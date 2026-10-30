Ngày 2 phỏng vấn trực tuyến TÔI KHOẺ ĐẸP HƠN: Vượt qua biến cố để tìm lại cuộc sống năng động

Nhiều câu chuyện truyền cảm hứng sống khỏe

Hồng Quân, một kiến trúc sư tại Hà Nội, từng gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, rơi vào tình trạng hôn mê sâu và phải điều trị tại khoa Hồi sức tích cực (ICU). Đã có lúc gia đình anh nghĩ đến việc "lo hậu sự". Từ mức cân nặng 72kg, sau thời gian bệnh nặng, anh chỉ còn chưa đến 50kg, cơ thể suy kiệt và phải trải qua quá trình phục hồi lâu dài.

Sau khi vượt qua giai đoạn nguy kịch, anh bắt đầu thay đổi lối sống, chú trọng dinh dưỡng và tập luyện phù hợp. Cơ thể dần hồi phục, cân nặng tăng trở lại, khả năng ăn uống và thể lực cũng được cải thiện. Từ chỗ phải có người dìu đỡ khi đi lại, đến nay Hồng Quân đã có thể chạy bộ 10km.

Đáng chú ý, vợ anh là Kim Dung cũng tham gia Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 5 và cả hai đều lọt Top 100. Sau biến cố sức khỏe của chồng, hai anh chị càng ý thức rõ hơn giá trị của sức khỏe, cùng nhau nỗ lực cải thiện không chỉ cân nặng mà còn thể lực, sức bền và tinh thần. Hành trình ấy cho thấy sự đồng hành của người thân có ý nghĩa quan trọng trong việc duy trì những thay đổi tích cực.

Một ứng viên khác là nam bác sĩ công tác tại bệnh viện chuyên khoa da liễu từng có cân nặng trên 100kg. Trong giai đoạn 2023-2025, anh đã ba lần phải cấp cứu do các vấn đề liên quan đến tăng huyết áp và tim mạch, đột quỵ. Những biến cố đó khiến anh quyết tâm thay đổi để sống thật khỏe mạnh.

Bằng việc điều chỉnh chế độ ăn uống, duy trì chạy bộ và các hoạt động thể thao như pickleball, ứng viên giảm 5kg sau 2 tháng tham gia cuộc thi. Đáng chú ý, số sức khỏe liên quan đến gan và máu cũng có những chuyển biến tốt lên.

Vận động viên Châu Tuyết Vân, võ sĩ từng giành 2 Huy chương Vàng Taekwondo, thành viên Hội đồng giám khảo phỏng vấn trực tuyến các ứng viên.

Câu chuyện ứng viên đến từ Điện Biên khiến Hội đồng giám khảo xúc động khi kể về hành trình vượt qua bệnh tật. Ở tuổi 32, một căn bệnh hiểm nghèo buộc anh phải cắt bỏ một chân để giữ lại sự sống. Từ một người khỏe mạnh, anh phải học lại những việc tưởng chừng đơn giản nhất, đối diện với đau đớn, mặc cảm và những khó khăn trong sinh hoạt.

Trong hành trình ấy, người vợ trở thành chỗ dựa quan trọng, đồng hành và chăm sóc anh. Áp lực về sức khỏe, kinh tế và cuộc sống gia đình từng khiến anh có lúc tưởng như không thể tiếp tục. Tuy nhiên, tình yêu thương của người thân và niềm tin vào cuộc sống đã giúp anh có thêm nghị lực.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi năm nay còn có sự trở lại của các ứng viên từng đạt giải ở những mùa trước. Họ tiếp tục duy trì lối sống lành mạnh và lan tỏa những thay đổi tích cực đến hàng chục người xung quanh.

Chuyên gia khuyến cáo dinh dưỡng phù hợp với từng tình trạng sức khỏe

Trong Top 100 năm nay có người mắc bệnh lý nền, rối loạn chuyển hóa hoặc từng gặp những vấn đề sức khỏe phức tạp. Vì vậy, việc điều chỉnh dinh dưỡng và vận động cần được thực hiện phù hợp với tình trạng của từng người.

PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên Hội đồng giám khảo nhấn mạnh, không có một công thức dinh dưỡng chung áp dụng cho tất cả.

Theo chuyên gia, việc điều chỉnh chế độ ăn cần bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết, trong đó có protein từ cả nguồn động vật, thực vật với tỷ lệ phù hợp. Cần phân chia bữa ăn hợp lý, tránh kiêng khem quá mức hoặc điều chỉnh chế độ ăn đột ngột khiến cơ thể không kịp thích nghi. Đặc biệt, cần chú ý tránh để cơ thể rơi vào tình trạng hạ đường huyết do ăn uống không phù hợp.

Với người mắc đái tháo đường, việc kiểm soát lượng tinh bột cần được chú trọng. Người bệnh nên ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, tăng cường rau xanh, kiểm soát cân nặng và duy trì chế độ ăn phù hợp để hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Việc điều chỉnh lượng chất béo cũng cần có lộ trình phù hợp, không nên đột ngột cắt giảm quá mức mà cần tạo điều kiện để cơ thể thích nghi.

PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, thành viên Hội đồng giám khảo.

Chuyên gia cũng lưu ý người bệnh cần theo dõi sức khỏe định kỳ, không chỉ quan tâm đến đường huyết mà còn cần kiểm tra các chỉ số liên quan như chức năng gan, thận và mỡ máu. Đây là những yếu tố quan trọng giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, vận động phù hợp.

Với những người có bệnh lý nền hoặc từng trải qua biến cố sức khỏe, việc tập luyện càng cần được lựa chọn thận trọng. Không nên cố gắng tập theo cường độ của người khác mà cần căn cứ vào thể trạng, khả năng vận động và tư vấn chuyên môn.

PGS Dũng cho rằng, điều quan trọng là mỗi người cần duy trì tinh thần tích cực, ăn uống hợp lý, vận động phù hợp và kiên trì với những thay đổi có lợi cho sức khỏe. Một tinh thần thoải mái, lạc quan cũng góp phần giúp mỗi người duy trì thói quen tốt và chăm sóc bản thân hiệu quả hơn.

Với vận động viên Châu Tuyết Vân, võ sĩ từng giành 2 Huy chương Vàng Taekwondo thế giới, thành viên Hội đồng giám khảo, việc xây dựng lối sống tích cực cần bắt đầu từ những thói quen hằng ngày. Mỗi người nên lựa chọn hình thức vận động phù hợp với độ tuổi, thể trạng; có thể tập luyện theo nhóm để tạo thêm động lực, đồng thời duy trì chế độ ăn uống khoa học.

Theo Châu Tuyết Vân, giảm cân cần hướng đến sự lành mạnh, khoa học, không nên ép bản thân giảm cân cấp tốc. Ngay cả những vận động nhẹ nhàng trong ngày cũng có ý nghĩa đối với sức khỏe, thay vì ngồi liên tục trong thời gian dài.

Hành trình nỗ lực thay đổi bản thân của Top 100 Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 5.

Sau khi hoàn tất vòng phỏng vấn trực tuyến trong hai ngày 29 và 30/10/2026, Ban tổ chức sẽ lựa chọn 30 ứng viên xuất sắc nhất vào vòng 3, dự kiến công bố vào 18h ngày 31/10/2026.