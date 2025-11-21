Ngân sốc nặng khi biết âm mưu đáng sợ của chồng

Trong tập 23 "Cách em 1 milimet" đã được phát sóng, Thư "ống bơ" đáp trả về chuyện "định giá" Biên 2 tỷ 7 khiến Mỹ Vân tức điên. Mỹ Vân ngay lập tức chạy đến tìm Biên để hỏi về Thư, đòi gặp bằng được cô. Nhưng đáp lại, câu trả lời của Biên khiến Mỹ Vân tức nghẹn. Biên nói: "Thứ nhất, tôi không phải của cô. Thứ 2, cô không đấu lại được cô ấy đâu".

Mặc dù nói những lời thẳng thắn khiến Mỹ Vân đau lòng nhưng Biên vẫn không quên nhắc nhở cô về tình hình lộn xộn thời điểm này, nhắc cô đi đâu hay làm gì cũng phải để ý. Biên gián tiếp nhắc nhở sự vụ mới diễn ra - khi Mỹ Vân bị bắt làm con tin.

Trong khi đó, lúc trao đổi chuyện qua điện thoại, Tú đã nói với Biên: "Dạo này Thư cũng áp lực lắm, bố nó đang bắt nó đi xem mắt". Rồi sau đó Tú cảnh báo Biên: "Anh đừng làm như chỉ có một mình anh là có người theo đuổi". Thông tin Thư đi xem mắt lập tức tác động vào tâm lý của Biên.

Biên suy tư sau khi Tú tiết lộ Thư chuẩn bị đi xem mắt. Ảnh VTV

Ngay từ nhỏ, Biên đã luôn có một sự tự ti về hoàn cảnh của mình, không bao giờ vô tư và mở lòng giống như các thành viên của "Đại bản doanh". Tú luôn muốn tác thành cho Biên với Thư. Cả hai đều là những người cô vô cùng yêu thương và trân trọng. Trên hết, cô hiểu tình cảm của Biên và Thư dành cho nhau.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Nghiêm đang rơi vào đường cùng. Con đường thăng tiến của hắn ta coi như đã kết thúc, Viện trưởng Viện nghiên cứu đưa cho hắn ta xem đoạn clip là Nghiêm đã hiểu điều đó. Nghiêm sợ rằng nếu như Ngân có được trong tay đoạn clip này thì coi như mất tất cả. Bởi trước khi kết hôn, cả hai đã ký một bản hợp đồng hôn nhân, trong đó có quy định nếu ai phản bội cuộc hôn nhân này trước thì sẽ trắng tay khi ra toà.

Nghiêm chụp lại tờ thỏa thuận trước khi kết hôn với vợ để tìm kẽ hở. Ảnh VTV

Vì lo lắng này, Nghiêm tìm cách chụp lại bản hợp đồng hôn nhân để gửi cho Trung nghiên cứu. Nghiêm muốn Trung kiểm tra chi tiết hợp đồng nhằm tìm ra cách để giúp mình. Tuy nhiên, vì Ngân để quên điện thoại nên cô phải quay trở lại nhà để lấy, nhờ thế, đã nghe được cuộc nói chuyện của Nghiêm với Trung.

"Tôi vừa nghiên cứu các điều khoản rồi, đúng là nếu như Ngân có được clip kia là tôi toi luôn. Nên là, cái vụ thám tử mà ông nói ấy, triển khai đến đâu rồi?. Ông phải dặn kỹ chúng nó phải theo sát vợ tôi và cả thằng Viễn nữa. Không bỏ qua bất kỳ tình huống, chi tiết nhạy cảm nào cả, hiểu chưa?", Nghiêm nói với Trung.

Ngân choáng váng khi biết được chồng đang có âm mưu giành tài sản nếu ly hôn. Ảnh VTV

"Trong trường hợp xấu nhất, nếu như không bắt quả tang được, không có bằng chứng gì thì có cách nào nguỵ tạo bằng chứng không? Ông tìm hiểu kỹ đi rồi tư vấn cho tôi" - Nghiêm hỏi Trung. Câu nói tiếp theo của Nghiêm khiến Ngân như sụp đổ: "Làm thế nào thì làm, nếu như phải ra toà ly hôn, tôi không thể nào ra đi tay trắng được".

Ở ngoài cửa, Ngân nghe thấy hết những gì Nghiêm nói và sự xấu xa của chồng khiến cô choáng váng. Ngân vốn biết chồng cô không ra gì cả tài năng lẫn tư cách đạo đức, nhưng bất chấp như cách anh ta đang thể hiện vượt qua khỏi những gì cô suy nghĩ về Nghiêm. Hóa ra, lâu nay những lời của Viễn về Nghiêm hoàn toàn là sự thật.

