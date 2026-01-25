Ngắm “đàn ngựa” làm từ quất đón Tết Bính Ngọ
Những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, làng cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) trở nên sôi động với sự xuất hiện của những chậu quất cảnh tạo hình ngựa độc đáo. Dù có giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi chậu, các tác phẩm này vẫn nhanh chóng được khách đặt mua, nhiều nhà vườn rơi vào tình trạng “cháy hàng” từ rất sớm.
Mỗi chậu quất tạo hình ngựa cao khoảng 3m, dài hơn 2,5m, được uốn nắn công phu để các tán cây liền mạch, tạo hình chân, đầu và đuôi ngựa mềm mại, sống động.
Theo các nhà vườn, hình tượng ngựa không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, mà còn tượng trưng cho sự bền bỉ, hanh thông và phát đạt trong năm mới. Giá bán mỗi chậu dao động từ 26 đến 30 triệu đồng, tùy dáng và độ hoàn thiện.
Ông Hoàng Trọng Nguyên, chủ vườn cây cảnh tại thôn Quán Trạch cho biết, để hoàn thiện một chậu quất hình ngựa, người thợ phải dành khoảng hai ngày liên tục uốn cành, tạo dáng, bắt đầu từ khoảng tháng 8 âm lịch.
“Công đoạn khó nhất là giữ được thế cây cân đối, các chi tiết phải liền mạch nhưng vẫn tự nhiên. Năm nay, tôi làm khoảng 30-40 chậu, đến nay chỉ còn lại vài cây vì khách đã đặt gần hết”, ông Nguyên chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở các tác phẩm đơn lẻ, nhiều nhà vườn còn mạnh dạn sáng tạo những mẫu cây “độc bản”. Tiêu biểu là tác phẩm “Bát mã” gồm 8 con ngựa quất, đã được bán với giá khoảng 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, các mẫu quất tạo hình thỏi vàng, biểu trưng cho tài lộc, cũng được thị trường đón nhận tích cực.
Theo các chủ vườn, nhu cầu quất cảnh tạo hình năm nay tăng mạnh so với các mùa trước, nhất là với những sản phẩm mang tính biểu tượng gắn với con giáp của năm. Điều này không chỉ mang lại nguồn thu đáng kể cho người trồng cây cảnh, mà còn góp phần làm phong phú thêm không khí Tết truyền thống, kết hợp hài hòa giữa sáng tạo nghệ thuật và nét văn hóa dân gian.
