Phú Thọ: Người phụ nữ lừa đảo hơn 2,4 tỷ đồng bằng thủ đoạn nhận tiền gửi hộ vào hợp tác xã

Thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng Cảnh sát hình sự) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Vui (sinh năm 1958, trú tại thôn Đồng Chung, xã Thượng Long, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do từng có thời gian làm việc tại Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp xã Thượng Long, Hoàng Thị Vui đã nắm bắt được tâm lý tin tưởng của người dân địa phương. Đối tượng đã cố tình đưa ra thông tin gian dối về việc hợp tác xã này tiếp tục nhận tiền gửi tiết kiệm của người dân để tạo lòng tin vững chắc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra làm việc với Hoàng Thị Vui (áo xanh). Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Trên thực tế, bản thân Vui thừa biết từ năm 2014, hợp tác xã đã dừng hoàn toàn hoạt động cho vay, không gia hạn các khoản vay và không còn huy động tiền gửi dưới mọi hình thức từ người dân. Thế nhưng, vì mục đích vụ lợi, đối tượng vẫn bất chấp tung tin thất thiệt, nhận tiền của nhiều người với lý do "nhận gửi hộ vào hợp tác xã" nhằm chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên và vỏ bọc người từng công tác tại hợp tác xã, từ năm 2024 đến tháng 3/2026, Hoàng Thị Vui đã lừa gạt thành công và chiếm đoạt tiền của 15 người dân trên địa bàn xã Thượng Long.

Tổng số tiền mà đối tượng đã chiếm đoạt qua các lần giao dịch lên tới 2.412.800.000 đồng (hai tỷ bốn trăm mười hai triệu tám trăm nghìn đồng).

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm minh đối tượng Hoàng Thị Vui theo đúng quy định của pháp luật.

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