Hà Nội: Trẻ bệnh hiểm nghèo, tai nạn nặng được hỗ trợ chi phí điều trị tối đa như thế nào từ 1/1/2027?

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Hà Nội: Lấy trẻ em làm trung tâm, xây dựng môi trường sống an toàn và thân thiện GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu thay đổi tư duy, lấy trẻ em làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được lắng nghe, bảo vệ sức khỏe tinh thần và phát triển toàn diện.

Tại kỳ họp thứ bảy HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVII, ngày 28/10, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách đặc thù cho một số nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ cần hỗ trợ khẩn cấp, trẻ bị tai nạn thương tích nghiêm trọng và hỗ trợ chi phí cùng chi trả khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số đối tượng ưu tiên.

Chính sách bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Đây là bước đi thiết thực nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đè nặng lên các gia đình yếu thế khi không may có con nhỏ gặp biến cố sức khỏe nghiêm trọng.

Điểm tựa viện phí cho bệnh nhi hiểm nghèo, điều trị dài ngày

Theo Nghị quyết, nhóm trẻ dưới 16 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh cần điều trị dài ngày (thuộc hộ nghèo, cận nghèo hoặc có người nuôi dưỡng đang hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội) sẽ được hưởng gói hỗ trợ y tế toàn diện, cụ thể:

Chi trả 100% phần chi phí khám chữa bệnh BHYT mà gia đình phải đồng chi trả, mức tối đa lên tới 200 lần chuẩn trợ giúp xã hội mỗi năm;

Trợ cấp tiền ăn 100.000 đồng/ngày trong thời gian nằm viện (tối đa 15 ngày/đợt điều trị và không quá 75 ngày/năm);

Quang cảnh kỳ họp thứ bảy HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, ngày 28/10. Ảnh: Bảo Loan

Thanh toán toàn bộ chi phí di chuyển bằng xe cứu thương chuyên dụng khi trẻ cần cấp cứu khẩn cấp hoặc chuyển tuyến; hỗ trợ tiền vé phương tiện công cộng thông thường cho trẻ cùng một người chăm sóc;

Bệnh nhi hiểm nghèo điều trị ngoại trú được nhận trợ cấp hằng tháng theo hệ số chuẩn trợ giúp xã hội (hệ số 2,5 đối với trẻ dưới 4 tuổi và hệ số 1,5 đối với trẻ từ đủ 4 đến dưới 16 tuổi).

Trường hợp trẻ bước sang tuổi 16 trong quá trình điều trị vẫn được bảo lưu chính sách đến hết đợt.

Hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ bị tai nạn thương tích nguy kịch

Nghị quyết đưa ra tiêu chí cụ thể đối với "tai nạn thương tích nghiêm trọng" nhằm bảo đảm việc can thiệp hỗ trợ kịp thời, cụ thể: Trẻ phải thở máy hoặc phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức, đồng thời phải điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực (ICU) từ 3 ngày trở lên do các nguyên nhân như bỏng nặng, ngã, ngộ độc, đuối nước, điện giật, tai nạn giao thông, súc vật cắn...

Các trường hợp này (hoặc trẻ tử vong do tai nạn) được nhận khoản hỗ trợ một lần bằng 25 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội. Đặc biệt, với những ca bệnh diễn tiến nguy kịch có chỉ đạo thăm hỏi của lãnh đạo thành phố hoặc đề xuất từ Sở Y tế, trẻ sẽ được hỗ trợ bổ sung với mức tối đa 40 triệu đồng/trường hợp.

HĐND Thành phố Hà Nội vừa thông qua nghị quyết an sinh xã hội quan trọng, mở rộng mạng lưới bảo trợ y tế với các gói hỗ trợ 100% chi phí đồng chi trả BHYT, trợ cấp tiền ăn, viện phí và xe cứu thương cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ bị tai nạn thương tích nghiêm trọng. Ảnh: Bảo Loan

Mức trợ cấp một lần tương đương 25 lần chuẩn trợ giúp xã hội cũng được áp dụng cho trẻ em bị bạo lực, bóc lột, xâm hại, bị bỏ rơi hoặc mất nơi ở do thiên tai, hỏa hoạn.

Đối với trẻ khuyết tật nhẹ cư trú trên địa bàn, Thành phố hỗ trợ hằng tháng bằng 1 lần chuẩn trợ giúp xã hội và mua toàn bộ thẻ BHYT cho trẻ từ đủ 6 đến dưới 16 tuổi.

Mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân sống gần bãi rác Nam Sơn, Xuân Sơn

Bên cạnh đối tượng trẻ em, nghị quyết quy định hỗ trợ phần chi phí cùng chi trả trong phạm vi quyền lợi BHYT cho nhiều nhóm dân cư ưu tiên: Thân nhân người có công với cách mạng;

Đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã không còn thuộc diện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khi điều trị các bệnh thuộc danh mục quy định);

Người dân sinh sống, làm việc hoặc học tập thường xuyên trong bán kính 1.000m tính từ tường rào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn.

Việc thông qua chính sách đồng chi trả BHYT và trợ cấp y tế chuyên sâu này được đánh giá là lưới an sinh y tế nhân văn, giúp người dân vùng ảnh hưởng môi trường và các bệnh nhi có hoàn cảnh ngặt nghèo không bị gián đoạn phác đồ điều trị vì rào cản chi phí.