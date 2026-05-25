Giá vàng hôm nay 25/5: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng bao nhiêu?

Thứ hai, 10:47 25/05/2026 | Giá cả thị trường
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn bật tăng 500 nghìn đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng hôm nay 25 / 5: Vàng SJC , vàng nhẫn tăng giá bao nhiêu? - Ảnh 2.

SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 159-162 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 25/5, lúc 8h27', SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ cũng tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 500 nghìn đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay cũng tăng 500 nghìn đồng/lượng so với kết phiên giao dịch cuối tuần qua, mua - bán ở mức 159-162 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua (23/5), giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC giao dịch cuối phiên ở mức 158-161 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji giao dịch ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, lúc 7h giá vàng thế giới tăng tới 60 USD/ounce, giao dịch ở mức trên 4.560 USD/ounce.

Giá vàng thế giới tuần qua giao dịch ở mức 4.539 USD/ounce và tăng dần lên gần 4.589 USD/ounce do lo ngại kéo dài về xung đột Iran và tâm lý thận trọng trên thị trường toàn cầu. Đà tăng nhanh chóng đảo chiều khi đồng USD mạnh lên, giá năng lượng tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn gây áp lực lên kim loại quý.

Giá vàng sau đó xuyên thủng mốc 4.500 USD/ounce và giảm xuống đáy tuần quanh 4.453 USD/ounce trước thời điểm công bố biên bản cuộc họp Fed tháng 4. Biên bản cho thấy Fed tiếp tục lo ngại về lạm phát, đặc biệt từ giá năng lượng và thuế quan, khiến vàng khó phục hồi mạnh.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng có thời điểm hồi phục trở lại trên 4.500 USD/ounce nhờ kỳ vọng hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Chỉ số tiêu dùng Mỹ suy yếu, kỳ vọng lạm phát tăng và phát biểu cứng rắn từ Fed tiếp tục tạo áp lực lên thị trường.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 25/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng trở lại, chạm ngưỡng 80 triệu đồng/kg.

GĐXH - Giá iPhone 13 Pro là lựa chọn giá rẻ cực ổn nếu bạn muốn mua iPhone cũ chất lượng vẫn có nhiều trang bị đẳng cấp vào năm 2026 như màn 120Hz camera zoom quang học mạnh như iPhone 17 Pro.

GĐXH - Xe ga 125cc của Yamaha vừa chính thức ra mắt đã khiến dân tình 'dậy sóng' vì mức giá hấp dẫn, thiết kế đẹp mắt hơn cả Honda Vision và SH Mode.

GĐXH - Honda CR-V 'bản đặc biệt' gây chú ý khi sở hữu loạt tiện nghi hiện đại, đủ sức cạnh tranh với Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C, trong khi giá bán chỉ từ khoảng 534 triệu đồng.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay chủ nhật ngày 24/5/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật,... và các ngoại tệ khác.

GĐXH - Xe máy điện ấn tượng với pin LFP tháo rời, quãng đường tới 120 km/lần sạc, tốc độ 49 km/h cùng nhiều công nghệ hiện đại với giá thành rẻ.

GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) ghi nhận, giá bạc hôm nay ngày 24/5, bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tiếp tục duy trì quanh vùng 78 triệu đồng/kg.

GĐXH - Xe ga 125cc có vóc đáng nhỏ nhắn, thiết kế 'nét' hơn Honda Vision, động cơ dung tích 125cc như SH Mode.

GĐXH - MPV 7 chỗ gây chú ý khi sở hữu công suất lên tới 177 mã lực nhưng giá bán chỉ từ khoảng 386 triệu đồng, được xem là 'đối trọng' mới của Mitsubishi Xpander.

GĐXH - Chỉ dao động khoảng vài chục nghìn 1 kg, bán đầy chợ Việt, tuy nhiên cá trê, cá rô phi, cá da trơn vẫn không được nhiều người ưa chuộng.

GĐXH - Xe ga 125cc hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện đang dần xuất hiện tại Việt Nam hướng đến mục tiêu tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải trong đô thị.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

