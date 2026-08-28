Về hưu, cụ bà tiêu sạch tiền lương để nuôi cháu: Thứ nhận lại khiến bà bật khóc

Câu chuyện về hưu của bà Lưu, 66 tuổi, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc chia sẻ trên diễn đàn Toutiao đã thu hút nhiều sự chú ý, theo Đời sống Pháp luật.

Về hưu nhưng không được nhàn, bà dành trọn thời gian cho cháu ngoại

Sau nhiều năm làm việc, bà Lưu đã về hưu và từng lên kế hoạch cho cuộc sống mới. Bà muốn đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tham gia các hoạt động dành cho người cao tuổi và tận hưởng những ngày tháng bình yên. Thế nhưng kế hoạch ấy nhanh chóng thay đổi.

Bà chỉ có một cô con gái duy nhất. Khi Tiểu Châu còn học đại học, chồng bà Lưu mắc bệnh hiểm nghèo rồi qua đời. Từ đó, hai mẹ con nương tựa vào nhau để vượt qua những năm tháng khó khăn.

Sau khi tốt nghiệp, Tiểu Châu tìm được công việc ổn định. Không lâu sau, cô quen một đồng nghiệp rồi quyết định kết hôn. Dù con gái còn khá trẻ, kinh tế chưa thật sự vững vàng, bà Lưu vẫn tôn trọng và ủng hộ lựa chọn của con.

Sau khi lập gia đình, Tiểu Châu sinh một bé gái. Chứng kiến con gái vừa chăm con nhỏ vừa phải đối mặt với công việc, trong khi con rể thường xuyên đi công tác, bà Lưu không khỏi xót xa.

Sau khi được gia đình hai bên đồng ý, bà đón con gái và cháu ngoại về nhà để tiện chăm sóc. Từ đó, cuộc sống của người phụ nữ đã về hưu bước sang một trang mới.

Thoắt cái, 5 năm đã trôi qua, cháu gái bà Lưu nay đã 5 tuổi và bắt đầu đi học. Tính ra, bà đã chi khoảng 95 triệu đồng nhưng gần như không có khoản tiết kiệm nào. Ảnh minh họa



5 năm chăm cháu, bà dùng hết tiền lương hưu nhưng chưa từng than trách

Những ngày tháng về hưu vốn được dự định để nghỉ ngơi, cuối cùng lại trở thành quãng thời gian bà Lưu bận rộn nhất. Bà lo cơm nước, chăm sóc con gái và dành phần lớn thời gian để chăm cháu. Khi Tiểu Châu chưa thể quay lại làm việc, bà còn tận tình chăm sóc cả con gái.

Điều khiến Tiểu Châu xúc động là mẹ chưa bao giờ than phiền. Bà không coi việc chăm cháu là trách nhiệm bắt buộc, cũng chẳng tính toán từng khoản tiền đã bỏ ra. Với bà, con gái khỏe mạnh, cháu gái được chăm sóc tốt là điều quan trọng nhất.

Thoắt cái, 5 năm đã trôi qua, cháu gái bà Lưu nay đã 5 tuổi và bắt đầu đi học. Cũng lúc này, bà mới nhìn lại những gì mình đã trải qua.

Mỗi tháng, bà nhận khoảng 5.000 NDT tiền lương hưu, tương đương khoảng 19 triệu đồng. Suốt 5 năm, bà gần như sử dụng hết số tiền này cho cuộc sống gia đình. Tính ra, bà đã chi khoảng 95 triệu đồng nhưng gần như không có khoản tiết kiệm nào.

Tiểu Châu nhiều lần muốn gửi tiền sinh hoạt cho mẹ nhưng bà đều từ chối. Bà nghĩ con gái còn trẻ, còn phải lo cho gia đình nên mình có thể giúp được gì thì cứ giúp. Nếu chỉ nhìn vào tiền bạc, có lẽ nhiều người sẽ cho rằng bà Lưu đã chịu thiệt, nhưng bà chưa bao giờ hối tiếc.

Con gái bật khóc khi nhận ra mẹ đã hy sinh quá nhiều

Khi cháu gái bắt đầu đi học, Tiểu Châu dần có thể quay lại công việc. Kinh tế gia đình cũng ổn định hơn trước. Một lần cùng chồng con về thăm mẹ, nhìn lại những năm tháng bà đã âm thầm chăm sóc gia đình, Tiểu Châu không kìm được nước mắt.

Cô hiểu rằng những ngày tháng khó khăn nhất của mình luôn có mẹ ở bên. Tiểu Châu xúc động nói rằng mẹ đã vất vả quá nhiều năm. Bây giờ con gái đã lớn, cuộc sống của cô cũng ổn định hơn, mẹ không cần tiếp tục lo lắng cho con cháu nữa.

Điều cô mong muốn nhất là mẹ có thể nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe, làm những điều mình yêu thích và sống thật vui vẻ trong những năm tháng về hưu.

Nghe con gái nói, bà Lưu cũng không giấu được xúc động. Có lẽ đó chính là khoảnh khắc bà nhận ra "thành quả" lớn nhất của 5 năm hy sinh không nằm trong số tiền mình đã bỏ ra.

Bắt đầu sống cho chính mình

Khi con gái đã có cuộc sống ổn định, cháu ngoại cũng ngày càng trưởng thành, bà Lưu quyết định dành thời gian còn lại cho bản thân.

Bà tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi, gặp gỡ bạn bè đồng trang lứa và tìm lại những sở thích từng bị gác lại. Bà cũng bắt đầu tiết kiệm tiền, chú trọng chăm sóc sức khỏe và chủ động chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già.

Câu chuyện của bà Lưu khiến nhiều người nhận ra một điều: về hưu không chỉ là thời điểm ngừng làm việc, mà còn là lúc mỗi người cần học cách cân bằng giữa gia đình và cuộc sống riêng.

Cha mẹ có thể yêu thương và giúp đỡ con cái, nhưng không nên quên chuẩn bị cho chính mình. Một khoản tiết kiệm, sức khỏe tốt và những mối quan hệ lành mạnh sẽ giúp tuổi già chủ động và nhẹ nhõm hơn.

Bà Lưu đã dành 5 năm về hưu để chăm con, chăm cháu và gần như không tích lũy được tiền bạc. Nhưng đổi lại, bà nhận được tình yêu, sự trưởng thành và lòng biết ơn của con gái. Với bà, đó chính là "tài sản" vô giá.

Bởi sau cùng, tiền bạc có thể kiếm lại, nhưng những năm tháng gia đình được ở bên nhau, được yêu thương và cùng nhau vượt qua khó khăn lại là những điều không dễ gì mua được bằng tiền.

Tận hưởng cuộc sống sau khi về hưu

Nghỉ hưu là khoảng thời gian để những người không còn vướng bận công việc, an nhàn tận hưởng cuộc sống, thực hiện các dự định còn dang dở và tự do làm điều mình thích, theo Lao Động.

Việc tăng cường giao lưu với các mối quan hệ bên ngoài là cách làm tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng sức khỏe dễ thấy nhất. Tất nhiên, đó là các mối quan hệ tích cực. Ảnh minh họa

Tìm hiểu những điều mới

Khi nghỉ hưu, những người cao tuổi có nhiều thời gian để tìm hiểu thêm những điều mới về cuộc sống xung quanh mà khi còn đi làm chưa có thời gian khám phá. Đó là những hình thức giải trí mới, những môn thể thao mới và cả những thói quen sinh hoạt mới....

Đi du lịch

Khi còn đi làm, vòng xoáy công việc và những lo toan của cuộc sống cuốn chúng ta vào, vì thế nên chẳng mấy khi có thời gian rảnh để đi du lịch.

Khi về hưu, tuy những vấn đề sức khỏe thường trở thành một vấn đề cho nhiều người, nhưng nếu biết cách chăm sóc, thì cuộc sống hưu trí sẽ là một cơ hội để đi du lịch.

Thường xuyên đi chơi với bạn bè, gia đình

Việc tăng cường giao lưu với các mối quan hệ bên ngoài là cách làm tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng sức khỏe dễ thấy nhất. Tất nhiên, đó là các mối quan hệ tích cực.

Bạn nên gặp gỡ và nói chuyện nhiều hơn với những người tốt xung quanh mình, tập thói quen kể chuyện, dành những lời khen chân tình với mọi người, và nói không với thói quen soi mói hay đố kỵ.

Cần duy trì hoạt động yêu lành mạnh

Tuổi thọ và niềm vui của có thể tăng lên khi duy trì ổn định những cảm xúc và hoạt động lành mạnh. Khi đủ tự tin gắn kết duy trì hoạt động yêu, cũng đã phản ánh phần nào tình trạng sức khỏe hiện tại.

Cảm xúc yêu của người già, cũng như sức khỏe là nỗi khát khao và giúp cho bản thân họ sống yêu đời, vui vẻ.