Hương Giang sau Miss Universe 2025: 'Không làm mọi người tự hào được rồi'

Hương Giang lại gây chú ý trước chung kết Miss Universe 2025 GĐXH - Hương Giang gây chú ý với trang phục dạ hội tại Miss Universe 2025. Nhiều ý kiến trái chiều về thiết kế của cô.

Ngày 21/11, chung kết Miss Universe 2025 chính thức diễn ra tại Thái Lan với màn tranh tài của 123 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới và vùng lãnh thổ. Sau màn gọi tên, Top 30 đã lộ diện và không ngoài dự đoán của fan sắc đẹp, một số cái tên được đánh giá cao đã được gọi tên: Người đẹp đến từ Thái Lan, Ấn Độ, Philippines, Venezuela, Bờ biển Ngà, Mexico, Colombia...

Đáng tiếc, Hương Giang - người đẹp đến từ Việt Nam đã tiếc nuối dừng chân trước Top 30. Việc Hương Giang không được đi tiếp khiến fan sắc đẹp trong nước tiếc nuối vì cô được xem là một "chiến binh" mạnh của Việt Nam.

Ngay sau khi công bố kết quả Top 30, hiện bài đăng trên trang Facebook chính thức của Miss Universe đang nhận về "bão" phẫn nộ của đông đảo fan sắc đẹp.

Màn hô tên của Hương Giang tại chung kết Miss Universe 2025. Đáng tiếc, sau đó người đẹp không được gọi tên trong Top 30 chung cuộc.

Đáp lại tình cảm của người hâm mộ, sau khi dừng chân ở Miss Universe 2025, Hương Giang đã đăng tải dòng trạng thái: "Không làm mọi người tự hào được rồi! Cho Giang mời mọi người qua Thái cổ vũ đi ăn một bữa nhé".

Được biết, trước đêm chung kết, nhiều sao Việt như: Erick, Chi Pu, nam vương Phạm Tuấn Ngọc, Diệp Lâm Anh, Á hậu Mai Ngô, Hoa hậu chuyển giới Hà Tâm Như, NTK Nguyễn Minh Tuấn, cặp đôi Ninh Anh Bùi - Nguyễn Tùng Dương... có mặt ở Thái Lan để cổ vũ tinh thần cho Hương Giang. Ca sĩ Hòa Minzy chi 264 triệu đồng để tặng Hương Giang 50.000 điểm ở một hạng mục bình chọn vào giai đoạn nước rút.

Hương Giang không thể lọt vào top 30.

Trước đó, dù luôn thể hiện sự chỉn chu, đầu tư ở mỗi lần xuất hiện tại cuộc thi, Hương Giang lại không được các chuyên trang sắc đẹp đánh giá cao trong những bảng dự đoán. Thực tế, trước thềm chung kết, chuyên trang Missosology tung bảng dự đoán kết quả Miss Universe 2025, Hương Giang được đánh giá có khả năng lọt top 30 chung cuộc, song thứ tự xếp hạng không cao (25).

Ở Bán kết vừa qua, người đẹp chọn chiếc đầm trong phần thi Trang phục dạ hội gây ra nhiều tranh luận trên các diễn đàn mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng, thiết kế khiến người đẹp Việt chưa phô diễn được vẻ đẹp hình thể. Tuy nhiên, cũng có nhận xét thiết kế đẹp mắt, giúp Hương Giang tỏa sáng khi đứng cạnh các đối thủ.