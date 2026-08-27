Tuổi già được con trai đón lên thành phố báo hiếu, chưa đầy 2 tháng cụ ông chua xót trở về quê

Câu chuyện tuổi già của ông Lưu (84 tuổi, ở Giang Tô, Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, theo Đời Sống Pháp Luật

Tuổi già của ông Lưu

Ông Lưu sinh ra và lớn lên tại một vùng quê ở Giang Tô, Trung Quốc. Vợ qua đời sau một cơn tai biến mạch máu não, ông sống một mình trong căn nhà cũ.

Ông có một con trai và một con gái. Con trai làm việc ở thành phố, kinh tế khá giả, sở hữu nhiều căn hộ. Vì bận rộn, mỗi năm anh chỉ về thăm cha khoảng một, hai lần. Con gái sống cách nhà khoảng 10 km lại thường xuyên ghé qua chăm sóc cha.

Nhiều lần con gái muốn đón ông về ở cùng nhưng ông đều từ chối. Ông sợ người ngoài dị nghị, cho rằng con trai bất hiếu nếu cha phải sống nhờ con gái.

Dù không có lương hưu, ông vẫn được các con chu cấp nên cuộc sống không quá thiếu thốn.

Khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, con trai quyết định đón ông lên thành phố phụng dưỡng. Ngày rời quê, ông Lưu rất vui. Ông còn nói với hàng xóm rằng có lẽ từ nay mình sẽ không quay về nữa.

Ai cũng mừng cho ông vì nghĩ rằng tuổi già của ông cuối cùng cũng được sống trong điều kiện đầy đủ, sung túc. Nhưng chưa đầy 2 tháng sau, ông bất ngờ trở về. Vẻ mặt mệt mỏi, ông nói: "Ở trên đó ngột ngạt lắm, cho tiền tôi cũng không lên nữa!"

Với nhiều người ở tuổi già, điều họ cần còn là sự quen thuộc, được tôn trọng và có quyền lựa chọn cách sống phù hợp. Ảnh minh họa

Cuộc sống hiện đại khiến ông lão thấy lạc lõng

Điều khiến ông Lưu không thích nghi được không phải vì nhà con trai thiếu tiện nghi, mà ngược lại, mọi thứ quá khác so với cuộc sống ông đã quen hàng chục năm.

Những bộ quần áo cũ của ông bị con trai bỏ đi vì cho rằng không còn phù hợp. Anh mua quần áo mới nhưng ông cảm thấy không thoải mái. Không muốn con phiền lòng, ông cũng chẳng dám than phiền.

Các sinh hoạt thường ngày cũng trở thành thử thách. Ông không quen sử dụng máy giặt, thiết bị vệ sinh hiện đại hay những quy tắc sinh hoạt trong căn hộ. Có lúc mùi từ nhà vệ sinh khiến con trai khó chịu, càng khiến ông cảm thấy mình đang gây thêm phiền phức cho gia đình.

Ở quê, ông có thể bước ra khỏi nhà, đi bộ, trò chuyện với hàng xóm bất cứ lúc nào. Nhưng căn hộ của con trai nằm trên tầng 30. Muốn ra ngoài, ông phải chờ thang máy, trong khi việc đi lại đã không còn thuận tiện. Dần dần, ông ít ra ngoài, ít nói chuyện và ngày càng nhớ căn nhà cũ.

Trở về quê mới thấy bình yên

Sau gần 2 tháng, ông Lưu bàn bạc với con trai và con dâu rồi quyết định trở về quê.

Cuộc sống ở quê chắc chắn không đầy đủ như thành phố. Ông vẫn sống một mình và tương lai cũng còn nhiều nỗi lo khi sức khỏe ngày càng yếu. Con gái tranh thủ về thăm cha vào cuối tuần, nhưng cô cũng có công việc và gia đình riêng.

Dẫu vậy, ông vẫn cảm thấy nhẹ nhõm. Căn nhà cũ, những người hàng xóm quen thuộc và nhịp sống chậm rãi khiến ông có cảm giác mình được sống đúng với chính mình.

Câu chuyện của ông Lưu cho thấy, báo hiếu cha mẹ không đơn giản chỉ là đưa cha mẹ đến nơi có điều kiện vật chất tốt nhất. Với nhiều người ở tuổi già, điều họ cần còn là sự quen thuộc, được tôn trọng và có quyền lựa chọn cách sống phù hợp.

Con cái có thể cho cha mẹ một căn nhà đẹp, cuộc sống đủ đầy, nhưng nếu cha mẹ cảm thấy lạc lõng thì sự đủ đầy ấy chưa chắc đã mang lại hạnh phúc.

Có lẽ, cách báo hiếu ý nghĩa nhất không phải lúc nào cũng là đưa cha mẹ về sống cùng, mà là hiểu họ thực sự cần gì và tôn trọng mong muốn của họ trong những năm tháng cuối đời.

Về già, sống cùng con không bằng có mái nhà riêng để quay về

Với tuổi già, nhà riêng không đơn thuần là chỗ che mưa nắng. Đó là vùng an toàn, là quyền tự do, là điểm tựa cuối cùng khi cuộc sống đổi thay. Người ta có thể hỗ trợ con cái, nhưng nếu đánh đổi bằng toàn bộ nơi nương thân, đến lúc mệt mỏi mới thấy mình không còn chỗ dựa, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Giữ căn nhà riêng không phải vì ích kỷ, mà vì đó là cách giữ một cánh cửa để quay lại chính mình.

Không phải ai cũng đủ sớm nhận ra: tuổi già không chỉ cần con cháu, mà còn cần một mái nhà để trở về. Một nơi bạn được sống đúng với nhịp thở của mình, không phải cân đo từng câu nói, không phải thu mình để giữ hòa khí.

Về già mới thấm - bình yên nhất vẫn là mái nhà thuộc về mình.