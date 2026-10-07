Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo bán vé live concert ảo của nam sinh viên 20 tuổi, chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng

Theo trang thông tin điện tử Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can Đồng Xuân Hải (SN 2006, ngụ khu Thọ Sơn, phường Mạo Khê, TP Quảng Ninh), hiện là sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện nhiều tài khoản nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Đồng Xuân Hải. Ảnh: CACC

Tập trung xác minh, lực lượng chức năng làm rõ phương thức hoạt động của đối tượng: Lợi dụng sức hút từ các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp (live concert) thu hút giới trẻ, đối tượng đã giả danh các đại lý bán vé trên nền tảng Threads để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau gần 1 tháng kiên trì theo dõi, thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã làm rõ chân tướng của đối tượng đứng sau thực hiện hành vi lừa đảo.

Ngày 03/10/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng và Công an phường Mạo Khê (TP. Quảng Ninh) đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác để ngăn chặn và triệu tập đối tượng Đồng Xuân Hải về trụ sở làm việc.

Tang vật Công an thu giữ. Ảnh: CACC

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 02 điện thoại di động; 02 máy tính xách tay (laptop); 02 SIM điện thoại 4G chưa qua sử dụng; 10 phôi SIM chuyên dùng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2025, do thiếu tiền tiêu xài, Hải đã tạo lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội Threads như "Đức Tân", "khanhphai", "Trạm Vé Mơ Màng"... đăng tải nội dung nhận bán tất cả các hạng vé live concert.

Khi có người tìm mua, Hải dẫn dụ nạn nhân chuyển sang ứng dụng Zalo để tư vấn, gửi hình ảnh, sơ đồ vị trí kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích thích lòng tin. Ngay khi nạn nhân đồng ý, Hải yêu cầu chuyển tiền thanh toán 100% vào các tài khoản ngân hàng "rác" mua trôi nổi trên mạng. Tiền vừa vào tài khoản, đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc và biến mất.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an Tây Ninh làm việc đối tượng Hải. Ảnh: CACC

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã lừa đảo trên 200 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt của mỗi nạn nhân dao động từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính trên 02 tỷ đồng.

Vụ việc được Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo, ai là nạn nhân trong vụ án trên, đề nghị đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh (Địa chỉ: Số 2, đường Nguyễn Thái Học, phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh) để trình báo, hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Trọng Nghĩa qua số điện thoại 0949.472.374 để cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.