủ, khó ngủ hoặc thường xuyên thức giấc giữa đêm có thể khiến cơ thể mệt mỏi, giảm khả năng tập trung. Bên cạnh việc điều chỉnh lối sống, một số thực phẩm quen thuộc chứa melatonin, magie và tryptophan cũng được đánh giá là hỗ trợ giấc ngủ tự nhiên hiệu quả.