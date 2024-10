Ngày 4/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Con Cuông vừa phối hợp với các đơn vị, địa phương triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu, dưới hình thức lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo. Bước đầu bắt giữ 5 đối tượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người dân Việt Nam.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ.

Thời gian qua, tội phạm lợi dụng không gian mạng để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp; đặc biệt là các đối tượng người Việt Nam cấu kết với các ổ nhóm tội phạm chuyên nghiệp người nước ngoài đóng trụ sở tại các nước Asean nhằm hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm trên. Qua đó, đã xác định một số đối tượng trú tại các huyện Con Cuông, Tương Dương (tỉnh Nghệ An) cấu kết với các đối tượng người Lào, người Việt Nam ở Lào để lừa đảo người dân Việt Nam trong nước.

Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định, tại đặc khu kinh tế "Tam giác Vàng" thuộc tỉnh Bokeo, nước CHDCND Lào có nhóm tội phạm do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu, thành lập hoạt động dưới dạng công ty, chuyên lôi kéo, tuyển mộ những đối tượng người Việt Nam, Lào tham gia thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trong nước.

Cơ quan Công an lấy lời khai Vi Văn Linh.

Sau khi được lôi kéo, tuyển mộ, các đối tượng trong ổ nhóm được đào tạo, huấn luyện sử dụng "kịch bản lừa đảo" với các nạn nhân người Việt theo 4 bước. Trước hết, các đối tượng lừa đảo tạo các tài khoản mạng xã hội "nhái" của nhiều người, chia sẻ nhiều hình ảnh đời sống độc thân, giàu có, trong đó lồng ghép nhiều hình ảnh về thu nhập có được bằng việc tham gia đầu tư qua ứng dụng "Biconomynft" (đây là ứng dụng sàn giao dịch tiền ảo giả do các đối tượng tự tạo lập, điều khiển theo ý muốn của chúng).

Sau đó, các đối tượng lừa đảo sẽ lựa chọn các "con mồi" phù hợp, sau đó gửi lời mời kết bạn, nhắn tin nói chuyện, tạo mối quan hệ yêu đương, hẹn hò qua mạng. Sau một thời gian nói chuyện, các đối tượng sẽ tìm cách kêu gọi, dụ dỗ các nạn nhân tham gia đầu tư tiền vào ứng dụng "Biconomynft".

Sau khi nạn nhân tin tưởng hoặc rơi vào mối quan hệ yêu đương, các đối tượng sẽ hướng dẫn cụ thể cách thức cài đặt, sử dụng ứng dụng, đăng ký tài khoản, tham gia đầu tư mua bán tiền điện tử. Nhằm tạo niềm tin cho nạn nhân, thời gian đầu, các đối tượng sẽ chuyển cho nạn nhân một số tiền nhất định tương ứng với lợi nhuận có được khi giá trị đồng tiền ảo tăng cao.

Khi các nạn nhân đã tham gia đầu tư đến một số tiền nhất định, các đối tượng sẽ đóng băng tài khoản với nhiều lý do nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Quá trình đấu tranh, cơ quan chức năng làm rõ 2 đối tượng Vi Văn Linh (SN 2003) và Kha Văn Úc (SN 2002), cùng trú huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An là 2 đối tượng trực tiếp tham gia vào đường dây lừa đảo nói trên.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật chuyên án.

Theo đó, tháng 9/2023, Vi Văn Linh sang Lào và tham gia vào nhóm tội phạm trên để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc đến tháng 02/2024, Linh đã sử dụng tài khoản Zalo "Phương Quỳnh", tài khoản Facebook "Phạm Quỳnh Châu" nhắn tin, làm quen và tạo mối quan hệ tình cảm yêu đương với một người đàn ông trú tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Với thủ đoạn lừa tình, lôi kéo đầu tư tiền ảo, Linh đã nhiều lần dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào "Biconomynft" rồi lừa đảo nạn nhân với tổng số tiền hơn 17.6 tỷ đồng. Cũng với "chiêu bài tương tự", Kha Văn Úc đã tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 01 tỷ đồng của người đàn ông nói trên.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Kha Văn Úc và Vi Văn Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Quá trình mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Con Cuông phối hợp các đơn vị liên quan bắt giữ, khởi tố, tạm giam thêm 3 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", gồm: Lộc Văn Tào (SN 2001); Lương Văn Hiền (SN 2001), cùng trú tại huyện Tương Dương và Vi Thị Lệ (SN 2002, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Hiện chuyên án đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng.

Công an Nghệ An khuyến cáo người dân: Không tham gia đầu tư, mua bán trên các sàn giao dịch tiền ảo, tiền kỹ thuật số, website, ứng dụng đầu tư tiền điện tử. Việc đầu tư vào các website, ứng dụng, sàn giao dịch tiền điện tử nước ngoài hoặc giả mạo sàn giao dịch quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Không tuyên truyền, quảng bá để kêu gọi sử dụng những loại tiền ảo, tiền kỹ thuật số mà cơ quan Nhà nước chưa cấp phép. Trong trường hợp phát hiện các dấu hiệu nghi vấn về tội phạm sử dụng tiền ảo làm công cụ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật thì lập tức liên hệ cơ quan Công an để giải quyết.