Ngày chuyển vào nhà mới, chồng cũ đến trả cho tôi một chiếc chìa khóa, điều anh nói khiến tôi không đóng nổi cửa

Ngày tôi chuyển vào căn nhà mới, người tôi không nghĩ sẽ xuất hiện nhất lại là chồng cũ.

Chúng tôi ly hôn gần một năm. Cuộc hôn nhân không có người thứ ba, cũng không có chuyện gì quá kịch tính. Chỉ là sau nhiều năm sống chung, hai người càng ngày càng mệt mỏi. Anh muốn làm ăn riêng, vay mượn nhiều nhưng không nói rõ với tôi. Tôi phát hiện ra khi ngân hàng gọi đến nhà.

Chúng tôi cãi nhau rất nhiều.

Đỉnh điểm là lúc tôi phát hiện mình từng đứng tên chung trong một khoản vay mà anh nói chỉ là thủ tục tạm thời. Anh khẳng định sẽ tự trả, còn tôi không chấp nhận tiếp tục sống trong cảm giác phải lo sợ mỗi lần điện thoại đổ chuông.

Chúng tôi ly hôn.

Ảnh minh họa

Theo thỏa thuận, căn nhà cũ bán đi để trả một phần nợ, số tiền còn lại chia đôi. Tôi dùng phần của mình cộng với tiền tiết kiệm để mua một căn chung cư nhỏ. Không rộng, nhưng lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy đó là nơi hoàn toàn thuộc về mình.

Hôm chuyển nhà, mọi thứ gần xong thì chồng cũ đến. Anh đứng ngoài cửa, trên tay là một chiếc chìa khóa.

Tôi nhận ra ngay. Đó là chìa khóa căn nhà cũ.

Tôi hơi khó chịu. Nhà đã bán từ lâu, anh mang đến làm gì?

Anh nói lúc dọn đồ mới phát hiện ra, nghĩ tôi nên giữ vì đó là nhà đầu tiên chúng tôi mua sau khi cưới.

Tôi cười, bảo giữ làm gì nữa. Anh im lặng một lúc rồi thú nhận.

Tôi tưởng anh muốn nói về quá khứ. Nhưng không.

Anh bảo khoản nợ năm đó không chỉ có khoản tôi biết. Anh vẫn còn một khoản vay khác. Điều quan trọng là trước khi ly hôn, anh đã dùng một số giấy tờ cũ có liên quan đến tôi để làm thủ tục bảo lãnh cho một người bạn.

Tôi nghe đến đó lạnh cả người.

Anh vội giải thích khoản vay không đứng tên tôi, nhưng có một bộ giấy tờ photo chữ ký của tôi từ thời còn là vợ chồng. Anh đã từng nghĩ mọi chuyện sẽ ổn nên không nói. Sau khi chúng tôi ly hôn, người bạn kia làm ăn thua lỗ và hiện đang mất khả năng trả nợ.

Tôi hỏi tại sao bây giờ mới nói.

Anh chỉ đáp rằng mấy tháng qua anh cố tự giải quyết vì không muốn tôi lo. Nhưng gần đây phía bên cho vay liên tục liên lạc, anh sợ một ngày nào đó họ tìm đến tôi trước khi anh kịp nói rõ.

Tôi đứng ngay giữa căn nhà mới của mình mà không biết phải làm gì.

Suốt cả ngày, tôi chỉ mong chuyển đến đây để đóng cánh cửa cũ lại. Tôi đã nghĩ ly hôn là xong, bán nhà là xong, chia tiền là xong.

Nhưng hóa ra có những thứ, ký một tờ giấy cũng chưa chắc đã kết thúc.

Căn nhà mới vẫn còn đầy thùng carton. Tôi đứng trước cửa, cầm chiếc chìa khóa cũ trong tay.

Cuối cùng, tôi đặt nó vào ngăn kéo. Không phải để nhớ về cuộc hôn nhân cũ.

Mà để nhắc mình rằng, từ nay về sau, bất cứ chuyện gì liên quan đến cuộc sống của mình, tôi sẽ không để ai quyết định thay rằng tôi có quyền được biết hay không. Tôi có nên chặn đứt mọi liên lạc với chồng cũ không, như thế có quá tuyệt tình?