Ăn sữa chua vào buổi sáng hay buổi tối tốt hơn?

Thực tế, thời điểm ăn có thể linh hoạt tùy thuộc vào thói quen và thể trạng của mỗi người.

Lợi ích khi ăn sữa chua vào buổi sáng

Sau một đêm dài nghỉ ngơi, sữa chua là lựa chọn nhanh gọn và tiện lợi cho bữa sáng. Thực phẩm này cung cấp lượng protein, canxi cùng nhiều vi chất dinh dưỡng thiết yếu giúp cơ thể nạp năng lượng cho ngày mới.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan (Hoa Kỳ), sữa chua là nguồn cung cấp protein, canxi, phốt pho và các vitamin nhóm B dồi dào. Được lên men từ các vi khuẩn đặc trưng, nhiều dòng sữa chua chứa các chủng lợi khuẩn sống (probiotics) giúp hỗ trợ và cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Thưởng thức sữa chua kèm các loại quả mọng tươi ngon đúng thời điểm trong ngày sẽ giúp tối ưu hóa dưỡng chất và hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động khỏe mạnh. Ảnh minh họa: iStock

Kết hợp thực phẩm: Một hộp sữa chua đơn thuần thường không đủ đáp ứng năng lượng cho cả buổi sáng. Bạn nên kết hợp sữa chua cùng yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt hoặc trái cây tươi để bổ sung chất xơ, giúp bữa sáng đa dạng và bền vững hơn.

Lưu ý với người đau dạ dày: Với những người có dạ dày nhạy cảm, dễ cồn cào hoặc khó chịu khi ăn đồ chua lúc đói, nên dùng sữa chua cùng hoặc ngay sau bữa ăn nhẹ thay vì ăn khi bụng hoàn toàn rỗng.

Ăn sữa chua buổi tối có tốt không?

Buổi tối cũng là thời điểm phù hợp để ăn sữa chua, đặc biệt khi bạn cần một món ăn nhẹ lành mạnh thay thế cho các loại bánh kẹo nhiều đường hay đồ ăn vặt nhiều mỡ. Lượng protein trong sữa chua giúp duy trì cảm giác dễ chịu, trong khi canxi hỗ trợ đáp ứng nhu cầu khoáng chất hằng ngày.

Một số ý kiến cho rằng axit amin tryptophan trong sữa chua có thể hỗ trợ tổng hợp serotonin và melatonin — các chất liên quan đến điều hòa giấc ngủ. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lưu ý rằng lượng tryptophan trong một hộp sữa chua chưa đủ để coi đây là biện pháp điều trị mất ngủ.

Lưu ý y khoa: Đối với người mắc hội chứng trào ngược dạ dày - thực quản (GERD), thường xuyên ợ nóng hoặc đầy bụng, nên tránh ăn sữa chua quá sát giờ đi ngủ (nên ăn trước khi ngủ từ 1–2 tiếng) để tránh làm gia tăng cảm giác khó chịu khi nằm xuống.

Sữa chua kết hợp cùng trái cây tươi và hạt ngũ cốc giúp bổ sung xơ và lợi khuẩn cho hệ tiêu hóa.

Chọn đúng loại sữa chua quan trọng hơn chọn giờ ăn

Xét dưới góc độ dinh dưỡng, điều quan trọng hơn việc băn khoăn nên ăn vào buổi sáng hay buổi tối là chất lượng loại sữa chua bạn chọn và cách đưa thực phẩm này vào chế độ ăn tổng thể.

Theo khuyến cáo từ Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan, nhiều loại sữa chua thương mại trên thị trường hiện nay chứa lượng đường bổ sung khá cao. Việc tiêu thụ quá nhiều đường vô tình làm giảm đi những lợi ích sức khỏe vốn có của sữa chua. Vì vậy, người tiêu dùng nên ưu tiên các sản phẩm sữa chua ít đường hoặc không đường.

Không có một "khung giờ vàng" duy nhất áp dụng chung cho tất cả mọi người:

Nếu ăn sữa chua buổi sáng lúc đói khiến bạn cồn cào, hãy chuyển sang dùng sau bữa ăn.

Nếu ăn buổi tối làm bạn bị đầy bụng hay ợ nóng, hãy lùi thời gian ăn sớm hơn hoặc chuyển sang thời điểm khác trong ngày.

Nguyên tắc sử dụng sữa chua an toàn và hiệu quả

Để sữa chua phát huy tốt nhất vai trò hỗ trợ sức khỏe, người tiêu dùng nên lưu ý một số nguyên tắc thực hành dinh dưỡng sau.

Đọc kỹ nhãn sản phẩm: Ưu tiên chọn sữa chua không đường hoặc ít đường. Nếu mục tiêu là bổ sung lợi khuẩn, hãy chú ý các thông tin về chủng vi khuẩn sống được ghi trên bao bì.

Duy trì khẩu phần hợp lý: Nên ăn 1–2 hũ mỗi ngày theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Không cần ăn quá nhiều với kỳ vọng nhận được nhiều lợi ích hơn.

Lưu ý khi đang dùng thuốc: Một số loại kháng sinh hoặc thuốc điều trị có hướng dẫn tránh dùng chung với thực phẩm giàu canxi. Nếu đang điều trị bệnh, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ về khoảng cách thời gian uống thuốc và ăn sữa chua.

Lắng nghe cơ thể: Người bất dung nạp lactose vẫn có thể ăn được sữa chua do quá trình lên men đã làm giảm lượng lactose. Tuy nhiên, nếu xuất hiện tình trạng chướng bụng, đau bụng hoặc tiêu chảy kéo dài, nên lựa chọn các dòng sữa chua tách lactose hoặc sữa chua thực vật.

Sữa chua là thực phẩm bổ dưỡng hỗ trợ hệ tiêu hóa tốt, nhưng không phải là thuốc điều trị bệnh lý. Duy trì một thực đơn cân đối, chọn sản phẩm ít đường và ăn vào thời điểm cơ thể cảm thấy thoải mái nhất chính là chìa khóa để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

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