Ngắm vẻ đáng yêu của con gái Á hậu Tú Anh trong bộ ảnh sinh nhật tròn một tuổi

Về Tú Anh, cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Khi đó cô sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 87 - 62 – 91. Khi tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2012 cô vẫn đang là cô sinh viên năm thứ nhất của trường Học viện báo chí và tuyên truyền. Á hậu Tú Anh sở hữu vẻ đẹp nổi bật với khuôn mặt tròn phúc hậu và làn da trắng không tỳ vết. Vẻ đẹp của cô được đánh giá là có nhiều nét lai giữa Việt Nam và Nhật Bản giúp cô luôn được chú ý. Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, Tú Anh còn có nền tảng học vấn ấn tượng khi đạt học sinh giỏi trong suốt 12 năm học và ở thời điểm đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đang là lớp trưởng của K2 Khoa Phát thanh & Truyền hình. Sau khi đăng quang Tú Anh tiếp tục quay trở lại trường hoàn thành tấm bằng cử nhân Học viện báo chí và tuyên truyền, bên cạnh công việc làm người mẫu chụp ảnh hay tham gia các event và show quảng cáo. Với nhan sắc xinh đẹp và một định hướng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, Tú Anh ngày càng được yêu mến và có cơ hội xuất hiện tại rất nhiều chương trình, trở thành một trong những Á hậu đắt show và duy trì được độ hot đến tận thời điểm hiện tại.