Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng 500 nghìn đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/5, lúc 8h27', SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.
Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 159-162 triệu đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (23/5), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.
Giá vàng hôm nay thế giới
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, lúc 7h giá vàng thế giới tăng tới 60 USD/ounce, giao dịch ở mức trên 4.560 USD/ounce.
Giá vàng thế giới tuần qua giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce và tăng dần lên gần 4.589 USD/ounce do lo ngại kéo dài về xung đột Iran và tâm lý thận trọng trên thị trường toàn cầu. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá năng lượng tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn gây áp lực lên kim loại quý.
Giá vàng sau đó xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce và giảm xuống đáy tuần quanh 4.453 USD/ounce trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp Fed tháng 4. Biên bản cho thấy Fed tiếp tục lo ngại về lạm phát, đặc biệt từ giá năng lượng và thuế quan, khiến vàng khó phục hồi mạnh.
Trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm hồi phục trở lại trên 4.500 USD/ounce nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Chỉ số tiêu dùng Mỹ suy yếu, kỳ vọng lạm phát tăng và phát biểu cứng rắn từ Fed tiếp tục tạo áp lực lên thị trường.
