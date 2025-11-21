Mới nhất
Ngắm vẻ đáng yêu của con gái Á hậu Tú Anh trong bộ ảnh sinh nhật tròn một tuổi

Thứ sáu, 09:31 21/11/2025 | Giải trí
GĐXH - Á hậu Tú Anh nhân sinh nhật con gái đã có lời nhắn nhủ khiến khán giả đọc xong ai cũng tâm đắc, đúng là "con cái luôn là món quà quý giá".

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 1.'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

GĐXH - Nhóc tỳ nhà Tú Anh, Phương Oanh, Bảo Anh, cháu ngoại Thanh Lam khiến fan trầm trồ khi "lên đồ" đáng yêu chào mừng Quốc khánh 2/9.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 2.
Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 3.

Á hậu Tú Anh trên trang cá nhân đã có dòng chúc mừng sinh nhật tròn tuổi của con gái. "Vậy là em bé yêu của mẹ đã tròn một tuổi rồi. Mẹ chẳng mong gì nhiều, chỉ mong rằng con sẽ luôn bình an, lúc nào cũng là một em bé vui tươi, khỏe mạnh như thế này. Con và anh Kem là món quà vô giá của mẹ, yêu 2 em rất rất nhiều", người đẹp nhắn gửi con gái.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 4.
Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 5.
Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 6.
Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 7.

Cô bé tròn 1 tuổi có những biểu cảm đáng yêu và nhận được rất nhiều lời chúc từ cộng đồng mạng.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 8.

Từ lúc có con, Á hậu Tú Anh thường chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của con trên trang cá nhân. Với cô, được làm mẹ là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Chính vì vậy, cô chọn những công việc nhẹ nhàng và tạm rời xa showbiz.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 9.

Thực tế, việc chăm sóc con cái cũng khiến Á hậu Tú Anh mất rất nhiều thời gian. May mắn, người đẹp nhận được sự hỗ trợ của hai bên gia đình nên mọi việc đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 10.

Khi có con, Tú Anh thấu hiểu được tình mẫu tử, thương mẹ nhiều hơn. Trên trang cá nhân, cô từng viết những lời "có cánh" chân thành, ấm áp gửi đến mẹ: "Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ.... Từ ngày có hai em, mình thấm thía câu nói này hơn bao giờ hết nên càng thương bố mẹ nhiều hơn. Một ngày của mẹ sẽ chẳng bao giờ là đủ vì những hy sinh lớn lao mà mẹ dành cho mình, đến giờ là dành cho Kem và Mochi nữa, mong sao mẹ ngoại sẽ luôn nhiều sức khỏe để đồng hành cùng con và hai em trên những chặng đường tương lai, mẹ ngoại nhé".

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 11.
Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 12.

Nhờ sự yêu thương chăm sóc của gia đình, 2 em bé nhà Tú Anh ngày càng đáng yêu và xinh xắn.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 13.

Về Tú Anh, cô là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Khi đó cô sở hữu chiều cao 1m73 và số đo ba vòng 87 - 62 – 91. Khi tham gia Hoa Hậu Việt Nam 2012 cô vẫn đang là cô sinh viên năm thứ nhất của trường Học viện báo chí và tuyên truyền. Á hậu Tú Anh sở hữu vẻ đẹp nổi bật với khuôn mặt tròn phúc hậu và làn da trắng không tỳ vết. Vẻ đẹp của cô được đánh giá là có nhiều nét lai giữa Việt Nam và Nhật Bản giúp cô luôn được chú ý. Không chỉ được đánh giá cao về nhan sắc, Tú Anh còn có nền tảng học vấn ấn tượng khi đạt học sinh giỏi trong suốt 12 năm học và ở thời điểm đi thi Hoa hậu Việt Nam 2012 đang là lớp trưởng của K2 Khoa Phát thanh & Truyền hình. Sau khi đăng quang Tú Anh tiếp tục quay trở lại trường hoàn thành tấm bằng cử nhân Học viện báo chí và tuyên truyền, bên cạnh công việc làm người mẫu chụp ảnh hay tham gia các event và show quảng cáo. Với nhan sắc xinh đẹp và một định hướng hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, Tú Anh ngày càng được yêu mến và có cơ hội xuất hiện tại rất nhiều chương trình, trở thành một trong những Á hậu đắt show và duy trì được độ hot đến tận thời điểm hiện tại.

Con gái tròn một tuổi của Á hậu Tú Anh - Ảnh 14.Á hậu Tú Anh tặng quà đặc biệt cho chồng nhân kỷ niệm 7 năm kết hôn

GĐXH - Á hậu Tú Anh gây chú ý khi đăng tải hình ảnh kỷ niệm 7 năm ngày cưới, đặc biệt là "món quà" gửi tới ông xã.



Đỗ Quyên
Top