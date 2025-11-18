Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc
GĐXH - Theo chia sẻ của người mẫu Hương Liên, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã.
Chia sẻ trên Ngoisao, người mẫu Hương Liên cho biết, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã Lê Minh Trung.
Lịch trình làm việc được Hương Liên lên từ trước đám cưới, không thể thay đổi nên cô cố gắng hoàn thành công việc để dành thời gian bên chồng. Nhân chuyến đi này, người đẹp cũng đón sinh nhật 20/11 tại Hàn Quốc.
"Tuần trăng mật kết hợp đón sinh nhật bên chồng là điều đặc biệt nhất trong tuổi mới. Nhà ba đời làm giáo dục nên tôi sinh đúng ngày nhà giáo, có lẽ là định mệnh", Hương Liên chia sẻ.
Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng Hương Liên dự định khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, Busan... Hai vợ chồng yêu thích ẩm thực nên nhất định thưởng thức món Sundaeguk, canh kim chi, dạo chợ đêm Myeongdong, ngắm cảnh cầu sông Hàn và trải nghiệm mùa lá vàng lãng mạn.
Hương Liên sẽ mua sắm thêm đồ cho chồng, coi đó là niềm vui nhỏ của cả hai. Từ ngày quen nhau, người đẹp nói chỉ thấy chồng mặc ba bộ trang phục quen thuộc. "Anh vốn là người sống giản dị, thích chăm lo gia đình", Hương Liên cho biết.
Trước đó, vào tối 13/11, hôn lễ của người mẫu Hương Liên và doanh nhân Lê Minh Trung diễn ra tại Hà Nội có gần 700 khách mời tham dự.
Không gian hôn lễ của Hương Liên và Minh Trung được trang trí sang trọng, lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo. Tông màu trắng - xanh tạo cảm giác thanh khiết, tươi mát. Hương Liên cho biết tự tay chuẩn bị mọi chi tiết, biến ngày trọng đại thành món quà ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè.
"Tôi trực tiếp tham gia mọi khâu chuẩn bị, từ ý tưởng trang trí đến âm nhạc, biến đám cưới thành dấu ấn ý nghĩa của thanh xuân", nữ người mẫu chia sẻ.
Sau hôn lễ, Hương Liên sẽ dành thời gian cho gia đình nhưng vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, xem đây là khởi đầu cho hành trình mới đầy xúc cảm.
Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ), nổi tiếng qua cuộc thi The Face Vietnam 2023. Cô cao 1,7m, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh tú, dịu dàng và làn da trắng sáng, nụ cười rạng rỡ. Trước khi về làm dâu hào môn, Hương Liên hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, sở hữu kênh TikTok hơn 734 nghìn người theo dõi.
Chồng của Hương Liên tên là Lê Minh Trung, hơn cô 12 tuổi. Anh là thiếu gia của 1 tập đoàn lớn tại Việt Nam, hiện làm việc ở 1 cơ quan nhà nước. Ông xã của Hương Liên sống khá kín tiếng, hiếm khi lộ diện trên mạng xã hội và truyền thông.
Cựu tiếp viên hàng không cao 1,86m ra sao sau danh hiệu á vương quốc tế?Thế giới showbiz - 9 giờ trước
Nguyễn Vũ Linh đạt ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Sau cuộc thi, cuộc sống anh nhiều thay đổi, đắt show và giá cát-sê tăng cao.
Thư Kỳ: 'Tôi mong có con nhưng chưa thể'Thế giới showbiz - 2 ngày trước
Tham gia chương trình trò chuyện cùng MC Trịnh Du Linh, diễn viên Thư Kỳ nói mong mỏi có con nhưng điều đó không hề dễ dàng.
Danh hài Kiều Oanh tuổi 51 khép kín lạ lùng, sống yên vui bên ông xã NSƯTThế giới showbiz - 3 ngày trước
Từng là nữ danh hài hàng đầu của showbiz, Kiều Oanh nhiều năm qua chọn sống và làm nghề khép kín, hạn chế dùng mạng xã hội. Chị hiện yên vui bên ông xã - NSƯT Hoàng Nhất và 2 con gái.
Mẹ ca sĩ Tuấn Hưng qua đời sau thời gian chống chọi với bệnh tậtThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian chữa trị bệnh ung thư, mẹ của ca sĩ Tuấn Hưng là bà Lam Hồng đã qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 75 tuổi
Lan Phương khiến khán giả sợ hãiThế giới showbiz - 6 ngày trước
Với vai tiểu tam xảo quyệt, hống hách trong "Gió ngang khoảng trời xanh", Lan Phương thành công khiến cả cộng đồng mạng căm ghét mình.
BIGBANG sẽ đến Việt Nam biểu diễn vào năm sau?Thế giới showbiz - 1 tuần trước
Sau thành công của concert G-Dragon, fan Việt sắp sửa chào đón BIGBANG?
Hoa hậu Hoàn vũ 2025 bùng nổ scandal, hoa hậu Hương Giang được khen đẳng cấpThế giới showbiz - 2 tuần trước
Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cảnh báo chủ nhà Thái Lan về hoạt động bình chọn trái phép, trong khi đó Hương Giang được khen "sang trọng, đẳng cấp".
Dàn sao Cbiz lộ diện với tạo hình đầy uy quyềnThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Trước khi thảm đỏ Đêm hội Tầm nhìn Weibo diễn ra, nhiều nghệ sĩ đã tung tạo hình khiến cộng đồng mạng phát sốt trước vẻ ma mị, đầy mới lạ của từng bộ cánh.
Nữ diễn viên phim 'Sex Education' góp mặt trong phim huyền thoại The BeatlesThế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Diễn viên Aimee Lou Wood người từng góp mặt trong bộ phim "Sex Education" vừa được công bố tham gia phim tiểu sử về ban nhạc huyền thoại The Beatles.
Nhan sắc rực rỡ của “đóa hồng đỏ” Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Award 2025Thế giới showbiz - 2 tuần trước
GĐXH - Mới đây, sự xuất hiện của Chi Pu tại thảm đỏ Harper’s Bazaar Vietnam Star Awards 2025 đã khiến mạng xã hội dậy sóng. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với vẻ đẹp không góc chết và thần thái sang trọng, cuốn hút.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà được khen xinh từ béThế giới showbiz
GĐXH - Hoa hậu Đỗ Thị Hà đang là nhân vật được công chúng dành sự quan tâm trong thời gian gần đây. Cô nhận được nhiều khen ngợi của khán giả khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, hiền dịu từ bé.