Miền Bắc lại đón nắng nóng diện rộng

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Miền Bắc nắng nóng diện rộng, mức nhiệt cao nhất bao nhiêu?

Theo bản tin dự báo thời tiết, mưa dông trên cả nước đang giảm dần hôm nay miền Trung có nắng nóng cục bộ, còn miền Bắc nắng nóng trên diện rộng.

Hình thế gây nắng nóng vẫn là áp thấp nóng phía Tây, nhưng lần này vùng thấp phát triển không mạnh nên cường độ đợt nắng nóng không gay gắt và chỉ tiếp diễn trong 2-3 ngày tới.

Tại Thủ đô Hà Nội, dự báo nắng nóng kéo dài đến thứ Sáu, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 35-36 độ. Nhiệt độ ngoài trời cao hơn khoảng 2-3 độ, cộng thêm độ ẩm không khí cao khoảng 60% nên cảm giác khá oi nóng.

Từ thứ Bảy, nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội và miền Bắc sẽ giảm dần vì trời xuất hiện mưa dông.

Dự báo thời tiết hôm nay sẽ nắng nóng nhất cả đợt, ngoại trừ các phường như Bãi Cháy, Tam Thanh và một số phường tại khu vực Tây Bắc Bộ thì các nơi khác của miền Bắc nắng nóng 35-36 độ.

Vùng thấp phía Tây lần này phát triển yếu nên ít ảnh hưởng đến miền Trung. Một vài nơi có nắng nóng như phường Tĩnh Gia, Phú Xuân, Cẩm Thành và Tuy Hòa mức nhiệt 35-36 độ. Các nơi khác nhiệt độ phổ biến 31-34 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ hôm nay mưa dông giảm, chỉ còn xảy ra vào chiều tối ở diện rải rác. Có nơi mưa vừa mưa to trên 80mm. Cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh.

Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc nắng nóng khoảng 2-3 ngày rồi lại có mưa dông. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết từ đêm 15/7 đến ngày 16/7:

Bắc Bộ: Khu vực vùng núi, trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.

- Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 16/7 đến ngày 24/7:

- Bắc Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ khoảng chiều tối 18/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, có nơi có nắng nóng. Từ khoảng ngày 19/7 có mưa rào và dông rải rác.

- Khu vực từ duyên hải Nam Trung Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội và miền Bắc nắng nóng mạnh ban ngày, chiều tối lại thay đổi đột ngột hình thái thời tiết GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc ban ngày trời nóng bức, độ ẩm không khí khá cao. Chiều tối đến đêm khả năng xảy ra mưa dông, kèm sấm sét nguy hiểm ở nhiều khu vực.