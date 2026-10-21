Ngăn chặn vụ lừa đảo hơn 100 triệu đồng

Sáng 16/10/2026, chị T.T.T.T. (trú xã Việt Xuyên, Hà Tĩnh) đến Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thạch Hà đề nghị rút hơn 100 triệu đồng tiền tiết kiệm để chuyển khoản cho người lạ.

Công an giải thích, tuyên truyền cho chị T. về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng chủ động tìm hiểu và phát hiện chị T. đang tham gia hình thức làm nhiệm vụ bán hàng trực tuyến để nhận hoa hồng. Nghi khách hàng bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng lập tức thông báo Công an xã Thạch Hà.

Sau khi tiếp nhận thông tin, công an phối hợp với ngân hàng giải thích thủ đoạn lừa đảo và giúp chị T. nhận diện nguy cơ. Nhờ đó, chị đã dừng giao dịch, tránh chuyển thêm hơn 100 triệu đồng.

Trước đó, chị T. đã chuyển hơn 90 triệu đồng cho các đối tượng. Khi muốn rút tiền gốc và khoản hoa hồng được hứa hẹn, chị tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm tiền với lý do hoàn tất nhiệm vụ.

Theo công an, các đối tượng thường quảng cáo công việc trực tuyến đơn giản, thu nhập cao, trả hoa hồng nhanh để dụ dỗ người tham gia. Ban đầu, chúng có thể trả khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền ngày càng lớn. Khi người tham gia muốn rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do để yêu cầu nộp thêm, khiến nạn nhân có nguy cơ mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác với các lời mời làm nhiệm vụ nhận hoa hồng trên mạng, đặc biệt là những công việc yêu cầu ứng tiền hoặc liên tục chuyển tiền để được rút vốn và lợi nhuận. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngân hàng và thông báo cơ quan Công an để được hỗ trợ kịp thời.