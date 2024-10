Thời gian gần đây qua công tác nắm tình hình, trên địa bàn TP Thanh Hoá đã xuất hiện tình trạng công dân trên địa bàn nhận được các tin nhắn và cuộc gọi từ các đối tượng tự xưng là cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an TP Thanh Hoá.

Phương thức thủ đoạn của các đối tượng này là sử dụng điện thoại, giả danh cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố gọi đến thuê bao di động hoặc điện thoại bàn của người dân thông báo việc vi phạm có liên quan đến xử phạt nguội về giao thông, đăng ký xe trên dịch vụ công và các lĩnh vực liên quan đến lực lượng Cảnh sát Giao thông đang xử lý để dẫn dắt, gây sức ép tâm lý đến người dân làm cho người dân hoang mang, lo sợ nhằm lừa đảo, khai thác thông tin cá nhân.

Thủ đoạn các đối tượng giả danh công an lừa đảo người dân vi phạm luật giao thông.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người dân kê khai tài sản, số tiền mặt hiện có và số tiền gửi trong các tài khoản ngân hàng để chuyển vào tài khoản định sẵn của đối tượng lừa đảo hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với lý do phục vụ xác minh, điều tra, xử lý. Đồng thời yêu cầu nạn nhân không nói với gia đình, kể cả với nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền.

Để chủ động phòng ngừa với thủ đoạn lừa đảo trên, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác và lưu ý một số nội dung sau:

Tất cả các trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đều được lực lượng Cảnh sát Giao thông gửi thông báo bằng văn bản yêu cầu chủ phương tiện và cá nhân, tổ chức có liên quan (nếu có), trực tiếp đến trụ sở Công an để giải quyết vụ việc vi phạm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông không gọi điện thoại thông báo vi phạm. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, người dân có thể gọi đến số điện thoại của trực ban của lực lượng Công an để được hướng dẫn, giải đáp.

Khi nhận được các cuộc gọi này, người dân nhanh chóng đến trình báo tại Cơ quan Công an nơi gần nhất để để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực giao dịch OTP, địa chỉ email...) cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào.