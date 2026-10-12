Cần Thơ: Khởi tố, bắt thanh niên sinh năm 1999 giả danh giám đốc, lừa đảo bằng thủ đoạn “chạy việc”

Theo Trang thông tin điện tử Công an TP Cần Thơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Thanh Huy (SN 1999, thường trú tại xã Hồ Đắc Kiện, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Huỳnh Thanh Huy đã sử dụng thông tin gian dối, đưa ra lời hứa giúp 03 người có việc làm tại Công ty STAPIMEX để chiếm đoạt tài sản.

Khoảng tháng 6/2026, sau khi phát hiện bài đăng tìm việc làm trên Facebook, Huy chủ động để lại số điện thoại nhằm tiếp cận người có nhu cầu tìm việc, giả danh người tuyển dụng.

Điều tra viên thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Thanh Huy. Ảnh: CACC

Đối tượng đưa ra thông tin không có thật về chính sách ưu đãi mở thẻ tín dụng của công ty, với các mức tiền từ 20 triệu đồng cho thời hạn 01 năm, 30 triệu đồng cho 02 năm, 40 triệu đồng cho 03 năm và tăng thêm 10 triệu đồng mỗi năm, thời hạn tối đa 10 năm. Huy hứa hẹn người tham gia sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp trong vòng 04 tháng, với điều kiện cam kết làm việc tại công ty ít nhất bằng thời gian đã lựa chọn.

Để tạo lòng tin, Huy lập thêm một tài khoản Zalo, giả danh giám đốc công ty để trực tiếp liên hệ, xác nhận thông tin tuyển dụng và chính sách ưu đãi do mình dựng lên. Sau đó, đối tượng yêu cầu các bị hại làm hồ sơ, chuyển tiền với nhiều lý do như chi phí làm hồ sơ, mời lãnh đạo công ty, may đồng phục và mở thẻ tín dụng nhận ưu đãi.

Tin tưởng những thông tin trên, 03 bị hại đã chuyển cho Huy tổng cộng 260 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng không thực hiện các cam kết mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn tố giác của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã khẩn trương tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra Huỳnh Thanh Huy đã khai nhận hành vi giả danh người môi giới việc làm, mạo danh Giám đốc công ty, chủ động liên hệ và đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tìm kiếm việc làm, nhất là trước những lời mời chào có thu nhập, ưu đãi hấp dẫn hoặc yêu cầu nộp tiền trước khi được tuyển dụng.

Người dân cần chủ động kiểm chứng thông tin về đơn vị tuyển dụng thông qua các kênh chính thức; không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ mục đích, căn cứ và tính hợp pháp của yêu cầu.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường như người tuyển dụng đưa ra thông tin thiếu minh bạch, liên tục yêu cầu chuyển tiền hoặc không thực hiện cam kết, người dân cần dừng giao dịch, lưu giữ các tin nhắn, chứng từ chuyển tiền và tài liệu liên quan, đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật.