Bất ngờ đau họng khi đang ăn mì tôm, người đàn ông 45 tuổi phải nhập viện gấp

Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa thực hiện nội soi lấy thành công lưỡi dao lam cắm xuyên hai thành thực quản của bệnh nhân đồng thời đóng các vị trí tổn thương ngay trong đêm, giúp người bệnh thoát nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Trước đó, bệnh nhân nam, 45 tuổi, trú tại Ninh Bình, xuất hiện đau họng khi đang ăn mì tôm vào buổi sáng. Sau khi được phát hiện có dị vật ở đoạn 1/3 trên thực quản tại một phòng khám tư nhân, người bệnh được chuyển đến Khoa Hồi sức – Cấp cứu – Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào chiều cùng ngày.

Hình ảnh dị vật trên ảnh phim cắt lớp vi tính. Ảnh: BVCC.

Thời điểm nhập viện, người bệnh tỉnh, đau họng, đau tức ngực, nói khó do đau, mạch nhanh. Kết quả chụp X-quang ngực cho thấy tràn khí lan tỏa trong trung thất và vùng nền cổ hai bên. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CLVT) xác định một lưỡi dao lam nằm trong lòng thực quản, ngang mức đốt sống ngực D2-D3. Thành thực quản xung quanh dày, phù nề, kèm tràn khí trung thất và khí tự do vùng nền cổ.

Đây là những dấu hiệu cho thấy người bệnh bị thủng thực quản – một tổn thương nguy hiểm có thể dẫn đến viêm trung thất, áp xe trung thất, sốc nhiễm khuẩn, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời.

Ngay sau khi có kết quả chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện tổ chức hội chẩn toàn viện với sự tham gia của các chuyên khoa Điện quang, Tiêu hóa, Phẫu thuật tiêu hóa, Phẫu thuật lồng ngực và Gây mê hồi sức.

Trên phim CLVT, chưa ghi nhận dấu hiệu tổn thương mạch máu trung thất. Sau khi đánh giá tình trạng người bệnh, các chuyên gia thống nhất lấy dị vật qua nội soi dưới gây mê nội khí quản tại phòng mổ.

Thách thức lớn nhất của ca bệnh là lưỡi dao lam có cạnh sắc, cắm sâu và gây thủng hai thành thực quản đối diện nhau tại đoạn 1/3 trên. Đây là vị trí có lòng thực quản hẹp, không gian thao tác của ống nội soi hạn chế. Nếu thao tác không chính xác, quá trình lấy dị vật có thể khiến tổn thương lan rộng.

Ca can thiệp được thực hiện ngay trong đêm. Qua nội soi, các bác sĩ xác định lưỡi dao lam nằm cách cung răng trên khoảng 20cm, cắm sâu vào hai thành thực quản. Sau khi lấy dị vật, ê-kíp phát hiện hai vết rách lớp cơ đối diện nhau, mỗi vết dài khoảng 2cm; một bên có lỗ thủng, kèm hiện tượng thoát khí.

Các bác sĩ tiến hành khép mép lỗ thủng và đường rách cơ bằng clip đôi, sau đó sử dụng thêm 9 clip để đóng kín vùng niêm mạc. Toàn bộ quá trình nội soi kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, hoàn thành vào khoảng nửa đêm.

Ngay sau đó, trong cùng cuộc gây mê, ê-kíp Phẫu thuật tiêu hóa tiếp tục thực hiện mở thông dạ dày và mở thông hỗng tràng cho người bệnh.

Êkip tiến hành lấy dị vật, đóng lỗ thủng cho bệnh nhân ngay trong đêm. Ảnh: BVCC.

Sau can thiệp, người bệnh được theo dõi tại Khoa Gây mê hồi sức và được rút ống nội khí quản vài giờ sau đó. Sáng hôm sau, người bệnh tỉnh táo, tự thở, môi và đầu chi hồng, các chỉ số tuần hoàn, hô hấp ổn định. Người bệnh được chuyển đến Khoa Ngoại tổng hợp để tiếp tục điều trị kháng sinh, nuôi dưỡng và theo dõi tình trạng tràn khí trung thất.

Theo các bác sĩ, nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, thủng thực quản có thể dẫn đến viêm trung thất hoặc áp xe trung thất. Khi đó, việc điều trị sẽ phức tạp hơn, người bệnh có thể phải trải qua phẫu thuật lớn, thời gian hồi sức kéo dài, thậm chí đối mặt với nguy cơ tử vong.

Thận trọng khi nuốt phải dị vật

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần chú ý trong quá trình ăn uống, tránh ăn vội, vừa ăn vừa sử dụng điện thoại hoặc làm việc khác. Người dân nên nhai kỹ, đặc biệt thận trọng với thực phẩm có xương, dăm hoặc vật cứng.

Khi nghi ngờ nuốt phải dị vật, nhất là các vật sắc nhọn như dao lam, kim hoặc xương nhọn, người dân tuyệt đối không cố nuốt thêm cơm, bánh mì để đẩy dị vật xuống. Việc tự móc họng hoặc dùng dụng cụ lấy dị vật cũng có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn.

Nếu xuất hiện các triệu chứng như đau họng, đau ngực, khó nuốt, khó nói hoặc khó thở sau khi ăn uống, người bệnh cần đến cơ sở y tế ngay để được thăm khám. Trường hợp khó thở hoặc đau ngực dữ dội cần gọi cấp cứu 115.

Đặc biệt, dị vật sắc nhọn hoặc trường hợp nghi ngờ thủng đường tiêu hóa cần được xử trí tại cơ sở y tế có đầy đủ phương tiện nội soi can thiệp, gây mê hồi sức và phẫu thuật để đảm bảo an toàn cho người bệnh.

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