'Chọn đại' vé số Vietlot, một người bất ngờ nhận về cả bàn tiền thưởng

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 6/4/2026 GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Hai ngày 6/4/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB như thế nào? Mời độc giả cập nhật kết quả ngay dưới đây.

Trúng thưởng Vietlott tiền tỷ

Mới đây, Vietlott đã tiến hành trao giải thưởng cho người chơi may mắn là anh C.V.T đến từ Vĩnh Long. Theo đó, anh T. là chủ nhân của giải Jackpot 2 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay số #01327 với giá trị lên tới 5,085,578,850 đồng.

Chia sẻ về niềm vui trúng thưởng của mình, anh T. cho biết, anh có thói quen mua vé số ngẫu nhiên tại điểm bán và không đặt nặng chuyện trúng thưởng. Cho đến ngày 3/4/2026 anh T. dò vé và nghĩ rằng mình chỉ trúng 500.000 đồng để đi ăn giỗ. Nhưng khi được chủ điểm bán quét vé trên hệ thống anh mới biết mình đã trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55, niềm vui đến với anh T. quá nhanh và bất ngờ.

Người chơi may mắn trúng thưởng Vietlott hơn 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, khi nhận giải anh T. chọn không đeo mặt nạ, sẵn sàng chia sẻ câu chuyện thật của mình như một niềm vui lan tỏa đến bà con địa phương.

Theo quy định, anh C.V.T có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với tổng giá trị hơn 500 triệu đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Vietlott Power 6/55 là gì?

Theo đó, XS Power 6/55 được phát hành ngày 1/8/2017, quay số mở thưởng trực tiếp vào lúc 18h10p và kết thúc vào 18h20p các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.

Cách chơi xổ số 6/55: Người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng xổ số Power 6/55 của Vietlott

- Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

- Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

- Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

- Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

- Giải ba: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

