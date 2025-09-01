'Khối tí hon yêu nước' nhà Tú Anh, Phương Oanh khiến fan xuýt xoa vì quá dễ thương

"Trong giây phút thiêng liêng này, lại nhớ về ba nhạc sĩ Thuận Yến - một người lính, một nhạc sĩ quân đội đã dành cả cuộc đời để viết về người chiến sĩ... Và chắc chắn rằng một ngày nào đó, bé Bao Bao sẽ được nghe lại những bài hát của cụ để cảm nhận niềm tự hào, để hiểu thế nào là tình yêu Tổ quốc được viết bằng máu, nước mắt và cả trái tim. Đó cũng chính là niềm tự hào sâu thẳm của gia đình chúng tôi", Thanh Lam chia sẻ.