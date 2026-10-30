Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khám, chữa bệnh cho nhân dân không thể chậm trễ hay chỉ nằm trên giấy

Hà Nội: Lấy trẻ em làm trung tâm, xây dựng môi trường sống an toàn và thân thiện GĐXH - Hà Nội đặt mục tiêu thay đổi tư duy, lấy trẻ em làm trung tâm, tạo điều kiện để trẻ được lắng nghe, bảo vệ sức khỏe tinh thần và phát triển toàn diện.

Đó là chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tại buổi làm việc với Sở Y tế về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, ngày 29/10.

Buổi làm việc có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà cùng đại diện các sở, ngành liên quan.

Củng cố y tế cơ sở: Số lượt khám, chữa bệnh ban đầu tăng, hạ tầng vẫn chờ đồng bộ

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đình Hưng cho biết, ngành Y tế đã hoàn thành kiện toàn 126 trạm y tế theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm 100% trạm có bác sĩ làm việc thường xuyên. Mạng lưới 155 bệnh viện, phòng khám tham gia hỗ trợ chuyên môn cho các trạm y tế và 2 cơ sở bảo trợ xã hội đã được hình thành. Số trạm đủ điều kiện, đã công bố khám sức khỏe tăng từ 9 lên 18; lượt khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm tăng 8-12%, tỷ lệ chuyển tuyến giảm so với 6 tháng đầu năm.

Trong chuyển đổi số, 100% bệnh viện công lập đã triển khai bệnh án điện tử.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Đình Hưng báo cáo tại buổi làm việc với UBND TP Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2026, ngày 29/10.

Ngành Y tế hoàn thành thí điểm AI hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh tại các bệnh viện Xanh Pôn, Đức Giang và Ung bướu Hà Nội. Mô hình thiết bị bay không người lái tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang thực hiện 70 chuyến, trong đó có 22 chuyến vận chuyển mẫu thật, tỷ lệ thành công đạt 100%.

Về đầu tư chuyên sâu, dự án Bệnh viện Ung bướu Hà Nội cơ sở 2 tại Thượng Cát có quy mô 650 giường, tổng mức đầu tư 4.767,99 tỷ đồng. Trung tâm xạ trị Proton tại cơ sở này đang được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tuy nhiên, nhiều trạm y tế còn khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chưa ổn định, thiếu bác sĩ chuyên khoa. Việc điều phối nhân lực, đầu tư thống nhất còn vướng mắc. Hạ tầng khám, chữa bệnh từ xa chưa đồng bộ, mới có 7/42 bệnh viện đủ điều kiện duy trì hoạt động ổn định.

Thảo luận tại buổi làm việc, các đơn vị tập trung làm rõ những khó khăn về nguồn lực, cơ chế tài chính, tổ chức bộ máy và hạ tầng dữ liệu; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao năng lực y tế cơ sở, thúc đẩy chuyển đổi số.

Cụ thể, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Cù Ngọc Trang cho biết, Sở dự kiến triển khai nền tảng số dùng chung cho 126 trạm y tế; thí điểm đặt lịch khám trên iHanoi tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang. Các nhiệm vụ nghiên cứu chăm sóc người cao tuổi, sàng lọc rối loạn tâm thần tại cộng đồng, ứng dụng AI dự báo tác động của ô nhiễm không khí cũng đang được triển khai.

Chăm sóc sức khỏe phải thực chất, không thống kê 'trên giấy'

Chỉ đạo về việc thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW và các nhiệm vụ trọng tâm, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn ngành rà soát, dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 trước ngày 31/12/2026 với tinh thần khẩn trương.

Riêng với lĩnh vực y tế, Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh, việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân không thể để đến cuối năm mới hoàn thành. Các nhiệm vụ của năm 2027 cần chuẩn bị triển khai sớm, việc khám sức khỏe định kỳ phải được tổ chức kịp thời nhằm phát hiện, điều trị sớm các vấn đề sức khỏe trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu toàn ngành Y tế Thủ đô rà soát, dồn lực hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026 trước ngày 31/12/2026 với tinh thần khẩn trương.

Đặc biệt, công tác thống kê y tế phải được chấn chỉnh nghiêm túc để số liệu bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và có cơ sở vững chắc. Kết quả khám sức khỏe phải phản ánh đúng thực tế, kiên quyết không mặc định người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) đều đã được khám trong năm.

Ngành Y tế cũng cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan nhằm bảo đảm người lao động trên địa bàn được thăm khám đầy đủ.

Hà Nội sở hữu tiềm lực lớn để đầu tư thỏa đáng cho y tế cơ sở về cả hạ tầng lẫn nguồn nhân lực. Đây cũng là nền tảng quan trọng phục vụ lộ trình từng bước tiến tới miễn phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản cho nhân dân Thủ đô.

Chuyển đổi số y tế đi đầu để Trạm y tế xã, phường là nơi người dân tin tưởng tìm đến đầu tiên

Để giảm bớt gánh nặng chi phí, thời gian và sự vất vả khi người bệnh phải vượt tuyến, Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu ngành Y tế cần rà soát kỹ 126 trạm y tế và các điểm trạm về nhân lực, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, năng lực chuyên môn; xác định rõ nơi thừa, nơi thiếu, có phương án điều phối, đầu tư phù hợp. Việc nâng năng lực phải gắn với xây dựng tiêu chuẩn chung, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND Thành phố lưu ý tính chất hoạt động của trạm tại các phường trung tâm, nơi có nhiều bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh, khác với các xã. Vì vậy, cần tính toán phù hợp từng địa bàn, đặc biệt bảo đảm các trạm y tế ở xã được củng cố đầy đủ theo yêu cầu.

Trạm y tế phải gắn với quản lý sức khỏe người dân; khám sàng lọc đi đôi với tư vấn, phân loại nguy cơ, theo dõi và chuyển tuyến khi cần thiết.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, Hà Nội có điều kiện, tiềm lực để đầu tư cho y tế cơ sở, kể cả nguồn nhân lực nếu có chính sách phù hợp. Đây cũng là nơi cần được quan tâm trong lộ trình từng bước miễn phí khám, chữa bệnh ở mức cơ bản.

Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng khẳng định: "Lấy sức khỏe và sự hài lòng của người dân làm thước đo" là căn cứ trực tiếp để đánh giá trách nhiệm của từng người đứng đầu. Ngành Y tế cần siết chặt đạo đức công vụ, tăng cường kiểm tra các khâu nhạy cảm như đấu thầu thuốc, mua sắm vật tư y tế, sử dụng hiệu quả từng nguồn lực để phục vụ người dân một cách thực chất và chất lượng nhất.