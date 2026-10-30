Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khám, chữa bệnh cho nhân dân không thể chậm trễ hay chỉ nằm trên giấy
GĐXH - Khám sức khỏe định kỳ cho người dân phải đi vào thực chất, không mặc định ai có BHYT cũng đã được khám, và công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng tuyệt đối không thể để dồn đến cuối năm mới hoàn thành.
Đó là chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại buổi làm việc với Sở Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, ngày 29/10.
Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành liên quan.
Củng cố y tế cơ sở: Số lượt khám, chữa bệnh ban đầu tăng, hạ tầng vẫn chờ đồng bộ
Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng cho biết, ngành Y tế đã hoàn thành kiện toàn 126 trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm 100% trạm có bác sĩ làm việc thường xuyên. Mạng lưới 155 bệnh viện, phòng khám tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế và 2 cơ sở bảo trợ xã hội đã được hình thành. Số trạm đủ điều kiện, đã công bố khám sức khỏe tăng từ 9 lên 18; lượt khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm tăng 8-12%, tỷ lệ chuyển tuyến giảm so với 6 tháng đầu năm.
Trong chuyển đổi số, 100% bệnh viện công lập đã triển khai bệnh án điện tử.
Ngành Y tế hoàn thành thí điểm AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang và Ung bướu Hà Nội. Mô hình thiết bị bay không người lái tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang thực hiện 70 chuyến, trong đó có 22 chuyến vận chuyển mẫu thật, tỷ lệ thành công đạt 100%.
Về đầu tư chuyên sâu, dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 tại Thượng Cát có quy mô 650 giường, tổng mức đầu tư 4.767,99 tỷ đồng. Trung tâm xạ trị Proton tại cơ sở này đang được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Tuy nhiên, nhiều trạm y tế còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chưa ổn định, thiếu bác sĩ chuyên khoa. Việc điều phối nhân lực, đầu tư thống nhất còn vướng mắc. Hạ tầng khám, chữa bệnh từ xa chưa đồng bộ, mới có 7/42 bệnh viện đủ điều kiện duy trì hoạt động ổn định.
Thảo luận tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung làm rõ những khó khăn về nguồn lực, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy và hạ tầng dữ liệu; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số.
Cụ thể, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, Sở dự kiến triển khai nền tảng số dùng chung cho 126 trạm y tế; thí điểm đặt lịch khám trên iHanoi tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Các nhiệm vụ nghiên cứu chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc rối loạn tâm thần tại cộng đồng, ứng dụng AI dự báo tác động của ô nhiễm không khí cũng đang được triển khai.
Chăm sóc sức khỏe phải thực chất, không thống kê 'trên giấy'
Chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và các nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn ngành rà soát, dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 trước ngày 31/12/2026 với tinh thần khẩn trương.
Riêng với lĩnh vực y tế, Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh, việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân không thể để đến cuối năm mới hoàn thành. Các nhiệm vụ của năm 2027 cần chuẩn bị triển khai sớm, việc khám sức khỏe định kỳ phải được tổ chức kịp thời nhằm phát hiện, điều trị sớm các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng.
Đặc biệt, công tác thống kê y tế phải được chấn chỉnh nghiêm túc để số liệu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và có cơ sở vững chắc. Kết quả khám sức khỏe phải phản ánh đúng thực tế, kiên quyết không mặc định người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đều đã được khám trong năm.
Ngành Y tế cũng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm người lao động trên địa bàn được thăm khám đầy đủ.
Hà Nội sở hữu tiềm lực lớn để đầu tư thỏa đáng cho y tế cơ sở về cả hạ tầng lẫn nguồn nhân lực. Đây cũng là nền tảng quan trọng phục vụ lộ trình từng bước tiến tới miễn phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản cho nhân dân Thủ đô.
Chuyển đổi số y tế đi đầu để Trạm y tế xã, phường là nơi người dân tin tưởng tìm đến đầu tiên
Để giảm bớt gánh nặng chi phí, thời gian và sự vất vả khi người bệnh phải vượt tuyến, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu ngành Y tế cần rà soát kỹ 126 trạm y tế và các điểm trạm về nhân lực, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, năng lực chuyên môn; xác định rõ nơi thừa, nơi thiếu, có phương án điều phối, đầu tư phù hợp. Việc nâng năng lực phải gắn với xây dựng tiêu chuẩn chung, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý tính chất hoạt động của trạm tại các phường trung tâm, nơi có nhiều bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, khác với các xã. Vì vậy, cần tính toán phù hợp từng địa bàn, đặc biệt bảo đảm các trạm y tế ở xã được củng cố đầy đủ theo yêu cầu.
Trạm y tế phải gắn với quản lý sức khỏe người dân; khám sàng lọc đi đôi với tư vấn, phân loại nguy cơ, theo dõi và chuyển tuyến khi cần thiết.
Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, Hà Nội có điều kiện, tiềm lực để đầu tư cho y tế cơ sở, kể cả nguồn nhân lực nếu có chính sách phù hợp. Đây cũng là nơi cần được quan tâm trong lộ trình từng bước miễn phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản.
Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định: "Lấy sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo" là căn cứ trực tiếp để đánh giá trách nhiệm của từng người đứng đầu. Ngành Y tế cần siết chặt đạo đức công vụ, tăng cường kiểm tra các khâu nhạy cảm như đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư y tế, sử dụng hiệu quả từng nguồn lực để phục vụ người dân một cách thực chất và chất lượng nhất.
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Phẫu thuật thành công khối u hiếm gặp đường tiêu hóa cho cụ bà 100 tuổiY tế -
GĐXH - Sau 3 ngày đau bụng vùng thượng vị, cụ bà 100 tuổi được gia đình đưa đến bệnh viện thăm khám. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST) dạ dày đã vỡ tự phát, gây chảy máu và hình thành dịch trong ổ bụng.
6 nhóm đối tượng này nhận tin vui được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027Y tế -
GĐXH - Theo Thông tư 28/2026/TT-BNV, 6 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế từ ngày 1/1/2027.
Người phụ nữ đau nhức dữ dội sau tiêm chất làm đầy tại spa ở MalaysiaY tế -
GĐXH - Sau tiêm chất làm đầy vùng mông tại một cơ sở thẩm mỹ ở Malaysia, người phụ nữ bị đau nhức dữ dội, bỏng buốt, tê bì, đi lại khó khăn. Lo ngại biến chứng kéo dài, chị quyết định về Việt Nam điều trị.
Cuộc thi TÔI KHỎE ĐẸP HƠN lần 5: Hành trình giảm 32kg của người phụ nữ từng nặng 104kgY tế -
Từng nặng tới 104kg cùng hàng loạt căn bệnh mạn tính, Hà Thị Liên rơi vào bế tắc, tự ti, kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan xúc động khi nói về những trẻ em mòn mỏi chờ ghép tạngY tế -
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết đã tìm hiểu kỹ trường hợp của bé Khế, một bệnh nhi đang chờ cơ hội ghép tim. Tương lai của trẻ không biết sẽ thế nào khi chưa biết có thể chờ được đến lúc tìm thấy trái tim phù hợp hay không...
Tăng diện tích cảnh báo trên bao thuốc lá lên 85%, thúc đẩy cai thuốcSống khỏe -
GĐXH - Tăng diện tích cảnh báo sức khỏe lên ít nhất 85%, phóng lớn hình ảnh và in số tổng đài tư vấn cai thuốc lá miễn phí trên bao bì là những kiến nghị đáng chú ý tại tọa đàm “Thế hệ người Việt trẻ nói không với thuốc lá”, do Báo Nhân Dân tổ chức sáng 27/10.
Nữ sinh 16 tuổi đứt cùng lúc 3 dây chằng sau cú ngã xe điệnY tế -
GĐXH - Sau cú ngã xe điện khiến đầu gối bị vặn xoắn mạnh, Phương, 16 tuổi, bị đứt hoàn toàn dây chằng chéo trước, dây chằng bên trong và dây chằng chè đùi trong.
Dấu ấn sinh học mới mở thêm cơ hội phát hiện sớm ung thư ganY tế -
GĐXH – Tại hội nghị khoa học “Cập nhật các tiến bộ mới trong quản lý bệnh tiêu hóa và gan mật”, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã chia sẻ nhiều hướng nghiên cứu mới trong phát hiện, theo dõi và đánh giá đáp ứng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan.
Hơn 300 chuyên gia hiến kế đưa AI vào khám chữa bệnh tại Hội nghị AI4Health 2026Y tế -
GĐXH - Trong hai ngày 23–24/10/2026, Trường Đại học Y Dược – ĐHQGHN phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Quốc gia AI4Health 2026. Sự kiện thu hút hơn 300 đại biểu cùng 48 báo cáo khoa học, tập trung giải quyết bài toán đưa công nghệ từ tầm nhìn vào thực tiễn khám chữa bệnh.
Đề cao tính tự nguyện, minh bạch khi hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạngY tế -
ĐBQH đề nghị hoàn thiện quy định về hiến, ghép mô, tạng, bảo đảm tính tự nguyện, minh bạch, công bằng và tôn trọng nguyện vọng người hiến.