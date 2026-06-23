Người bệnh ung thư trực tràng di căn phổi được xạ trị một lần duy nhất: Bước tiến trong điều trị cá thể hóa

Vừa qua, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết đã điều trị thành công cho bệnh nhân ung thư trực tràng di căn phổi bằng kỹ thuật xạ trị định vị thân (SBRT) tại Trung tâm Ung bướu.

Rút ngắn hành trình điều trị cho người bệnh ung thư trực tràng

Người bệnh được chẩn đoán ung thư trực tràng có tổn thương di căn phổi đơn độc sau quá trình điều trị trước đó.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp thuộc nhóm bệnh "thiểu di căn" (oligometastatic disease), tức số lượng tổn thương di căn còn hạn chế. Với nhóm người bệnh này, ngoài các phương pháp điều trị toàn thân, các biện pháp điều trị tại chỗ như phẫu thuật hoặc xạ trị có thể được cân nhắc nhằm kiểm soát bệnh lâu dài.

Sau khi được hội chẩn đa chuyên khoa và đánh giá toàn diện, người bệnh được chỉ định xạ trị định vị thân (SBRT) với liều 30 Gy trong một phân liều duy nhất.

Đối với nhiều người mắc ung thư, quá trình điều trị không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật mà còn là gánh nặng về thời gian, chi phí và việc đi lại. Những người bệnh ở xa trung tâm điều trị thường phải di chuyển nhiều lần, lưu trú dài ngày và đối mặt với nhiều khó khăn trong sinh hoạt.

Trong trường hợp này, toàn bộ quá trình điều trị chỉ diễn ra trong một ngày. Sau khi hoàn thành buổi xạ trị, người bệnh có thể trở về nhà mà không cần nằm viện kéo dài hay tiếp tục đi lại nhiều lần như các phác đồ xạ trị thông thường.

Thay vì phải điều trị một đợt kéo dài từ nhiều ngày, người bệnh chỉ cần một buổi điều trị với một phân liều duy nhất. Ảnh: BVCC

Điều trị ung thư trực tràng di căn: Xạ trị chính xác cao, bảo vệ tối đa mô lành

Khác với xạ trị thông thường, kỹ thuật SBRT sử dụng hệ thống định vị và dẫn đường hình ảnh hiện đại để tập trung liều bức xạ rất cao vào chính xác vị trí khối u, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các mô lành xung quanh.

Để thực hiện thành công một phân liều duy nhất với liều bức xạ cao, toàn bộ quy trình điều trị phải được chuẩn bị chặt chẽ từ khâu cố định tư thế người bệnh, chụp CT mô phỏng, lập kế hoạch điều trị, kiểm tra chất lượng kế hoạch cho đến xác minh vị trí tổn thương bằng hệ thống hình ảnh trước khi xạ trị.

Tại Trung tâm Ung bướu, người bệnh được điều trị trên hệ thống máy gia tốc Versa HD kết hợp nhiều công nghệ hiện đại như VMAT, IGRT và CBCT, giúp nâng cao độ chính xác trong từng phân liều điều trị.

Cơ hội cho người bệnh ung thư giai đoạn thiểu di căn

Hiệu quả của SBRT trong điều trị các trường hợp thiểu di căn đã được ghi nhận qua nhiều nghiên cứu quốc tế. Một trong những nghiên cứu nổi bật là SABR-COMET cho thấy việc điều trị triệt căn các tổn thương di căn bằng SBRT có thể giúp kéo dài đáng kể thời gian sống thêm cho người bệnh.

Đối với các tổn thương di căn phổi, nhiều nghiên cứu cũng ghi nhận tỷ lệ kiểm soát tại chỗ rất cao sau điều trị. Các phân tích trên nhóm người bệnh ung thư đại trực tràng di căn phổi cho thấy khả năng kiểm soát tổn thương vẫn được duy trì ở mức khả quan trong nhiều năm sau xạ trị.

Những kết quả này đã góp phần thay đổi quan điểm điều trị đối với nhóm người bệnh thiểu di căn. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là kiểm soát triệu chứng và kéo dài thời gian sống bằng các phương pháp toàn thân, thì hiện nay việc điều trị triệt căn các tổn thương di căn bằng phẫu thuật hoặc SBRT đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược điều trị đa mô thức.

Làm gì để phòng ngừa ung thư trực tràng?

Theo các chuyên gia, ung thư đại trực tràng hiện nằm trong nhóm các bệnh ung thư phổ biến tại Việt Nam, nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu phát hiện sớm.

Phần lớn bệnh xuất phát từ polyp đại tràng – tổn thương lành tính có thể cắt bỏ qua nội soi trước khi tiến triển thành ung thư. Vì vậy, việc tầm soát định kỳ đóng vai trò then chốt.

Người từ 45 tuổi nên bắt đầu nội soi đại trực tràng định kỳ. Những người có nguy cơ cao như tiền sử gia đình mắc bệnh, viêm ruột mạn tính hoặc hội chứng di truyền cần tầm soát sớm hơn.

Việc chủ động kiểm tra sức khỏe không chỉ giúp phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm biến chứng và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.