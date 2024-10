Ngăn chặn thành công vụ giả danh công an để lừa đảo người dân

Bị lừa gần 1 tỷ đồng khi đăng ký cho con tham gia giải chạy trên mạng GĐXH – Thấy một trang mạng quảng cáo về giải chạy để làm từ thiện, một người phụ nữ ở Hà Nội đã đăng ký cho con tham gia. Không ngờ, sau khi đăng ký và được vài “phụ huynh” trong nhóm tư vấn, chị đã bị “bay hơi” số tiền gần 1 tỷ đồng.

Công an phường Đại Mỗ (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) vừa kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa người dân. Theo đó, sáng 1/10/2024, Công an phường Đại Mỗ nhận được thông tin bà M (ở địa phương) đang đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền 200 triệu đồng từ sổ tiết kiệm để chuyển vào tài khoản của một đối tượng lạ. Mặc dù gia đình đã khuyên can nhưng bà M không nghe.

Nhận được tin báo, Công an phường Đại Mỗ đã mời bà M về trụ sở

Cán bộ Công an phường Đại Mỗ giải thích cho bà M về thủ đoạn lừa đảo trên mạng của kẻ xấu (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an Hà Nội)

Tại cơ quan công an, bà M trình bày, sáng cùng ngày bà đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một đối tượng tự xưng là cán bộ Bộ Công an thông báo bà có liên quan đến một vụ án ma túy và rửa tiền, yêu cầu chuyển số tiền là 200 triệu đồng để phục vụ điều tra, chứng minh bản thân trong sạch. Hoảng sợ, bà M đã mang 2 sổ tiết kiệm trị giá 200 triệu đồng đi đến ngân hàng để rút tiền nhằm chuyển cho đối tượng.

Công an phường Đại Mỗ đã giải thích, tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng lừa đảo cho bà M nắm được. Sau khi được giải thích bà M đã hiểu và dừng việc chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.