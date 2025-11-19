Mỹ Anh (Phương Oanh) nhận ra nhiều điều sau lời xin lỗi của 'tiểu tam' Linh, bé Minh quyết hàn gắn bố mẹ
GĐXH - Mỹ Anh đã nhận ra những lời của "tiểu tam" Linh là bịa đặt nhằm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bé Minh quyết tâm hàn gắn bố mẹ.
Trong tập 44 "Gió ngang khoảng trời xanh" đã được phát sóng, sau cuộc gặp với Linh (Lan Phương), Mỹ Anh (Phương Oanh) vẫn nghĩ nhiều về những lời thú tội của "tiểu tam". Đặc biệt là chuyện Linh thú nhận rằng cô đã bịa ra chuyện Đăng chủ động tán tỉnh cô; Đăng chán ngấy cuộc hôn nhân nghẹt thở, rồi chuyện Đăng muốn Linh chuyển đến cùng chung cư... Tất cả đều là lời bịa đặt của Linh.
Tan học, bé Minh chủ động gọi cho bố tới đón. Mỹ Anh nhắn địa chỉ nhà mới để Đăng đưa con về cho mình. Hành động này của bé Minh đã giúp bố mẹ có cơ hội chạm mặt. Mỹ Anh nhìn hai bố con khoác vai nhau, rồi nhìn Đăng buồn rầu, lầm lũi ra về..., cô lại có chút mủi lòng thương chồng cũ.
Sau đó, bé Minh sang nhà chơi với bố. Cậu bé khen bố ở một mình nhưng khá gọn gàng. Tranh thủ cơ hội thắng bố khi chơi game, Minh đưa ra đề nghị bố phải trả lời tất cả các câu hỏi của mình.
"Tại sao bố mẹ lại ly hôn?" - Minh sợ mẹ buồn nên chưa bao giờ dám hỏi mẹ câu này, hôm nay cậu bé mang tới hỏi bố. Đăng thú nhận bố mẹ ly hôn là do bố có lỗi, dù bố đã xin lỗi nhiều nhưng mẹ có quyền không tha thứ vì lỗi của bố lớn quá.
"Vậy bố còn yêu mẹ không ạ?" - câu hỏi của con trai lập tức được Đăng trả lời bằng câu khẳng định: "Bố lúc nào cũng yêu mẹ". Bé Minh đề nghị bố ngoắc tay hứa rằng bố sẽ không bao giờ bỏ cuộc, luôn luôn tìm cách để gia đình mình quay lại với nhau. "Bố cố lên nhé!" - bé Minh động viên bố.
Huy - trợ lý của Đăng đã đưa anh trai là Toàn (Tô Dũng) đến thăm nhà Đăng. Ba anh em vừa ăn tối, vừa hàn huyên tâm sự. Toàn mạnh dạn hỏi Đăng lý do gì khiến hai anh chị ly hôn. Đăng thú nhận mình một lần trót dại, nhưng dù một lần hay nhiều lần thì vẫn là ngoại tình.
Toàn cũng đồng ý rằng tội đó không thể bào chữa. Huy trêu hai anh hiện tại tiểu sử đều "một đời vợ", chỉ có mình Huy là "trắng phau"...
Trong khi đó, ba chị em Mỹ Anh - Kim Ngân - Trúc Lam cũng ở bên nhau vui vẻ. Mỹ Anh kể hôm nay Linh sang gặp mình là để xin lỗi. Mỹ Anh sẽ không tha thứ cho Linh, nhưng cô thừa nhận nhìn nhận một cách thẳng thắn, gia đình cô không thật sự hạnh phúc như bên ngoài mà mọi người vẫn thấy.
Mỹ Anh mới nhận ra hóa ra mọi người trong nhà đều thấy mệt mỏi, áp lực, thậm chí cô đơn nữa. "Một ngôi nhà như thế vốn dĩ cũng đã mục ruỗng rồi" - cô thừa nhận. Mỹ Anh cho rằng nhà có thể sửa chữa cho kiên cố lại được, nhưng nhà Mỹ Anh lại còn gặp "thiên tai" nữa nên đã đổ vỡ.
Kim Ngân thông báo mình đăng ký học đầu bếp chuyên nghiệp ở TP Hồ Chí Minh khoảng 1 năm. Nếu tốt nghiệp loại giỏi thì cô còn có cơ hội nhận học bổng, đi học ở nước ngoài và nhận bằng đầu bếp quốc tế. Quyết định này của Ngân được cả Lam và chị Mỹ Anh ủng hộ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, càng tiếp xúc với Kim Ngân, Dũng càng bị cô nàng hớp hồn. Anh nhắn tin cho Kim Ngân, nói dối quán có việc gấp cần xử lý, khiến cô nàng vội vã chạy tới. Tuy nhiên, khi Kim Ngân đến nơi, chuyện gấp của anh là muốn cô thử loại trà mới, nhưng thực ra là anh chỉ kiếm cớ để được gặp nhau. Cô nàng tỏ ra cáu vì đã về nhà nhưng lại bị "lôi" đến chỗ làm giờ này.
Dũng đưa Kim Ngân về, trên đường có hỏi Kim Ngân về kế hoạch học làm đầu bếp. Khi Kim Ngân tiết lộ sẽ Nam tiến để đi học, Dũng khuyên cô ở lại đây có thể vừa đi học, vừa đi làm lại càng có thêm thu nhập. Trong khi lái xe, Dũng và Kim Ngân lại va trúng ô tô của Đồng Văn Tiền - anh chàng từng xem mắt trước đây.
Biết Kim Ngân và Tiền quen nhau, Dũng tỏ vẻ ghen nên sẵn sàng đền bù xe của Tiền. Sáng hôm sau, Tiền gửi hóa đơn sửa xe hết 15 triệu đồng. Kim Ngân tá hỏa và đòi sẽ "cưa đôi" với Dũng để đền bù Tiền, mặc dù Dũng muốn tự mình trả hết.
