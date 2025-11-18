Mỹ nhân quê Ninh Bình và chồng thiếu gia hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc

Chia sẻ trên Ngoisao, người mẫu Hương Liên cho biết, cô sang Hàn Quốc từ ngày 14/11 để công tác, sau đó kết hợp hưởng tuần trăng mật cùng ông xã Lê Minh Trung.

Lịch trình làm việc được Hương Liên lên từ trước đám cưới, không thể thay đổi nên cô cố gắng hoàn thành công việc để dành thời gian bên chồng. Nhân chuyến đi này, người đẹp cũng đón sinh nhật 20/11 tại Hàn Quốc.

"Tuần trăng mật kết hợp đón sinh nhật bên chồng là điều đặc biệt nhất trong tuổi mới. Nhà ba đời làm giáo dục nên tôi sinh đúng ngày nhà giáo, có lẽ là định mệnh", Hương Liên chia sẻ.

Hương Liên và ông xã hưởng tuần trăng mật ở Hàn Quốc. Ảnh: Ngoisao

Cũng theo nguồn tin trên, vợ chồng Hương Liên dự định khám phá nhiều địa điểm nổi tiếng ở Seoul, Busan... Hai vợ chồng yêu thích ẩm thực nên nhất định thưởng thức món Sundaeguk, canh kim chi, dạo chợ đêm Myeongdong, ngắm cảnh cầu sông Hàn và trải nghiệm mùa lá vàng lãng mạn.

Hương Liên sẽ mua sắm thêm đồ cho chồng, coi đó là niềm vui nhỏ của cả hai. Từ ngày quen nhau, người đẹp nói chỉ thấy chồng mặc ba bộ trang phục quen thuộc. "Anh vốn là người sống giản dị, thích chăm lo gia đình", Hương Liên cho biết.

Trước đó, vào tối 13/11, hôn lễ của người mẫu Hương Liên và doanh nhân Lê Minh Trung diễn ra tại Hà Nội có gần 700 khách mời tham dự.

Không gian hôn lễ của Hương Liên và Minh Trung được trang trí sang trọng, lấy hoa sen làm hình ảnh chủ đạo. Tông màu trắng - xanh tạo cảm giác thanh khiết, tươi mát. Hương Liên cho biết tự tay chuẩn bị mọi chi tiết, biến ngày trọng đại thành món quà ý nghĩa dành tặng người thân và bạn bè.

"Tôi trực tiếp tham gia mọi khâu chuẩn bị, từ ý tưởng trang trí đến âm nhạc, biến đám cưới thành dấu ấn ý nghĩa của thanh xuân", nữ người mẫu chia sẻ.

Vào tối 13/11, hôn lễ của người mẫu Hương Liên và doanh nhân Lê Minh Trung diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: VietnamNet

Sau hôn lễ, Hương Liên sẽ dành thời gian cho gia đình nhưng vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, xem đây là khởi đầu cho hành trình mới đầy xúc cảm.

Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, quê Ninh Bình (Hà Nam cũ), nổi tiếng qua cuộc thi The Face Vietnam 2023. Cô cao 1,7m, gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, thanh tú, dịu dàng và làn da trắng sáng, nụ cười rạng rỡ. Trước khi về làm dâu hào môn, Hương Liên hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, sở hữu kênh TikTok hơn 734 nghìn người theo dõi.

Chồng của Hương Liên tên là Lê Minh Trung, hơn cô 12 tuổi. Anh là thiếu gia của 1 tập đoàn lớn tại Việt Nam, hiện làm việc ở 1 cơ quan nhà nước. Ông xã của Hương Liên sống khá kín tiếng, hiếm khi lộ diện trên mạng xã hội và truyền thông.