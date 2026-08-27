Nghỉ hưu mới hiểu: Muốn tuổi già bình yên, nhất định phải thay đổi 4 điều

Nhiều người tưởng rằng nghỉ hưu là dấu chấm hết cho những năm tháng sôi nổi. Thực ra, đó chỉ là một cột mốc - nơi ta có cơ hội nhìn lại, buông bớt gánh nặng và sống một cuộc đời thật sự “thuộc về mình”.

Người từng trải qua nửa đời bon chen, đến tuổi nghỉ hưu mới hiểu: Hạnh phúc không nằm ở của cải hay danh vọng, mà ở tâm thế bình thản, sức khỏe vững vàng, và niềm vui giản dị mỗi ngày, theo Phụ nữ mới.

Ông Lý, một người đàn ông U70 ở Trung Quốc, từng trải qua giai đoạn như vậy. Sau khi nghỉ hưu, ông có nhiều thời gian rảnh nhưng lại thường suy nghĩ tiêu cực, dễ nóng giận và dành quá nhiều thời gian cho những chuyện không thực sự cần thiết.

Sau đó, ông quyết định thay đổi từ những điều nhỏ nhất. Ông tự đặt ra 4 nguyên tắc và kiên trì thực hiện trong hơn 200 ngày. Điều bất ngờ là khi lối sống thay đổi, tinh thần và sức khỏe của ông cũng dần chuyển biến tích cực.

Ông Lý nhận ra rằng đôi khi muốn cuộc sống thay đổi, trước tiên chính mình phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề. Ảnh minh họa

1. Thay đổi bản thân thay vì cố thay đổi người khác

Sau nhiều năm trải nghiệm, ông Lý hiểu rằng mỗi người đều có tính cách, quan điểm và cách sống riêng. Vì thế, càng cố ép người khác làm theo ý mình, bản thân càng dễ mệt mỏi.

Thay vì tranh luận đến cùng với người thân, ông bắt đầu học cách lắng nghe. Khi xảy ra bất đồng, ông thử đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu nguyên nhân đằng sau suy nghĩ và hành động của họ.

Ông cũng hạn chế phán xét hay chỉ trích người khác. Ai cũng có những thiếu sót riêng, bản thân ông cũng không ngoại lệ.

Từ khi học cách tôn trọng sự khác biệt, những mâu thuẫn trong gia đình giảm đi đáng kể. Ông Lý nhận ra rằng đôi khi muốn cuộc sống thay đổi, trước tiên chính mình phải thay đổi cách nhìn nhận vấn đề.

2. Kiềm chế nóng giận để giữ bình yên tuổi già

Khi còn trẻ, ông Lý khá nóng tính và thẳng thắn. Có những chuyện vốn rất nhỏ nhưng chỉ vì không kiểm soát được cảm xúc mà trở thành tranh cãi lớn.

Sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu rèn cho mình thói quen bình tĩnh trước khi phản ứng.

Mỗi khi cảm thấy tức giận, ông không vội nói ra những lời khó nghe mà dành thời gian để suy nghĩ. Ông hiểu rằng một phút nóng giận có thể khiến người khác tổn thương, trong khi lời nói đã thốt ra rất khó lấy lại.

Càng lớn tuổi, ông càng trân trọng sự bình yên. Với ông, thắng một cuộc tranh luận không quan trọng bằng việc giữ được mối quan hệ tốt đẹp với những người thân yêu.

3. Đọc sách mỗi ngày thay vì tiêu thời gian vào mua sắm, chuyện phiếm

Sau khi nghỉ hưu, ông Lý dành một khoảng thời gian cố định mỗi buổi chiều để đọc sách.

Không cần đọc quá nhiều, ông chỉ duy trì vài trang mỗi ngày, bên cạnh một tách trà. Khoảng thời gian yên tĩnh này giúp ông thư giãn và có thêm cơ hội suy ngẫm về cuộc sống.

Ông nhận thấy đọc sách không chỉ giúp đầu óc bận rộn theo hướng tích cực mà còn mở rộng suy nghĩ. Những điều mới mẻ trong sách khiến ông có thêm góc nhìn, thay vì chỉ xoay quanh những chuyện vụn vặt thường ngày.

Trước đây, ông thường tìm cách giết thời gian bằng mua sắm hoặc trò chuyện không mục đích. Sau này, ông ưu tiên những hoạt động giúp bản thân cảm thấy thư thái và có giá trị hơn.

4. Tập thể dục thay vì dành hàng giờ lướt điện thoại

Một thay đổi quan trọng khác của ông Lý sau khi nghỉ hưu là hạn chế thời gian sử dụng điện thoại và lướt web.

Thay vào đó, ông duy trì những hình thức vận động phù hợp với thể trạng như đi bộ, thái cực quyền và các bài tập nhẹ nhàng. Ông không đặt mục tiêu tập luyện quá sức mà chú trọng duy trì đều đặn.

Bên cạnh vận động, ông còn dành khoảng 15 phút buổi tối để ngồi yên, hít thở và thư giãn đầu óc. Đây là khoảng thời gian giúp ông tạm gác những suy nghĩ vụn vặt trước khi đi ngủ.

Ông cũng chú ý duy trì thời gian ngủ nghỉ hợp lý, tránh nằm quá lâu và cố gắng vận động thường xuyên để cơ thể linh hoạt hơn.

Sau hơn 200 ngày kiên trì, ông Lý nhận thấy mình có nhiều thay đổi. Cơ thể khỏe khoắn hơn, tinh thần minh mẫn và quan trọng nhất là ông không còn dễ bị những chuyện nhỏ nhặt làm phiền.

Chuẩn bị tốt từ sớm sẽ có cuộc sống nghỉ hưu vừa an nhàn vừa khỏe mạnh

Câu chuyện của ông Lý cho thấy nghỉ hưu không nhất thiết phải gắn với sự buồn chán hay lo âu. Đây có thể là khoảng thời gian mỗi người quay trở về chăm sóc bản thân sau nhiều năm bận rộn với công việc và gia đình.

Theo các chuyên gia, nghỉ hưu có thể mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn những rủi ro nếu không được "chuẩn bị" tốt. Dưới đây là những điều quan trọng được nhiều nghiên cứu khuyến nghị để người lớn tuổi có một tuổi nghỉ hưu khỏe mạnh hơn, theo Thanh Niên.

Nghỉ hưu là cơ hội để khám phá những sở thích từng bị bỏ quên vì công việc như học tập, nghệ thuật, thể thao, làm vườn hoặc tham gia hoạt động cộng đồng. Ảnh minh họa

Tìm cho mình một mục đích sống

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có mục đích sống rõ ràng thường sống lâu hơn, ít sa sút trí tuệ và có sức khỏe tinh thần tốt hơn.

Nghỉ hưu là cơ hội để khám phá những sở thích từng bị bỏ quên vì công việc như học tập, nghệ thuật, thể thao, làm vườn hoặc tham gia hoạt động cộng đồng.

Các chuyên gia cho rằng việc sử dụng những kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong nhiều năm để đóng góp cho xã hội có thể mang lại cảm giác giá trị và hài lòng trong cuộc sống.

Duy trì cơ thể khỏe mạnh

Nghỉ hưu thường làm thay đổi hoàn toàn nhịp sinh hoạt hằng ngày, từ giờ ăn, giờ ngủ đến mức độ vận động.

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo người lớn tuổi nên: Đi bộ thường xuyên, tập thể dục phù hợp với thể trạng, giảm thời gian ngồi liên tục, tham gia các lớp vận động theo nhóm để tăng động lực duy trì lâu dài.

Điều quan trọng là lựa chọn hoạt động mình thực sự yêu thích để có thể gắn bó lâu dài.

Tiếp tục rèn luyện trí não

Nhiều nghiên cứu chỉ ra, nghỉ hưu cũng có thể làm tăng tốc độ suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác. Do đó, các chuyên gia khuyến khích người lớn tuổi nên thực hiện một số hoạt động có lợi, gồm: học ngoại ngữ, học sử dụng công nghệ mới, chụp ảnh, may vá, thủ công...

Duy trì các mối quan hệ xã hội

Nghiên cứu kéo dài nhiều thập kỷ của Đại học Harvard (Mỹ) cho thấy chất lượng các mối quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến sự hạnh phúc nhiều hơn so với tiền bạc, và giúp làm chậm sự suy giảm về thể chất lẫn tinh thần.