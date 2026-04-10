Ngày 10/4, giải độc đắc Vietlott gần 80 tỷ đã tìm về chủ

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 10/4/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 10/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Hôm nay (9/4/2026) có một người ‘đổi đời’ nhờ trúng Vietlott GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Trúng Vietlott tiền tỷ

Theo đó, vào tối 10/4/2026, Vietlott xác nhận đã có một khách hàng may mắn trúng giải Jackpot của sản phẩm Mega 6/45 trong kỳ quay số mở thưởng #01495 trị giá 79,143,240,000 đồng.

Tờ vé số may mắn trúng Jackpot có các cặp số trùng với giải thưởng như sau: 07-08-10-16-28-35.

Bên cạnh đó, trong kỳ quay lần này, hội đồng mở thưởng còn tìm ra 59 giải Nhất mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, 2,421 giải Nhì mỗi giải trị giá 300 nghìn đồng và 40,680 giải Ba mỗi giải trị giá 30 nghìn đồng.

Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 ngày 10/4/2026.

Theo quy định, người sở hữu vé trúng thưởng sẽ phải thực hiện nghĩa vụ nộp 10% thuế khi lĩnh tiền. Như vậy, vị khách hàng trúng giải Jackpot sẽ phải nộp gần 8 tỷ đồng tiền thuế thu nhập cá nhân vào ngân sách địa phương phát hành được vé số trúng giải nói trên.

Người trúng thưởng sẽ có 60 ngày kể từ ngày công bố giải thưởng để lĩnh thưởng. Quá thời hạn trên, giải thưởng sẽ bị hủy và sung vào hạng mục thu nhập khác của Vietlott.

Trước đó, vào ngày tối 5/3, giải Jackpot của xổ số Power 6/55 trị hơn 114 tỷ đồng đã có người trúng.

Còn đối với sản phẩm Mega 6/45 lần gần nhất vào ngày 22/2 đã có một người chơi trúng độc đắc với giá trị giải thưởng lên tới hơn 35 tỷ đồng.

Vietlott Mega 6/45 là gì?

Theo đó, Mega 6/45 là một trò chơi xổ số tự chọn kiểu Mỹ do sự hợp tác của Công ty điện toán Vietlott và Tập đoàn Berjaya (Malaysia) phát hành bắt đầu từ ngày 18/7/2016 cho tới hôm nay.

Mega 6/45 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn theo ma trận do xổ số Vietlott phát hành trên toàn quốc. Không giống như xổ số truyền thống do các công ty xổ số kiến thiết phát hành, xổ số Mega có 45 cặp số trong 1 lồng cầu từ 01 đến 45.

Người trúng thưởng sẽ nộp 10% tiền thuế theo quy định.

Cơ cấu giá trị giải thưởng Vietlott - xổ số Mega 6/45:

Giải Jackpot của xổ số Mega 6/45 trúng tối thiểu là 12 tỷ, giá trị giải thưởng được cộng dồn liên tục cho đến khi có người trúng giải. Sau mỗi kỳ quay nếu không có người trúng giải thưởng Jackpot, giá trị giải thưởng Jackpot sẽ được cộng dồn không giới hạn cho lần quay thưởng tiếp theo. Do đó có rất nhiều khách hàng đã trúng thưởng giải Jackpot với giá trị gần 100 tỷ đồng.

- Đầu tiên là giải Jackpot: giá trị giải tối thiểu là 12 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng cả 6 số.

- Tiếp theo là giải nhất: trị giá 10 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số.

- Giải nhì: trị giá 300.000 đồng cho các vé trúng 4 trong 6 số.

- Giải ba: trị giá 30.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số.

