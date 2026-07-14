Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối lại thay đổi đột ngột hình thái thời tiết

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Dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết, Hà Nội, miền Bắc và Bắc miền Trung hôm nay nhiều nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi.

Trưa chiều nay tại TP Huế, Thủ đô Hà Nội, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai nắng nóng 35-36 độ; các nơi khác mức nhiệt 32-34 độ. Thời tiết khá oi nóng, với độ ẩm không khí khá cao trên 56%.

Tối và đêm có mưa rào và dông, tiềm ẩn sấm sét, gió giật nguy hiểm.

Cảnh báo hình thái thời tiết này còn kéo dài trong những ngày tới.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông mạnh về chiều và tối.

Nguyên nhân do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, đẩy ẩm vào sâu trong đất liền. Những nơi dễ xảy ra dông, lốc, mưa to là khu vực Đồng Nai, TPHCM, Lâm Đồng và phía Bắc Cao nguyên Trung Bộ.

Trong đó có những nơi mưa to lượng mưa lên đến 100mm. Mưa to trong thời gian ngắn có thể gây ngập úng vùng trũng thấp và các khu đô thị.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ mưa dông xảy ra vài nơi về chiều tối. Còn từ sáng đến chiều trời nắng nhiều. Một số phường ở TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk xuất hiện nắng nóng với mức nhiệt 35-36 độ.

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc nắng nóng mạnh ban ngày chiều tối khả năng có mưa dông kèm thời tiết nguy hiểm. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 14/7 đến ngày 15/7:

- Bắc Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm 13/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

- Duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 15/7 đến ngày 23/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng Tây Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ khoảng chiều tối 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi. Từ khoảng ngày 19/7 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Kiểu thời tiết ở Hà Nội và miền Bắc khiến người dân cần thận trọng đề phòng GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc tiếp tục chuỗi ngày mưa dông. Nguy cơ sạt lở đất ở khu vực vùng núi vẫn ở mức rất cao.