Tuổi già không muốn dựa vào con, 65 tuổi cụ bà mới nhận ra: Tự lập quá mức cũng có cái giá của nó

Câu chuyện tuổi già của bà Lý, 65 tuổi, sống tại Thượng Hải, Trung Quốc, theo Đời sống Pháp luật.

Cả đời tiết kiệm để tuổi già không phải dựa vào con

Khi còn trẻ, bà Lý vốn nổi tiếng là người chăm chỉ, sống giản dị và đặc biệt coi trọng việc tiết kiệm.

Sau nhiều năm làm việc tại một xí nghiệp nhỏ gần nhà, bà nghỉ hưu với khoản lương hưu ổn định hơn 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng) mỗi tháng. Nhờ thói quen chi tiêu chừng mực, bà còn tích lũy được một khoản tiền đáng kể trong ngân hàng.

Với bà, có tiền đồng nghĩa với có sự chủ động. Bà luôn nghĩ rằng tuổi càng cao càng cần chuẩn bị kỹ, bởi chỉ cần một biến cố bất ngờ xảy ra, tiền có thể giúp mình giải quyết rất nhiều vấn đề.

Bà cũng không muốn sống chung với con cái khi về già. Người phụ nữ này sợ trở thành gánh nặng cho các con nên càng quyết tâm tự chuẩn bị cho cuộc sống sau nghỉ hưu.

Ngay cả khi con trai muốn vay tiền để khởi nghiệp cách đây 3 năm, bà cũng cân nhắc rất kỹ. Cuối cùng, bà đồng ý cho con vay nhưng vẫn tính thêm lãi vì cho rằng đó là cách rõ ràng nhất để tránh những khúc mắc về tiền bạc.

May mắn, công việc kinh doanh của con trai thuận lợi. Không lâu sau, anh hoàn trả đầy đủ khoản vay cho mẹ.

Bà Lý có hai người con trai. Cả hai đều tự lập, từ chuyện kết hôn đến mua nhà đều không cần mẹ hỗ trợ. Điều này khiến bà rất tự hào. Bà cũng hiếm khi chủ động hỏi han chuyện tài chính của các con vì luôn tin rằng họ đã trưởng thành và có thể tự lo cho cuộc sống.

Bà từng cho rằng chỉ cần có tiền, tuổi già sẽ không phải lo lắng. Nhưng đến khi thật sự nằm trên giường bệnh, bà mới hiểu một cuộc sống đầy đủ vật chất vẫn có thể rất cô đơn. Ảnh minh họa

Cơn bạo bệnh khiến bà nhìn lại cả cuộc đời

Đầu năm nay, một biến cố bất ngờ xảy đến. Một đêm, bà Lý xuất hiện những dấu hiệu bất thường và sau đó được xác định có nguy cơ đột quỵ. Vì không kịp gọi cho các con, bà may mắn được hàng xóm phát hiện và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ yêu cầu bà nhập viện điều trị. Bệnh viện cũng liên hệ với hai người con để thông báo tình hình. Ngay khi nhận tin, hai con trai nhanh chóng đến viện. Tuy nhiên, vì công việc bận rộn, họ chỉ ở lại một thời gian ngắn rồi trở về thành phố.

Lúc ấy, bà Lý lần đầu tiên nói với các con rằng bà muốn được sống cùng họ và mong có người thân bên cạnh chăm sóc trong những ngày bệnh tật.

Câu trả lời của các con khiến bà sững sờ: "Mẹ có thể dùng tiền tiết kiệm để thuê người chăm sóc. Họ sẽ có nhiều thời gian dành cho mẹ hơn chúng con".

Bà Lý không trách con. Bà hiểu rằng các con đều có gia đình, công việc và cuộc sống riêng., nhưng nằm một mình trên giường bệnh, bà vẫn không khỏi chạnh lòng.

Bà có tiền chữa bệnh, có lương hưu đều đặn và hoàn toàn đủ khả năng thuê người chăm sóc. Thế nhưng thứ bà cần nhất vào thời điểm ấy lại không thể mua bằng tiền.

Tuổi già có tiền nhưng thiếu tình thân mới là điều đáng sợ

Sau biến cố, bà Lý bắt đầu nhìn lại cách mình đã sống suốt nhiều năm qua. Bà nhận ra bản thân từng quá coi trọng việc tiết kiệm và tự chủ.

Vì sợ làm phiền con, bà dần ít quan tâm đến cuộc sống của chúng. Vì nghĩ các con đã trưởng thành, bà cũng hiếm khi chủ động chia sẻ hay gần gũi với họ.

Bà từng cho rằng chỉ cần có tiền, tuổi già sẽ không phải lo lắng. Nhưng đến khi thật sự nằm trên giường bệnh, bà mới hiểu một cuộc sống đầy đủ vật chất vẫn có thể rất cô đơn.

16 triệu đồng lương hưu mỗi tháng có thể giúp bà trang trải viện phí, thuê người chăm sóc và duy trì cuộc sống ổn định. Nhưng số tiền ấy không thể thay thế một cuộc điện thoại hỏi thăm, một bữa cơm gia đình hay một người thân ngồi bên cạnh khi đau yếu.

Câu chuyện của bà Lý cũng là lời nhắc nhở đối với nhiều người khi bước vào tuổi già. Chuẩn bị tài chính là điều cần thiết, nhưng chỉ tích lũy tiền bạc mà quên vun đắp tình thân thì chưa chắc đã có một tuổi già trọn vẹn.

Tiền giúp con người sống độc lập, nhưng tình thân mới giúp cuộc sống có cảm giác ấm áp và ý nghĩa. Vì thế, khi còn có thể, hãy dành thời gian cho cha mẹ, con cái và những người mình yêu thương.

Bởi đến một ngày nằm trên giường bệnh, điều khiến chúng ta tiếc nuối nhất có khi không phải là mình đã có bao nhiêu tiền, mà là đã dành quá ít thời gian cho những người thực sự quan trọng trong cuộc đời.

Về già sợ nhất không phải thiếu tiền

Những mối quan hệ tích cực không chỉ giúp giảm cảm giác cô đơn mà còn tạo động lực tinh thần, giúp tuổi già trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn. Ảnh minh họa

Tuổi trẻ thường lo kiếm tiền. Tuổi trung niên lo tích lũy. Nhưng khi bước sang những năm tháng về già, điều khiến nhiều người trăn trở nhất lại không hoàn toàn nằm trong tài khoản ngân hàng. Thực tế cho thấy, có 3 thứ càng lớn tuổi càng không được để thiếu nếu muốn sống an yên và có chất lượng, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

1. Sức khỏe

Điều đáng sợ nhất ở tuổi già không hẳn là nghèo khó mà là có tiền nhưng không còn đủ sức để tận hưởng cuộc sống. Giữ gìn sức khỏe từ sớm thông qua chế độ ăn uống hợp lý, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ chính là khoản đầu tư sinh lời lâu dài nhất cho tương lai.

2. Người để sẻ chia

Nhiều nghiên cứu về chất lượng sống của người cao tuổi đều chỉ ra rằng cảm giác cô đơn có thể ảnh hưởng mạnh đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Khi con cái trưởng thành, mỗi người có cuộc sống riêng, khoảng trống trong các mối quan hệ dễ xuất hiện hơn bao giờ hết.

Không ít người bước vào tuổi già với điều kiện kinh tế ổn định nhưng lại thường xuyên cảm thấy trống trải. Một bữa cơm ngon, một chuyến đi đẹp hay một ngày đặc biệt đôi khi mất đi nhiều ý nghĩa nếu không có người để trò chuyện và chia sẻ.

Điều quan trọng là duy trì các kết nối xã hội từ sớm. Đó có thể là gia đình, bạn bè, hàng xóm, câu lạc bộ sở thích hoặc các hoạt động cộng đồng. Những mối quan hệ tích cực không chỉ giúp giảm cảm giác cô đơn mà còn tạo động lực tinh thần, giúp tuổi già trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn.

3. Tài chính

Việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già cần được thực hiện càng sớm càng tốt. Không nhất thiết phải sở hữu khối tài sản lớn, nhưng cần có kế hoạch tích lũy, quỹ dự phòng và nguồn thu phù hợp với điều kiện của bản thân. Sự chủ động về tài chính giúp người cao tuổi có thêm lựa chọn và duy trì cuộc sống độc lập lâu hơn.